Hayat Kağıttan sanat
AKTÜEL

Kâğıttan sanat

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Sanat Çalıştayı, bu yıl da dünya çapında tanınan sanatçıları ağırlıyor. Çalıştay kapsamında Misi Mahallesi’nde üretilen sanat eserleri, 20 Haziran günü açılacak “Kâğıt Oyunu” isimli sergide görücüye çıkacak.

Haber Merkezi IHA
Sanat Çalıştayı, dünya çapında tanınan sanatçıları ağırlıyor.
Sanat Çalıştayı, dünya çapında tanınan sanatçıları ağırlıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nilüfer Sanat Çalıştayı, Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde devam ediyor. 11-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen çalıştaya 8 sanatçı katıldı. Sanatçılar, Misi’nin doğal ve tarihî güzellikleri eşliğinde Nilüfer Belediyesi Sanatevi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl malzemesi kağıt olan eserlerin üretildiği çalıştay çerçevesinde çocuklar ve gençler için atölyeler de düzenlendi.

Nilüfer Sanat Çalıştayı’na katılan sanatçılardan Çağla Köseoğulları, Nilüfer Belediyesi Sanatevi’nde devam eden çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirtti. Köseoğulları “Benim çok tatmin olduğum işler çıktı. Hârika bir organizasyon. Nilüfer Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Devletle ilgili işler olunca bizler açısından genelde problemler çıkıyor. Ancak Nilüfer Belediyesi ile sorunsuzca sanat organizasyonları düzenleniyor “dedi.

Bir başka çalıştay katılımcısı sanatçı Memed Erdener de, “Hayatımda ilk defa bir belediyeden dâvet aldım. Önce çok şaşırdım, sonra çok sevindim. Uzaktan çalışmalarına sevgiyle bakıyordum. Çok profesyoneller” dedi.

Kâğıt heykel, lito baskı, tasarım çizimleri, enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmaları ile dikkat çeken çalıştay kapsamında çocuklar ve gençler için buluntu kağıt ve baskı atölyeleri de düzenlendi. Çocuklar için düzenlenen baskı atölyesinde eğitim veren baskı sanatçısı Ardan Özmenoğlu “İpek baskı tekniğini kullanarak tişörtleri ve mendilleri üzerine gerçekleştirdikleri baskı çalışmaları ile çocukların hayatına sanatı katmak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

REKLAM

Nilüfer Sanat Çalıştayı’nda ortaya konulan eserler, 20 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da Nilüfer Belediyesi’nin şehre yeni kazandırdığı Galeri N Sergi Salonu’nda sergilenecek. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çalıştay her sanatçı ürettiği bir eseri önümüzdeki yıllarda açılması planlanan Nilüfer Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde sergilenmek üzere Nilüfer Belediyesi’ne bağışlayacak.

Sabırla örülen tellerden şaheserler çıktı
HAYAT
Sabırla örülen tellerden şaheserler çıktı

Sihirbazlık numarası işe yaramadı: Canından oldu
HAYAT
Sihirbazlık numarası işe yaramadı: Canından oldu

Hindistan’da 100’den fazla çocuk öldü
HAYAT
Hindistan’da 100’den fazla çocuk öldü

Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
HAYAT
Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
Trabzondaki selden acı haber

Trabzon'daki selden acı haber

Bir kişinin cesedine ulaşıldı, haber alınamayanlar var.
İki ülkedeart arda deprem

İki ülkede
art arda deprem

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Hesabını vereceksin

Hesabını vereceksin

Erdoğan, CHP'nin adayına tepki gösterdi.
Salah'ın <br>'Mursi' sessizliği

Salah'ın
'Mursi' sessizliği

​Umursamıyor mu yoksa Sisi destekçisi mi?
Yüz yüze <br>görüşme felakettir

Yüz yüze
görüşme felakettir

Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayı ile Küçükkaya'ya otel tepkisi.
Araştırılsın

Araştırılsın

Mursi'nin ani vefatı derin şüpheleri de beraberinde getirdi.
Normal çünkü taraf

Normal çünkü taraf

MHP'li Celal Adan, yayın öncesi CHP'nin adayı ile Küçükkaya'nın gizli otel buluşmasını yorumladı.
FETÖ acı bir<br>sürpriz peşinde

FETÖ acı bir
sürpriz peşinde

Örgütün en güçlü olduğu kurum hangisi ve MİT'teki FETÖ'cülere ne oldu?
İkinci de yola çıkıyor

İkinci de yola çıkıyor

​Bakan Fatih Dönmez Japonya'da tarihini açıkladı.
Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi

Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi

​Sisi cuntasının 6 yıllık kanlı karnesi.
25 bin araç<br>çürümeye terk edildi

25 bin araç
çürümeye terk edildi

Aralarında çok sayıda lüks araç da bulunuyor.
ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

Akar'ın gönderdiği mektupta dikkat çeken detaylar.
Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mursi için gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
TRT'yi hedef aldı

TRT'yi hedef aldı

​Darbeci Sisi'nin tahammülsüzlüğü sürüyor.
Haykırdı:<br>Birlik olun

Haykırdı:
Birlik olun

Şehit Mursi, hiçbir zaman cesur tavrından geri durmadı.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Bitlis kırsalında öldürülen terörist bakın kim çıktı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

Ankara, İzmir başta olmak üzere 45 ile uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.