İçinizi ısıtacak ve bağışıklığı artıracak 5 bitki çayı

İçinde bol bol vitamin olan bu 5 bitki çayı tariflerimizi mutlaka denemelisiniz. Hepsini ayrı ayrı sizler için hazırladık. Afiyet şifa olsun...

Portakallı ıhlamur çayı.

Portakallı ıhlamur çayı tarifi için malzemeler

1 Adet Küp Küp Doğranmış Portakal

1 Tutam Ihlamur

Portakallı ıhlamur çayı tarifi yapılışı

Portakalları üzerini örtecek kadar su ile bir taşım kaynatın ve bu suyu süzdürün. Kaynamış suya ıhlamurları ve portakalları ekleyip demleyin. Damak zevkinize göre tatlandırmak isterseniz bal ilave edebilirsiniz.

Portakallı ıhlamur çayı kaç dakikada hazırlanır?

5 dakikada hazırlanan portakallı ıhlamur 2 dakikada pişer.

Portakallı ıhlamur çayının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan portakallı ıhlamur çayının kalorisi 18,9.

REKLAM

Portakallı ıhlamur çayı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Portakallı ıhlamur çayı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 2 lira.

Kış çayı.

Kış çayı tarifi için malzemeler

Birkaç Dilim Taze Zencefil

1 Adet Dilimlenmiş Mandalina

2 Adet Çubuk Tarçın

1 Adet Dilimlenmiş Limon

Servis Malzemeleri

Arzu Edilen Miktarda Bal

Kış çayı yapılışı

1 litre kaynar suya tüm malzemeleri dilimleyip ilave edin. 2 dakika kaynattıktan sonra 5 dakika dinlendirin. Bal ile servis edebilirsiniz.

Kış çayı kaç dakikada hazırlanır?

10 dakikada hazırlanan kış çayı 5 dakikada pişer.

Kış çayının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kış çayının kalorisi 123,6.

Kış çayı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kış çayı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 2,25 lira.

REKLAM

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı.

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı tarifi için malzemeler

1 Tatlı Kaşığı Karanfil

2 Çorba Kaşığı Kuru Dut

2 Çorba Kaşığı Kuşburnu

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı yapılışı

Malzemelerin hepsini cezveye alın. 2 fincan sıcak suyla 5 dakika kaynattıktan sonra üzeri kapalı şekilde 5 dakika daha demlendirin ve süzdürüp servis edin.

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı kaç dakikada hazırlanır?

10 dakikada hazırlanan karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı 10 dakikada pişer.

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayının kalorisi 234,4.

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 234,4 lira.

Armutlu zencefilli çay.

Armutlu zencefilli çay tarifi için malzemeler

1 Kase Dilimlenmiş Kuru Armut

REKLAM

2 Adet Kuru Kök Zencefil

1 Adet Çubuk Tarçın

2 Adet Yıldız Anason

1 Litre Su

Armutlu zencefilli çay yapılışı

Tüm malzemeleri bir tencerede 5 dakika kaynatıp kapatın. 5 dakika demlendirin. Arzu ederseniz kendi damak zevkinize göre bal ile servis edebilirsiniz.

Armutlu zencefilli çay kaç dakikada hazırlanır?

5 dakikada hazırlanan armutlu zencefilli çay 10 dakikada pişer.

Armutlu zencefilli çayın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan armutlu zencefilli çayın kalorisi 29,5.

Armutlu zencefilli çay yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Armutlu zencefilli çay için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 22 lira.

Reyhanlı yeşil çay.

Reyhanlı yeşil çay tarifi için malzemeler

2 Tatlı Kaşığı Yeşil Çay

2 Tatlı Kaşığı Kuru Reyhan

REKLAM

Servis Malzemeleri

Arzu Ettiğiniz Kadar Limon Dilimleri

Reyhanlı yeşil çay yapılışı

Malzemelerin hepsini cezveye alın ve üzerine 2 fincan sıcak su ilave edin. 5 dakika üzeri kapalı demlendirin. Demlendikten sonra servis fincanlarına alın, limon dilimleri ile servis edin.

Reyhanlı yeşil çay kaç dakikada hazırlanır?

Reyhanlı yeşil çay 10 dakikada hazırlanır.

Reyhanlı yeşil çayın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan Reyhanlı yeşil çayın kalorisi 65,2.

Reyhanlı yeşil çay yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Reyhanlı yeşil çay için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 2,25 lira.

HAYAT Kışın direncinizi kuvvetlendirecek tarif: Sütlü baharatlı keyif çayı

HAYAT Evde Filtre Kahve nasıl yapılır?