Kenan Işık'ın eşi o iddiaları yalanladı: Durumunda değişiklik olmadı

Yıllardır tedavisine gözlerden uzak devam edilen Kenan Işık hakkında bugün basına yansıyan haberlerde sağlık durumu hakkında sevindirici gelişmeler yaşandığı iddia edilmişti. Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, söylenenleri duyduğunu, gözleriyle konuştuğunu ve artık tamamen dik durabildiğini iddia edilmişti. Ünlü sunucunun eşi Beril Işık o iddiaları yalanladı.
Beril ışık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı."
Kenan Işık neden komaya girdi?
Kim 1 milyon TL ister adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Işık, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 6 yıldır komada yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi devam ediyor.