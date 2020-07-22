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Kimler kurban kesmeli?

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, "kimler kurban kesmeli?" sorusunun cevabı Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığından kimler kurban kesmekle yükümlüdür? sorusuna cevap verildi. Haberimizde kurban kesimiyle yükümlü kimselerde bulunması gereken özellikleri bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Kurban Bayramı'nda kurban kesmekle yükümlü olan kişilerin kimler? soruna Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı Kurban Rehberi'nde yanıtladı.

Diyanet kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğunu açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? sorusuna şu yanıt verildi:

  • Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).
  • Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453).
  • Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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