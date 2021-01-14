Hayat Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran yarışmacı Basit soruda elenince bunu yayınlamayın dedi
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Kim Milyonar Olmak İster'e damga vuran yarışmacı: Basit soruda e​lenince 'bunu yayınlamayın' dedi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı: Basit soruda elenince 'bunu yayınlamayın' dedi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üçüncü soruda elenen Esranur Balcı isimli yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Bu kısmı yayınlamasak olur mu?" ricasında bulundu. İmirzalıoğlu, yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi. İşte yarışmacının elendiği o soru...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarışmacı Esranur Balcı ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu.
Yarışmacı Esranur Balcı ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Esranur Balcı isimli yarışmacı "Bir belgeselde 'oldukça kuvvetli bir çene yapısına sahip bu etobur yırtıcılar...' şeklinde bahsedilen muhtemelen hangisidir?" şeklindeki soruya "Antiloplar" yanıtını verince elendi.

'YAZIKLAR OLSUN İZLEDİĞİM BELGESELLERE'

Doğru cevabın "Jaguarlar" çıkması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Kafam heyecandan allak bullak oldu. Yazıklar olsun izlediğim belgesellere" ifadelerini kullandı. Ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna yarışmacı "Yayınlamasanız olur mu?" sözleriyle karşılık verdi. İmirzalıoğlu da yarışmacının bu isteğine kahkaha atarak karşılık verdi.

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