​Keskin Color kartpostal dijitalleştiriliyor​

RUVEYDA OKUMUŞ
Günümüzde kırtasiye sektörünün lider firmalarından biri olarak faaliyet gösteren Keskin Color, bir zamanlar Türkiye’nin ilk ve önde gelen kartpostal üreticilerinden biriydi. Yaklaşık 10.000 arşiv materyalinden oluşan Keskin Color Kartpostal ve Arşiv Koleksiyonu; şirketin 1966’da kurucuları olan Naci Keskin ve Abdullah Keskin kardeşlerin 1950’lerde çekmiş oldukları fotoğrafları ve şirketin 1962’den 1990’ların sonuna kadar ürettiği kartpostalları ve bunlara ait diaları içeriyor.
- Koleksiyon, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden kent ve yapı görünümlerine, insan manzaralarına, turistik mekânlar, arkeolojik alanlar ve tarihî eserlere ilişkin görselleri içeriyor. 1950 – 1990 yılları arası Türkiye’nin görsel hafızasına yönelik değerli bir kaynak olan koleksiyona dair tasnif, envanter ve dijitalleştirme çalışmalarına 2022 yılının ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor. Bu değerli koleksiyonun gelecek nesillere aktarılabilmesi ve yepyeni araştırmalara kaynak olabilmesi adına Reşit Keskin ve Berkin Keskin’in gösterdikleri emek ve özveri de kuşkusuz önem arz ediyor.