Hayat Kesilen ağacın gövdesinden çıkan ay yıldız figürü şoke etti Fuat Oktaya hediye etmek istiyor
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Kesilen ağacın gövdesinden çıkan ay yıldız figürü şoke etti: Fuat Oktay'a hediye etmek istiyor

Kesilen ağacın gövdesinden çıkan ay yıldız figürü şoke etti: Fuat Oktay'a hediye etmek istiyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı Kasabasında odun ve ağaç doğramacılığı yapan Duran İlbay, Tepedoğan köyünden odunluk için getirdiği ağacın gövdesinden ay yıldız figürü çıktı. İlbay, ay yıldız figürünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a hediye etmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Kesilen kayısı ağacının içinde ay yıldız figürü oluştuğu görüldü.
Kesilen kayısı ağacının içinde ay yıldız figürü oluştuğu görüldü.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Tepedoğan Köyü’nden kestiği ağaçları Boğazlıyan’ın Sırçalı Kasabasındaki işyerine doğramak için getiren Duran İlbay, bir kayısı ağacı içerisinde Türk Bayrağını andıran ay yıldızlı figürü fark etti.
Duran İlbay kestiği kayısı ağacının gövdesinde bulunan ay yıldız figürünün fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine İlbay’ı arayan çok sayıda kişi, ağacı satın almak istediklerini belirtti. Ağacın içindeki ay yıldız figürünü görünce duygulandığını aktaran İlbay ise ağacı temizleyip vernikleyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a hediye etmek istediğini söyledi.
“Ay yıldız figürünü görünce çok duygulandım”

Sırçalı kasabasında ağaç doğrama işiyle uğraştıklarını söyleyen İlbay, “Ağaç doğrama işi yaparken Mehmet isimli arkadaşım yanına gelmemi istedi. Yanına gittiğimde ağaçlara dikkatlice bakmamı istedi. İlgimi çeken bir şeyin olup olmadığını sordu. Daha sonra doğramış olduğumuz kayısı ağacının üzerinde ay yıldız olduğunu gördüm ve çok duygulandım. Biz de bunu sosyal medya hesaplarımızda paylaştık” dedi.

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FUAT OKTAY'A HEDİYE ETMEK İSTİYOR
İlbay, ay yıldız figürlü ağaç gövdesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a hediye etmek istediğini de belirterek, “Halen kestiğimiz diğer ağaçların da içerisine bakıyoruz, başka var mı diye. Ay Yıldızlı ağacımızı güzelce silip temizleyip şimdilik duvarlarımıza asacağız. Bu ay yıldız figürlü ağacımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendiye hediye etmeyi düşünüyorum. İnşallah temizledikten sonra kendileri de kabul ederse ona hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.

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