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Kestel Belediyesi ara tatil etkinliklerine yoğun katılım

Kestel Belediyesi'nin çocuklara yönelik olarak düzenlediği ara tatil etkinlikleri sona erdi. Hacivat-Karagöz gösterileri, tiyatro oyunu ve sinema gösterimi gibi birçok programın yer aldığı etkinlikler büyük ilgi gördü.

13:22 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 13:28 - 19/12/2023 Salı
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Foto: Kestel Belediyesi.
Foto: Kestel Belediyesi.

Kestel Belediyesi'nin çocuklara yönelik olarak hazırladığı ara tatil etkinlikleri sona erdi. Büyük küçük her yaştan insanın beğenisini toplayan etkinlikler, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ara tatil dönemindeki çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen 18 farklı etkinlikte yaklaşık 5 bin çocuk ve ailesi etkinliklere katılım sağladı.

Hacivat-Karagöz, İllüzyon, Tiyatro oyunu ve Sinema gösterimi gibi programların yer aldığı etkinlikler çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Çocuklar ve aileleri ara tatil boyunca kendilerini gönüllerince eğlendiren Kestel Belediyesi’ne ve Başkan Önder Tanır’a teşekkür etti. 

#Kestel Belediyesi
#Ara Tatil Etkinlikleri
#Okul
43 dakika önce
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