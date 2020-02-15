Kırk yıllık dostluk

Sanat hayatının 40 yılını geride bırakan Ahmet Nejat Birdevrim, seramik çalışmalarını “Toprakla Yeşeren 40 Yıl” adıyla biraraya getirdi. 45. sergisinde bütün eserlerinden örnekler sunan Birdevrim Selçuklu, Osmanlı, İstanbul çalışmalarını, hat ve İslâm sanatlarıyla kendi tarzını birleştiriyor. Bir buluşma olarak nitelenen sergi için sanatçı, “Çamurumu alırım önüme, ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam odur. Toprağa yansıttığım duygu ve düşüncelerimdir benim eserlerim. Toprak çok gizemli bir madde. Hem yok ediyor hem de yeşertiyor. Seramikçiler olarak toprağımızı iyi kullanmalıyız. Bu sergiyle birlikte kırk yılımı toprakta buluşturdum” dedi. Yeni Cami Hünkar Kasrı’ndaki eserler 23 Şubat’a kadar görülebilir.

“Toprakla Yeşeren 40 Yıl” sergisi

TURKUAZ ONU HATIRLATIYOR

Babasının, ‘Haydi oğlum, bir şeyler yap da kazanalım’ demesinden etkilenen Ahmet Nejat Birdevrim, turkuaz rengi üzerine bir buluş gerçekleştirir. Seramiğin ak çinisini kullanan sanatçı olarak da bilinen Birdevrim’in çalışmalarını farklı kılan en önemli detay, binlerce deney sonrası edindiği ve formülü tamamen kendisine ait olan turkuaz sırrıdır. Birdevrim binlerce deney yaparak bulduğu turkuaz hakkında şunları söyledi: “Dalgıçlık geçmişimden dolayı suyun altındaki gizemli dünyayı toprağıma yansıtarak göstermek istedim. Hat sanatında turkuaz kullanıyorum, çünkü turkuaz enginliği, derinliği gösterir. Allah kelamının sonu olmadığı için ayetleri bu şekilde göstermek istedim.”

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“Toprakla Yeşeren 40 Yıl” sergisi

Fransa’da parmaklıkla korunuyor

Asya’dan Avrupa’ya, Arap coğrafyasından Pasifik’e kadar birçok ülkede sergi açan Ahmet Nejat Birdevrim, seramik ilgisi hakkında şunları söyledi: “Almanya’da Türkler’den çok Almanlar ilgilendi. Cezayir ve Dubai’de de yüksek ilgiyle karşılandım. Türkiye’de ise öğrencilerin merakı var. Turkuaz sırrım haricinde onlara her şeyi öğretiyorum. Ancak kendi ülkemizde tanıtım ve pek yapılmıyor. Geleneksel sanatlarımız unutulmamalı. Dünya bizi onlarla tanıyor. Fransa Louvre Müzesi’nde çinilerimizi parmaklıklar ardında saklıyorlar.”