Hayat Kırk yıllık dostluk
KÜLTÜR SANAT

Kırk yıllık dostluk

Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim’in farklı dönemlerini tek çatı altında toplayan “Toprakla Yeşeren 40 Yıl” sergisi Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda açıldı. Toprağın yok eden ve yeşerten olduğuna değinen sanatçı, “Toprağa yansıttığım duygu ve düşüncelerimdir benim eserlerim. Seramikçiler olarak toprağımızı iyi kullanmalıyız. Bu sergiyle birlikte kırk yılımı toprakta buluşturdum” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Sanatçı Ahmet Nejat Birdevrim Selçuklu, Osmanlı, İstanbul ve deniz etkisindeki topraktan ürettiği 40 yıllık çalışmalarını biraraya getridi.
Sanatçı Ahmet Nejat Birdevrim Selçuklu, Osmanlı, İstanbul ve deniz etkisindeki topraktan ürettiği 40 yıllık çalışmalarını biraraya getridi.

Sanat hayatının 40 yılını geride bırakan Ahmet Nejat Birdevrim, seramik çalışmalarını “Toprakla Yeşeren 40 Yıl” adıyla biraraya getirdi. 45. sergisinde bütün eserlerinden örnekler sunan Birdevrim Selçuklu, Osmanlı, İstanbul çalışmalarını, hat ve İslâm sanatlarıyla kendi tarzını birleştiriyor. Bir buluşma olarak nitelenen sergi için sanatçı, “Çamurumu alırım önüme, ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam odur. Toprağa yansıttığım duygu ve düşüncelerimdir benim eserlerim. Toprak çok gizemli bir madde. Hem yok ediyor hem de yeşertiyor. Seramikçiler olarak toprağımızı iyi kullanmalıyız. Bu sergiyle birlikte kırk yılımı toprakta buluşturdum” dedi. Yeni Cami Hünkar Kasrı’ndaki eserler 23 Şubat’a kadar görülebilir.

“Toprakla Yeşeren 40 Yıl” sergisi

TURKUAZ ONU HATIRLATIYOR

Babasının, ‘Haydi oğlum, bir şeyler yap da kazanalım’ demesinden etkilenen Ahmet Nejat Birdevrim, turkuaz rengi üzerine bir buluş gerçekleştirir. Seramiğin ak çinisini kullanan sanatçı olarak da bilinen Birdevrim’in çalışmalarını farklı kılan en önemli detay, binlerce deney sonrası edindiği ve formülü tamamen kendisine ait olan turkuaz sırrıdır. Birdevrim binlerce deney yaparak bulduğu turkuaz hakkında şunları söyledi: “Dalgıçlık geçmişimden dolayı suyun altındaki gizemli dünyayı toprağıma yansıtarak göstermek istedim. Hat sanatında turkuaz kullanıyorum, çünkü turkuaz enginliği, derinliği gösterir. Allah kelamının sonu olmadığı için ayetleri bu şekilde göstermek istedim.”

“Toprakla Yeşeren 40 Yıl” sergisi

Fransa’da parmaklıkla korunuyor

  • Asya’dan Avrupa’ya, Arap coğrafyasından Pasifik’e kadar birçok ülkede sergi açan Ahmet Nejat Birdevrim, seramik ilgisi hakkında şunları söyledi: “Almanya’da Türkler’den çok Almanlar ilgilendi. Cezayir ve Dubai’de de yüksek ilgiyle karşılandım. Türkiye’de ise öğrencilerin merakı var. Turkuaz sırrım haricinde onlara her şeyi öğretiyorum. Ancak kendi ülkemizde tanıtım ve pek yapılmıyor. Geleneksel sanatlarımız unutulmamalı. Dünya bizi onlarla tanıyor. Fransa Louvre Müzesi’nde çinilerimizi parmaklıklar ardında saklıyorlar.”

2020'de gözler Patara'da olacak: 6 bin yıl öncesine ait izler bulunuyor
HAYAT
2020'de gözler Patara'da olacak: 6 bin yıl öncesine ait izler bulunuyor
Terörist HDPli vekilin evinden çıktı

Terörist HDP'li vekilin evinden çıktı

​Saklanan PKK'lıyı polisler kıskıvrak yakaladı
Kayınpederinden şok suçlamalar!

Kayınpederinden
şok suçlamalar!

'Kızımı aldattı, ​metresi var!'
Dünya futboluna damga vuran ceza

Dünya futboluna
damga vuran ceza

​UEFA, mali kurallara uymayan dev kulübü Avrupa'dan men etti.
Koronavirüsün <br>fotoğrafları yayımlandı

Koronavirüsün
fotoğrafları yayımlandı

Çoğu koronavirüsün taç benzeri bir görünümü var.
Maç fazlasıyla lider

Maç fazlasıyla lider

Başakşehir, kritik maçta Beşiktaş'ı mağlup etti.
7 günlük ateşkes

7 günlük ateşkes

​ABD ile Taliban anlaşmaya vardı.

Bakanlık <br>74 firmayı ifşa etti

Bakanlık
74 firmayı ifşa etti

99 üründe taklit ve tağşiş yapıldığı saptandı.
Sörloth'un<br> cezası indirildi

Sörloth'un
cezası indirildi

Sivasspor maçında forma giyebilecek.
THY'den <br>istihdam atağı

THY'den
istihdam atağı

​İki ilanın detayları belli oldu.
Topluca <br>Müslüman oldular

Topluca
Müslüman oldular

​8 bin yıldan bu yana bölgede yaşıyorlar.
Datça'da deprem

Datça'da deprem

​Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kadın kılığında kaçarken yakalandı

Kadın kılığında kaçarken yakalandı

Polis, kulaklıktaki fondöten izini fark ederek gözaltına aldı.
Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

Erdoğan ile Han ortak basın toplantısı düzenledi.
Bahçelievler'de <br>boş bina çöktü

Bahçelievler'de
boş bina çöktü

Depremde hasar gördüğü için 1 ay önce boşaltılmıştı.
Rejim helikopteri <br>düşürüldü

Rejim helikopteri
düşürüldü

​3 gün öncede muhalifler, bir rejim helikopterini düşürmüştü.
Ailede anne ve baba olur

Ailede anne ve baba olur

​Putin, ülkesinde eşcinsel evliliğe onay vermeyeceğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.