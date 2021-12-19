​Keskin Color kartpostal dijitalleştiriliyor​

RUVEYDA OKUMUŞ

Günümüzde kırtasiye sektörünün lider firmalarından biri olarak faaliyet gösteren Keskin Color, bir zamanlar Türkiye’nin ilk ve önde gelen kartpostal üreticilerinden biriydi. Yaklaşık 10.000 arşiv materyalinden oluşan Keskin Color Kartpostal ve Arşiv Koleksiyonu; şirketin 1966’da kurucuları olan Naci Keskin ve Abdullah Keskin kardeşlerin 1950’lerde çekmiş oldukları fotoğrafları ve şirketin 1962’den 1990’ların sonuna kadar ürettiği kartpostalları ve bunlara ait diaları içeriyor.