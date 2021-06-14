Hayat Kilosu 400 liraya zehir Kardeş kanı olarak bilinen bu bitki öldürücü olabilir
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Kilosu 400 liraya zehir: 'Kardeş kanı' olarak bilinen bu bitki öldürücü olabilir

Türkiye'de, "kardeş kanı bitkisi" adıyla satılan, sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle yoğun rağbet gören ürünün, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Uzmanlar vatandaşları bitkiyi kullanmamaları konusunda uyardı

Haber Merkezi AA
​Kilosu 400 liraya zehir: Kardeş kanı olarak bilinen bu bitki öldürücü olabilir
Kardeş kanı bitkisi

Ankara'da, "Kardeş kanı bitkisi" ismiyle satılan ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki bir kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'ne başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

KARACİĞER ENZİMLERİNİ YÜKSELTİYOR

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan, hastanenin Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü anlattı.

DOKTOR, "ZEHİRLİ BİR MADDE KULLANDI MI" DİYE SORDU

Bunun üzerine hastayı önce "hepatit" şüphesiyle araştırdıklarını, ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını, yakınlarına hastanın toksik (zehirli) bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirten Çığşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler."

"HASTADA BÖBREK YETMEZLİĞİNE EVRİLDİ"

Bunun üzerine Hıfzısıhha Kurulu'nun hastada ağır metal zehirlenmesi bulgularını araştırdığını ve bu ürünü incelediğini aktaran Çığşar, "İncelemeler sonucunda hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum, ileri araştırmada ise kanında yüksek miktarda mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. Yani hastamız ağır metal nedeniyle toksik hepatit bulgusuyla değerlendirildi. İdrar çıkışı olmayan hastamızda böbrek yetmezliği gelişmişti" diye konuştu.

"HASTANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

Aynı zamanda hastanın kas yıkımının başladığına, kemiklerinde "kadmiyum" isimli ağır metalin kalsiyumla yer değiştirdiğine dikkati çeken Çığşar, "Bu bulgular sebebiyle hastamızı yoğun bakıma aldık. Önce aralıklı, sonra uzun süreli diyalize alındı. Şu an hastamız entübe, hayati tehlikesi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAYATINI TEHDİT EDİYOR"

Doç. Dr. Gülşen Çığşar, yakınlarının, hastanın ürünü bir kez kullandığını kendilerine ilettiğini anlatarak, "Söz konusu materyalin incelemesi devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü. Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
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Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüsten korunmak için kişisel hijyene dikkat eden vatandaşlar bir yandan da bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor. Samsun'da da bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan vatandaşlar, aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı.
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Özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın, kekik, lavanta ve çay ağacı gibi türlü bitkisel ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar sayesinde aktarlarda satışlar arttı.
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'YÜZDE 50 TALEP ARTTI' <br> <br> 35 yıllık aktar Tayyar Çalık, koronavirüs nedeniyle satışlarda artış yaşandığını belirterek, Ağırlıklı olarak vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirici takviye edici bitkiler ile dezenfekte edici yağlar tüketiyor. Bu yağların dezenfekte özelliği var. Ayrıca arı sütü, bal, propolis de çok tercih ediliyor. Koronavirüsten sonra bu ürünlere talep yüzde 50 arttı diye konuştu.
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'IHLAMUR, ZENCEFİL, TARÇIN İLK SIRADA' <br> <br> 20 yıllık aktar Olgun Yeşiltaş ise, Kış döneminde insanlar bitkisel ürünlere biraz yönelirler. Ama bu virüs dolayısıyla daha çok ilgi oldu. Bağışıklık sistemi güçlendirici bitkilere yönelme var. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil gibi bitkilere biraz daha fazla talep var dedi.
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Eren Yeşilot ise, ailesiyle birlikte zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığını söyleyerek, Koronavirüs nedeniyle özellikle boğaz ağrısına karşı ıhlamur aldım. Zencefil de alacağım. Kumanya stoğumuzu da yaptık. Evimizde ailemle birlikte oturuyoruz, dışarı çıkmıyoruz diye konuştu.
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'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN' <br> <br> Bitkisel ürünlerle bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını belirten Şeref Kökçü de, Boğaz ağrılarına iyi gelen bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler alıyoruz. Kolonya ile dezenfekte ediyoruz ama vücudumuz için de bitkisel çözümler bulmaya çalışıyoruz. Daha önce de bitkileri tüketiyordum ama koronavirüs üzerine daha çok ağırlık vermeye başladım. Kendimizce önlem almaya çalışıyoruz dedi.
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Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Samsun'da koronavirüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor. Aktarlarda özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil ve tarçının satışları arttı.


"KARDEŞ KANI DEĞİL, DENİZ MERCANI"

Bu olay sonrası yaptıkları araştırmalarda "kardeş kanı"nın yeşil yapraklı bir bitki olduğunun ve hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmadığının görüldüğünü dile getiren Çığşar, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sonucunda 'kardeş kanı' denen bir bitki olduğunu ancak bu bitkinin ekstresinin Türkiye'de bulunmadığını öğrendik. Türkiye'de bu adla satılan ürün tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları. Bu da ciddi bir zehirlenme riski yaratmakta. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var."

"KİLOSU 400 TL'DEN SATILIYOR"

"Kardeş kanı" bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor.

Vatandaşların "şifa" olduğunu düşündükleri için yoğun rağbet gösterdiği ürün, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Aktarlarda büyük tehlike: Şifa bulayım derken hasta olmayın
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Pandemi döneminde insan sağlığı açısından doğal ürünlerle bitkilerin gücü ve faydası bir kez daha ön plana çıktı. Bazı aktarlarda satılan ürünler ise sahte olduğu için şifa bulmak isteyen vatandaşların hüsrana uğramasına neden oluyor. İzmir'de doğal ürünler hazırlayıp satan aktar ve ziraat mühendisi Mete Eltepe, sektör içinde yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek, yararı olmayan çeşitli ürünler ile vatandaşların kandırıldığını iddia etti
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Bazı firmalara ait ürünlerin vücuttaki belli sıkıntılara iyi geldiği söylenerek satıldığını dile getiren Eltepe, vatandaşları aktarlardan alışveriş yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyardı. Zerdeçal ya da kimyon satın alınırken tazeliğin önemli olduğunu hatırlatan Mete Eltepe, Karabiber, sumak, kekik ve zencefil gibi ürünler gerçekten insan sağlığına son derece faydalıdır.
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Yeter ki bir baharatı başka biriyle karıştırıp bir şeye iyi geldiği söylemlerine kulak asmasınlar. Gerçek kekik ve zerdeçal Türkiye'de rahatlıkla bulunabilir ve faydaları yüksek bitkilerdir. Bunları güvendikleri yerlerden deneyip görerek tüketmelerini öneriyorum. Adaçayının da bugünlerde tüketimi çok faydalıdır. İçine az tuz atıp gargara yapabilirsiniz. Ama adaçayını tablet halinde almalarını önermiyorum. O zaman içine ne miktarda konulduğu tespit edilemez dedi.
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Ağrı kesici kremlerde sahte ürünlerin artış gösterdiğini ifade eden Mete Eltepe, bir ürünün içine konulmayan bitkilerin içindeymiş gibi piyasaya çıkarıldığını öne sürerek şöyle devam etti:
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Bazı firmalar hiçbir şekilde içine o ürünü koymadığı halde koymuş gibi gösteriyorlar. Lavanta, biberiye, kekik yağları ağrı kesici özelliği olan yağlar. Firmalar bunu içine koymasa da o ürünün içine koymuş gibi gösteriyor. Müşterinin bilinçli olup bunu araştırması, üretim yeri, tarihi ve tüm koşulları iyi bilmesi gerekir. Vatandaşlar eğer emin oldukları bir yer yoksa bitkileri kendileri karıştırsın. Yani yıllardır alışveriş yaptıkları bir aktar yoksa, emin olamıyorlarsa kendileri bitkileri karıştırıp kullanabilir.
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Lavanta, kekik, biberiye ve az da olsa susam yağını karıştırarak güzel bir ağrı kremi ya da masaj yağı elde edebilirsiniz. Burada ısı çok önemlidir. Diz, bel ağrılarında o yağı elimize alıp ısıttıktan sonra ağrıyan bölgeye sürüp sıcak bir havluyla sarmayı öneriyorum
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Aktarlardan sıklıkla alışveriş yaptığını söyleyen Mustafa Yayıntaş ise mide ağrısı ve yaralar için kantaron yağı kullandığını dile getirerek Zencefil ve tarçın almak için geliyorum. Aktarlardaki ürünlerin sahte olabileceği söyleniyor. Yıllardır güvendiğim yerlerden alışveriş yapıyor ve faydasını gördüğüm ürünleri satın alıyorum. Şimdiye kadar olumsuz bir durum yaşamadım diye konuştu. İzmir Ticaret Odası üyesi bir firma yetkilisi Bekir Bilen de piyasaya sunulan sahte ürünlerin her yıl artış gösterdiğine dikkat çekerek güvenilir yerlerden alışveriş yapılmasını önerdi.
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Bilen, Piyasada çok fazla çakma ürün olarak adlandırılan tescili olmayan ürünler var. Şifa bulmak için önce tescilli ürünler tercih edilmeli. Vatandaşlar doktor kontrolünde bu bitkilerden faydalanmalı. Kutu içinde orijinal olmayan ürünler piyasaya sürülüyor. Yanlış ürünler, yanlış kullanılıyor. O zaman fayda sağlanmaz. Ben 12 yıldır bu sektördeyim. Her yıl sahte ürünler oluyor. Bir ürün çok tuttuysa hemen ardından onun yan ürünü ve orijinal olmayanı çıkıyor. Görüntüsü de aynı olduğu için vatandaşlar da bunu kolaylıkla ayırt edemeyebiliyor. Denetimler bu sıralar arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı şikayetler üzerine denetimleri gerçekleştiriyor. İnsanların bunu ayırt etmeleri için üzerindeki hologram ve barkodlarına dikkat etmeleri gerekir. Kış ayları yaklaşıyor. Herkes bağışıklığını artırmak için önlemini alsın dedi.
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İzmir Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanı İlyas Gönen ise sahtecilik yapanların her sektörde olduğu gibi baharatçılar içinde de olduğunu belirterek, Hırsıza kilit dayanmaz. Sahtekarlık her meslek dalında var. Lokantalarda artık karabiber, kimyon, nane ve kekik paketlenerek müşteriye sunuluyor. Biz istiyoruz ki, ürünün son kullanma tarihleri ve hangi firmanın imal ettiği gibi bilgiler bu paketlerde belirtilsin. Denetimlerin olduğunu biliyoruz. Ama halk da dikkat etsin dedi.
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Sağlık sorunu yaşayan vatandaşların kendilerini öncelikle Türk doktorlarına emanet etmesini öneren Gönen, şöyle konuştu: Kendini tabip olarak tanıtıp 50 TL'lik malı 500 TL'ye satan sahtekarlardan alışveriş etmesinler. Karabaş otu, hindiba, ıhlamur ya da zencefilin şifalı olduğu zaten halk tarafından biliniyor. Bunları alırken kalitelisini ve alacakları yeri iyi seçerek bilinçli tüketici olmalarını öneriyorum.
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Halkımız pazar yerlerinde açıkta satılan baharatlardan uzak dursun. Bakanlık her hafta denetim yapıyor. Bizim meslek dalımızda olan insanlar kesinlikle hijyen kurallarına uyuyor. Ufak tefek sıkıntılar çıkabilir. Ama halk da bilsin ki ucuz etin suyu yavan olur. Lütfen bildiğiniz aktarlardan alışveriş yapın. Baharat deyip geçmeyin.
Aktarlarda büyük tehlike: Şifa bulayım derken hasta olmayın
Alternatif tıp ve bitkisel ürünlerle şifa bulmak isteyen vatandaşlar aktarlara koşuyor. Ancak paketlenerek alınan ürünlerin ne kadar güvenilir olduğunu kimse bilmiyor. Konunun uzmanları ise sahte ürünler konusunda uyarılarda bulunuyor. İzmir Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanı İlyas Gönen, sahtecilik yapanların her sektörde olduğu gibi baharatçılar içinde de olduğunu belirterek, "Hırsıza kilit dayanmaz. Sahtekarlık her meslek dalında var. Lokantalarda artık karabiber, kimyon, nane ve kekik paketlenerek müşteriye sunuluyor. Biz istiyoruz ki, ürünün son kullanma tarihleri ve hangi firmanın imal ettiği gibi bilgiler bu paketlerde belirtilsin. Denetimlerin olduğunu biliyoruz. Ama halk da dikkat etsin" dedi. Ziraat mühendisi Mete Eltepe ise yararı olmayan çeşitli ürünler ile vatandaşların kandırıldığını iddia ettii.


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