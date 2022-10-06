​Keyvan Havacılık ve GE Aerospace teknolojide güçlerini birleştirdi

Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise dördüncü onaylı havacılık ve navigasyon veri tabanı hizmeti sunan Keyvan Havacılık, dünya devi avionic sistem üreticisi General Electric (GE) Aerospace ile anlaşma imzaladı.

13. İstanbul Airshow'da düzenlenen imza töreninin açılış konuşmasını Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Kemal Yüksek gerçekleştirdi. Anlaşma ile Keyvan Havacılık, Türkiye’nin Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda analiz edilen ve geliştirilen havacılık ve navigasyon veri tabanını GE Aerospace'in Uçuş Yönetim Sistemi’ni kullanan tüm havayolu ve operatörlere sunma imkanına sahip oldu.

Türkiye’nin Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı

Keyvan Havacılık CEO'su ve Kurucusu Mehmet Keyvan, 13. Uluslararası Sivil Havacılık & Havalimanı Fuarı & Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu'nda (İstanbul Airshow 2022) düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve Bakanlığımızın Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda ülkemizin ekonomik gücüne güç katacak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şubat 2022'de EASA'dan onay alarak tasdikli havacılık ve navigasyon veri tabanı sağlayan ülkeler arasındaki yerimizi sağlamlaştırdık. Bu yeni adımımızda GE Aerospace ile el sıkışarak, uçaklarını GE Aerospace'in uçuş yönetim sistemleri ile donatan havayollarına ve hava operatörlerine hizmet veriyoruz.

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Keyvan Havacılık CEO'su ve Kurucusu Mehmet Keyvan

7/24 daha iyi ve gerçek müşteri hizmeti ile birlikte rekabetçi fiyatlandırma ve daha iyi ödeme yöntemi ve gerekli standartlarla sınırlı kalmadan her ihtiyaca özel çözümler sunuyoruz. Amacımız, Türkiye merkezli havayollarını, hava operatörlerini, sivil ve askeri helikopter ile uçak operatörlerini yerel ürün ve hizmetlerle destekleyerek yerel ekonomiye de katkı sunmak ve hizmetlerimizi diğer ülkelere de taşıyarak ülkemize ihracat geliri kazandırmaktır. Personelimize yönelik hazırladığımız tasdikli eğitim sistemine sahip olmamız, çalışmalarımızı dünya çapında en yüksek standartlarda hazırlamamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

GE Aerospace EMEA Ticari Direktör Tawfic Hammad ise şunları söyledi: “Keyvan Havacılık ile iş birliği yapmaktan ve Türk havacılık sektörü için yenilikçi navigasyon veri tabanı yetenekleri oluşturma çalışmalarına destek vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Şirketlerimizin bu sözleşmeyi imzalama süreçlerinde muhteşem çabaları için Keyvan Havacılık CEO’su ve Kurucu Başkanı Mehmet Keyvan’a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Keyvan Havacılık’a önümüzdeki yıllarda büyük başarılar diliyor, Keyvan ve GE Aerospace olarak iş ilişkimizin uzun yıllar verimli bir şekilde sürmesini umuyoruz.”

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Nihai Veri Tabanına ulaşmak için EASA standartlarına uygun yoğun kalite süreçlerinden geçilmesi gerekiyor

Yüksek bir Ar-Ge gücü gerektiren ve oldukça zorlu aşamalar sonrası hayata geçirilen ‘navigasyon veri tabanı’, dünya çapında 26.000'den fazla havaalanı, sivil, özel ve askeri kategori dahil olmak üzere 33.000'den fazla pist; havayolu, seyir yardımcıları, ara noktalar ve prosedürler, kısıtlayıcı ve yasaklanmış bölgeler gibi milyonlarca satır veriyi içeriyor. Veri işleme ve kalite kontrolleri ise ED-76A (D0-200B} uluslararası standardı ile ED-77 (D0-201B) standardına göre gerçekleştirilirken, veri gereksinimleri, dünyada sadece 4 şirketin sahip olduğu 2017/373 sayılı AB Yönetmeliği ve EASA Tip 1DAT Sağlayıcı Sertifikası ile uyumlu şekilde sağlanıyor. Keyvan Havacılık, verileri işlemek ve ARINC 424 veritabanının son halini oluşturmak için Veri Kalitesi Gereksinimleri (DQR) ve Havacılık Bilgi İşleme Prosedürünü uygulanmaktadır. . Yapılan her güncelleme ve değişiklik, kalite sistemindengeçmekte, AB Yönetmeliği 2017/373'ün yanı sıra RTCA D0-200 ve EUROCAE ED-76'nın ihtiyaçlarını karşıladığından ve nihai sonucun devlet yayınlarına göre mevcut olan en güncel, eksiksiz ve güvenilir bilgileri içerdiğinden emin olmak için her türlü çaba gösterilmektedir.

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Türk havacılığında yeni başarı hikayeleri yazmayı hedefliyor

Keyvan Havacılık ve GE Aerospace iş birliği, Türk uzay ve havacılık endüstrisi için yenilikçi imkanlar ve değerler yaratıyor; yakın gelecekte yeni olasılıkların ve projelerin önünü açıyor. Keyvan Havacılık, havacılık güvenliği ve küresel standartları takip etmeyi ve bu yüksek rekabet ortamında müşteri ihtiyaçlarını destekleyebilmeyi taahhüt ediyor. Ar-Ge departmanını kurarak yeni çözümlerle havacılık müşterilerine fayda sağlayabilecek yeni fikirler ve projeler üzerinde çalışan Keyvan, üniversitelerlebirlikte çalışmayı gelişim planının bir parçası haline getiriyor. Keyvan Havacılık, uluslararası markalarla iş birliği yaparak daha fazla başarı hikayeleri yaratmayı hedefliyor.