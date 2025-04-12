Kırıkhan'da yaşlılara değer veren proje hayata geçirildi: Bir Ziyaret Bir Dua

Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Bir Ziyaret, Bin Dua" Projesi ile ilçedeki en yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek, ihtiyaçları belirlenip destek sağlanacak. Hayata geçirilen proje, 73 mahallede uygulanacak ve 2 yıl sürecek.

Milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan büyüklere saygı ve sevgi göstermeyi amaçlayan proje kapsamında, yaşlı vatandaşların hem gönülleri alınacak hem de sosyal hayata daha güçlü katılımları desteklenecek. Proje kapsamında; her mahallenin en yaşlı kadın ve erkeği tespit edilerek hem ihtiyaçları karşılanacak hem de anılarını paylaşmaları için özel etkinlikler düzenlenecek ve proje sonunda yaşlıların anlattığı yaşanmışlıkları "Bir Ziyaret, Bin Dua" isminin verileceği bir kitapta gelecek nesillere armağan edilecek.