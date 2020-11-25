Kenan Işık'ın eşi o iddiaları yalanladı: Durumunda değişiklik olmadı 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda, bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, söylenenleri duyduğunu, gözleriyle konuştuğunu ve artık tamamen dik durabildiğini iddia edilmişti. Ünlü oyuncu ve sunucunun eşi Beril Işık o iddiaları yalanlayarak, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 25 Kasım 2020, 16:19 Son Güncelleme: 25 Kasım 2020, 16:30 Yeni Şafak