Kilosu 400 liraya zehir: 'Kardeş kanı' olarak bilinen bu bitki öldürücü olabilir

Ankara'da, "Kardeş kanı bitkisi" ismiyle satılan ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki bir kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'ne başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

KARACİĞER ENZİMLERİNİ YÜKSELTİYOR

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan, hastanenin Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü anlattı.

DOKTOR, "ZEHİRLİ BİR MADDE KULLANDI MI" DİYE SORDU

Bunun üzerine hastayı önce "hepatit" şüphesiyle araştırdıklarını, ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını, yakınlarına hastanın toksik (zehirli) bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirten Çığşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler."

"HASTADA BÖBREK YETMEZLİĞİNE EVRİLDİ"

Bunun üzerine Hıfzısıhha Kurulu'nun hastada ağır metal zehirlenmesi bulgularını araştırdığını ve bu ürünü incelediğini aktaran Çığşar, "İncelemeler sonucunda hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum, ileri araştırmada ise kanında yüksek miktarda mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. Yani hastamız ağır metal nedeniyle toksik hepatit bulgusuyla değerlendirildi. İdrar çıkışı olmayan hastamızda böbrek yetmezliği gelişmişti" diye konuştu.

"HASTANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

Aynı zamanda hastanın kas yıkımının başladığına, kemiklerinde "kadmiyum" isimli ağır metalin kalsiyumla yer değiştirdiğine dikkati çeken Çığşar, "Bu bulgular sebebiyle hastamızı yoğun bakıma aldık. Önce aralıklı, sonra uzun süreli diyalize alındı. Şu an hastamız entübe, hayati tehlikesi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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"İNSAN HAYATINI TEHDİT EDİYOR"

Doç. Dr. Gülşen Çığşar, yakınlarının, hastanın ürünü bir kez kullandığını kendilerine ilettiğini anlatarak, "Söz konusu materyalin incelemesi devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü. Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor" uyarısında bulundu.

FOTOĞRAF 13 Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüsten korunmak için kişisel hijyene dikkat eden vatandaşlar bir yandan da bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor. Samsun'da da bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan vatandaşlar, aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı. Özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın, kekik, lavanta ve çay ağacı gibi türlü bitkisel ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar sayesinde aktarlarda satışlar arttı. 'YÜZDE 50 TALEP ARTTI' <br> <br> 35 yıllık aktar Tayyar Çalık, koronavirüs nedeniyle satışlarda artış yaşandığını belirterek, Ağırlıklı olarak vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirici takviye edici bitkiler ile dezenfekte edici yağlar tüketiyor. Bu yağların dezenfekte özelliği var. Ayrıca arı sütü, bal, propolis de çok tercih ediliyor. Koronavirüsten sonra bu ürünlere talep yüzde 50 arttı diye konuştu. 'IHLAMUR, ZENCEFİL, TARÇIN İLK SIRADA' <br> <br> 20 yıllık aktar Olgun Yeşiltaş ise, Kış döneminde insanlar bitkisel ürünlere biraz yönelirler. Ama bu virüs dolayısıyla daha çok ilgi oldu. Bağışıklık sistemi güçlendirici bitkilere yönelme var. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil gibi bitkilere biraz daha fazla talep var dedi. Eren Yeşilot ise, ailesiyle birlikte zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığını söyleyerek, Koronavirüs nedeniyle özellikle boğaz ağrısına karşı ıhlamur aldım. Zencefil de alacağım. Kumanya stoğumuzu da yaptık. Evimizde ailemle birlikte oturuyoruz, dışarı çıkmıyoruz diye konuştu. 'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN' <br> <br> Bitkisel ürünlerle bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını belirten Şeref Kökçü de, Boğaz ağrılarına iyi gelen bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler alıyoruz. Kolonya ile dezenfekte ediyoruz ama vücudumuz için de bitkisel çözümler bulmaya çalışıyoruz. Daha önce de bitkileri tüketiyordum ama koronavirüs üzerine daha çok ağırlık vermeye başladım. Kendimizce önlem almaya çalışıyoruz dedi. Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı Samsun'da koronavirüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor. Aktarlarda özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil ve tarçının satışları arttı.

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"KARDEŞ KANI DEĞİL, DENİZ MERCANI"

Bu olay sonrası yaptıkları araştırmalarda "kardeş kanı"nın yeşil yapraklı bir bitki olduğunun ve hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmadığının görüldüğünü dile getiren Çığşar, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sonucunda 'kardeş kanı' denen bir bitki olduğunu ancak bu bitkinin ekstresinin Türkiye'de bulunmadığını öğrendik. Türkiye'de bu adla satılan ürün tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları. Bu da ciddi bir zehirlenme riski yaratmakta. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var."

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"KİLOSU 400 TL'DEN SATILIYOR"

"Kardeş kanı" bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor.

Vatandaşların "şifa" olduğunu düşündükleri için yoğun rağbet gösterdiği ürün, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.