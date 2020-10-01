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Hayat Kilo verirken en sık yapılan 8 yanlış Diyet yapanlar bu hatalara düşmeyin
DİYET

Kilo verirken en sık yapılan 8 yanlış: Diyet yapanlar bu hatalara düşmeyin

Pandeminin etkisiyle fazla kilolarından şikayetçi olanların sayısı her geçen gün artıyor. Birçok insan fazla kilolarından kurtulmak, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak için çeşitli diyetlere yöneliyor. Bilinçsizce diyet yapanların farkında olmadan yaptığı diyet yanlışları nedeniyle zayıflamak yerine kilo aldığını belirten Dyt. Psk. M. Berrin Ak, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin mümkün olduğunun altını çizerek, “Sağlıklı diyette önemli ve doğru olan yağ kütlesinin azaltılmasıdır” dedi. Ayrıca diyette en çok 8 yapılan hatayı açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak erkek ya da kadın fark etmeksizin hepimizin en büyük isteği oluyor. Pandemi nedeniyle evlerde devam eden iş hayatı, sınırlanan sosyal hayat, kilolarımıza yenilerini eklememize sebep oluyor. Uzman kontrolü dışında kilo vermeye çalışların büyük risk altında olduğunu belirten Dyt. Psk. M. Berrin Ak, farkında olmadan yapılan diyet yanlışlarının kilo alımlarına ve sağlığı riske atabileceğine vurgu yapıyor.

Kilo vermek için tüyolar
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Kilo vermek için tüyolar

Karbonhidratları diyetten tamamen çıkarmak

Diyetlerde yapılan en büyük yanlış, başta ekmek olmak üzere tüm karbonhidratları diyetten çıkarmak oluyor. Vücut enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanır. Özellikle beynin enerji için karbonhidratların yapıtaşı olan glikoza ihtiyacı vardır. Karbonhidratların yeterince alınmaması sonucunda vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan sağlamaya başlıyor. Bunun sonucunda vücutta kas ve su kaybı gerçekleşiyor. Kas kaybı ile birlikte vücut kendini korumaya alıyor, metabolizma yavaşlıyor ve kişi kilo almaya daha yatkın hale geliyor. Bu durumun önüne geçmek için kurubaklagil, meyve ve tam tahıllı besinler gibi kompleks karbonhidratları doğru miktarlarda tüm diyetlerinize ekleyin.

Kilo verme takıntısına dikkat
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Kilo verme takıntısına dikkat

Uzun süre aç kalmak

Uzun süre aç kalarak yapılan diyetlerde yağ yerine kas ve su kaybı gerçekleşiyor. Bu durum zayıflama olarak algılanır ancak, sağlıklı diyette önemli ve doğru olan yağ kütlesinin azaltılmasıdır. Uzun süre aç kalınması durumunda metabolizma yavaşlıyor ve yemek yemeye başlandığı anda verilen kilolar tekrar alınıyor. Böylece kısır bir döngü doğuyor. Ayrıca uzun süre aç kalınan diyetlerde kan şekerinde dengesizlik, halsizlik, baş dönmesi gibi sağlık sorunları gelişebiliyor. Kalıcı ve sağlıklı zayıflamak için sağlığa ve zayıflama üzerine faydaları bilimsel olarak kanıtlanan uzun açlık diyetleri beslenme uzmanları kontrolünde yapılmalı.

Kilo vermek için ideal mevsim hangisi?
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Kilo vermek için ideal mevsim hangisi?

Akşam 18.00’den sonra hiçbir şey yememek

Akşam saatlerinde metabolizmanın yavaşladığı ve geç saatlerde yenen yemeklerin sindirim ve kilo problemlerine yol açtığı bir gerçek. Fakat günümüz koşullarında işten çıkıp eve dönüş saatini düşündüğünüzde belli bir saatten sonra yemek yememenin herkes için doğru bir yargı olmadığı açıkça görülüyor. Bu nedenle diyetin kişiye özel olması gerektiği gibi öğün saatleri de kişiye özel olmalıdır. Yemek tüketimi uyumadan en az 2 ila 2 buçuk saat öncesinde sonlandırılmalıdır.

Kilo vermek için 5 altın kural
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Mutlaka kahvaltı edin. Diyetisyenler, kilo vermek isteyenler için ana öğünleri atlamamanın önemini vurgularlar. Bunların başında kahvaltı gelir. Güne sağlıklı ve besleyici bir kahvaltı ile başlamak, metabolizmayı canlandırır ve kilo vermeyi sağlar. Protein bakımından zengin kahvaltı ve uzun süre tokluk sağlayacak lif zengini bir kahvaltı tercih edin.
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Akşam yemeklerinden sonra tatlı yemeyi bırakın. Kilo vermek için sağlıklı, dengeli ve besleyici yemekler yemeye başlamalısınız.
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Sağlıklı yiyecekleri sınırsız yiyebilirsiniz diye bir şey kesinlikle yok. Her besinin ideal bir porsiyonu var.
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Aldığınız kalorinin verdiğiniz kaloriden az olması gerekiyor. Bunun için diyetinizle beraber düzenli spor yapmanız gerekir.
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İdeal kilonuza ulaştıktan sonra eski beslenme alışkanlıklarınıza dönerseniz bütün emeğiniz çöpe gider. Bu yüzden aynı beslenme düzenini devam ettirmeniz gerekir.
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Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek isteyenlerin, diyet yaptığı halde kilo veremeyenlerin uymak zorunda olduğu bazı kurallar vardır. Esnetilebilme ihtimali olan kurallarla beraber kesinlikle uyulması gereken kurallar da vardır.


Light ürünleri sınırsızca tüketmek

Diyete yardımcı olması için tüketilen light ürünlerin kalorisiz olduğu yanılgısı bulunuyor. Bu ürünler normal ürünlere göre az da olsa da kalorilidir. Ayrıca kalorisi azaltılmış bu ürünlere lezzet katmak amacıyla farklı besin öğeleri ve tatlandırıcılar ekleniyor. Bu nedenle light ürünleri almadan önce besin etiketi iyice okunmalı ve miktarlarına dikkat ederek tüketmeli.

Kısa sürede hızlı kilo vermeye çalışmak

Birçok kişi kısa zamanda hızlı kilo vermeyi amaçlasa da sağlıklı kilo vermek ve verilen kiloları geri almamak için süreci zamana yaymak gerekiyor. Hızlı kilo verildiğinde mide problemleri, saç dökülmeleri, kansızlık, ruhsal sorunlar gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Araştırmalar, yavaş ve dengeli verilen kiloların uzun dönemli kilo kontrolünde daha etkili olduğunu gösteriyor.

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Aşırı bitki çayı tüketmek

Düzenli olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok faydası bulunan bitki çaylarının, zayıflamaya doğrudan etkisi bulunmuyor. Aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına da neden olabilen bitki çaylarından, uzman kontrolünde dengeli bir beslenme programı oluşturulup kalori açığı yakalandıktan sonra destek alınması gerekiyor.

Sürekli tartılmak

Gün içinde sık tartılmak diyette yapılan yanlışlar arasında yer alıyor. Sık tartılarak gün içerisinde yaşanan kilo dalgalanmalarını yanlış yorumlayabilir ve düşen motivasyonunuz nedeniyle hedeflediğiniz kiloya ulaşamadan diyeti bırakabilirsiniz. Doğru motivasyon ve kilo kontrolü için haftada bir gün aç karnına ve aynı saatlerde tartılmalısınız.

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Sağlıklı kilo verdiren mobil uygulamalar

Tek gıdayla beslenerek zayıflamak

Genellikle internetten edinilen bilgilerle yapılan bu diyetler sağlıklı beslenme anlayışının dışındadır. Bu diyetler zamanla, vitamin ve mineral gibi besin öğesi eksikliklerine bağlı birçok sağlık sorununun oluşmasına neden olur. Sağlıklı bir zayıflama için tek tip beslenmekten kaçının ve tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösterin.

Hızlı kilo vermek tehlikeli mi?
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Obezite ve Metabolik Cerrahi Prof. Dr. Halil Coşkun hızlı kilo vermenin risklerini anlattı. Moda diyetler ve zayıflatıcı gıda takviyeleri, kısa sürede daha ince bir vücuda ulaşmanıza yardımcı olabilir. Reklamlarda gördüğünüz zayıflatıcı ürünlerin bir çoğu güven vermiyor. Bu kadar hızlı kilo vermenin riskleri nelerdir?
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Bu tür diyetlerin varyasyonları en az 1950'lerden beri var olmuştur. Ne yazık ki çok düşük kalorili diyet ve kilo verme cerrahisinin yanı sıra başka hiçbir ürünün, hapın veya diyetin hızlı kilo vermek için işe yaramadığı ispatlanmıştır. Herhangi bir hızlı kilo verme programında gerçekten yağ yakan şey bir hap veya yiyecek türü değildir. Egzersizle birlikte, kalorilerin ciddi bir şekilde azaltılması vardır.
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Hızlı kilo vermenin riskleri nelerdir? Hızlı kilo kaybı vücutta bazı problemlere yol açar ve olası riskler şunlardır: a) Safra taşları, birkaç aydan sonra çok fazla kilo veren insanların yüzde 12-25'inde görülür. b) Dehidrasyon, yetersiz sıvı tüketiminden kaynaklanır. c) Dengesiz beslenme, genellikle bir kerede haftalarca yeterli miktarda protein tüketmemekten kaynaklanır. d) Elektrolit dengesizlikleri, nadiren yaşamı tehdit edebilir.
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Hızlı kilo vermenin diğer yan etkileri şunlardır: Baş ağrısı, asabiyet, yorgunluk, baş dönmesi, kabızlık, adet düzensizlikleri, saç dökülmesi, kas kaybı.
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Hızlı kilo verme diyetleri, hastalıklara neden olabilir, ancak obezite de aynı şekilde hastalıkların kaynağıdır. Bu nedenle, çok düşük kalorili diyetler kilo verme cerrahisi gibi belli bir amaç için hızlı kilo vermeye ihtiyaç duyan obez insanlar için makul bir kilo verme seçeneği olarak kabul edilir.
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Düşük kalorili diyetler birkaç hafta süren doktor denetiminde olan diyettir. Yemekler beslenme açısından dengeli, ancak pahalıdır. Çok düşük kalorili diyetler, 12 hafta içinde vücut ağırlığının yüzde 15 ila yüzde 25'inin kaybedilmesini güvenle sağlayabilir. Bu süre sonunda insanların yüzde 25 ila yüzde 50'si bu programı tamamlayamıyor. Diyet bırakıldığı zaman kilolar geri gelir ve bu çok hızlı bir şekilde olur.
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Hızlı kilo vermek isteyen insanların çoğu genellikle bunu kendi başlarına yapmaya çalışır. Sık sık bir elbiseye sığabilmek veya iyi görünmek gibi kısa vadeli bir hedef elde etmek isterler. Kendinizi aç bırakmak kesinlikle iyi bir fikir değildir. Ancak sağlıklı değilseniz kısa süreli aşırı kalori kısıtlamasının size zorluk yaşatması muhtemel değildir.
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Yaptığınız diyeti mutlaka doktorunuzla beraber oluşturun ve protein eklemeyi unutmayın. Bir multivitamin alın ve potasyumdan zengin yiyecekler yiyin. Ayrıca şok diyetlerinin uzun süreli ve sağlıklı bir kilo elde etmenize pek yardımı olmayacağını unutmayın.
Hızlı kilo vermek tehlikeli mi?
Obezite ve Metabolik Cerrahi Prof. Dr. Halil Coşkun hızlı kilo vermenin risklerini anlattı. Moda diyetler ve zayıflatıcı gıda takviyeleri, kısa sürede daha ince bir vücuda ulaşmanıza yardımcı olabilir. Reklamlarda gördüğünüz zayıflatıcı ürünlerin bir çoğu güven vermiyor. Bu kadar hızlı kilo vermenin riskleri nelerdir?


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