Kilolarca çileği satılmadığı için yere döktü bir de isyan etti: Marketten değil pazardan alışveriş yapın Kilolarca çileği satılmadığı için yere döktü bir de isyan etti: Marketten değil pazardan alışveriş yapın Antalya'nın Kepez ilçesinde kurulan pazar yerinde kilolarca çileği, "10 liradan, 3 liraya indirdik yine satılmadı" diyerek yere döküp videosunu çeken esnafa, sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Esnaf ise kendini şu sözlerle savundu: Vatandaşımız esnafın halinden anlar da yardımcı olur biraz. Pazardan alışveriş yapsınlar lütfen. Yazıktır, 10 liralık çileği 3 liraya verdik satılmadı ve son hali bu. Biraz bizim halimizden de anlasınlar. Marketleri değil, bizi seçsinler.

Haber Merkezi 12 Ocak 2021, 14:59 Son Güncelleme: 12 Ocak 2021, 15:04 DHA