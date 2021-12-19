Hayat Keskin Color kartpostal dijitalleştiriliyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Keskin Color kartpostal dijitalleştiriliyor

Keskin Color’un çok değerli kartpostal ve arşiv koleksiyonu, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından dijitalleştiriliyor. Yaklaşık on bin arşiv materyalinden oluşan koleksiyonun işlenmesi için çalışmalara 2022’nin ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Keskin Color kartpostal dijitalleştiriliyor​
Arşiv

RUVEYDA OKUMUŞ

Günümüzde kırtasiye sektörünün lider firmalarından biri olarak faaliyet gösteren Keskin Color, bir zamanlar Türkiye’nin ilk ve önde gelen kartpostal üreticilerinden biriydi. Yaklaşık 10.000 arşiv materyalinden oluşan Keskin Color Kartpostal ve Arşiv Koleksiyonu; şirketin 1966’da kurucuları olan Naci Keskin ve Abdullah Keskin kardeşlerin 1950’lerde çekmiş oldukları fotoğrafları ve şirketin 1962’den 1990’ların sonuna kadar ürettiği kartpostalları ve bunlara ait diaları içeriyor.

  • Koleksiyon, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden kent ve yapı görünümlerine, insan manzaralarına, turistik mekânlar, arkeolojik alanlar ve tarihî eserlere ilişkin görselleri içeriyor. 1950 – 1990 yılları arası Türkiye’nin görsel hafızasına yönelik değerli bir kaynak olan koleksiyona dair tasnif, envanter ve dijitalleştirme çalışmalarına 2022 yılının ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor. Bu değerli koleksiyonun gelecek nesillere aktarılabilmesi ve yepyeni araştırmalara kaynak olabilmesi adına Reşit Keskin ve Berkin Keskin’in gösterdikleri emek ve özveri de kuşkusuz önem arz ediyor.
İklim değişikliği müfredata girdi

İklim değişikliği müfredata girdi
Maden ocağında göçük

İzmir'de sekiz işçi dumandan etkilendi.
Operasyonda ikinci aşamaya geçtiler: TÜSİAD’dan itiraf gibi açıklama

Bakan Nebati yeni ekonomi programını anlattı.
Zirvede tek

Zirvede tek

Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

​Türkiye'nin 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD ve Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı: İşte il il son durum.
Galatasaray kazanamıyor

Galatasaray kazanamıyor

​Sarı kırmızılılar ligde 6 haftadır galip gelemiyor.
Futbolculara hakaret etti

Futbolculara hakaret etti

​Hakem Zorbay Küçük, sarı-kırmızılı oyuncularla tartıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.