Hayat Kışın gribe karşı doğal ilaç Soğan kebabı
GENEL SAĞLIK

Kışın gribe karşı doğal ilaç: Soğan kebabı

UNESCO tarafından gastronomi dalında "Kreatif Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep’in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, mevsim geçişlerinde tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Soğan kebabı grip ve nezlenin doğal ilacı olarak da biliniyor.

Haber Merkezi İHA
Soğan kebabı
Soğan kebabı

Mutfak yemekleriyle meşhur Gaziantep'te mevsimsel geçişlerde en çok tercih edilen kebap çeşitleri arasında soğan kebabı yer alıyor. Gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, kentteki restoran veya fırınlarda pişirilerek afiyetle yeniliyor.

Şişe saplarken önce soğan sonra kıyma ve tekrar soğan şeklinde şişe diziliyor.

Afyonkarahisar mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda
HAYAT
Afyonkarahisar mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda

Gaziantep yemekleri hem mideye hem de göze hitap ederken sağlık konusunda da şifa oluyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen Gaziantepliler, doğal antibiyotik deposu olan soğan kebabını tüketiyor.

Grip en hızlı nasıl geçer?
HAYAT
Grip en hızlı nasıl geçer?

Mutfak yemekleriyle meşhur Gaziantep'te mevsimsel geçişlerde en çok tercih edilen kebap çeşitleri arasında soğan kebabı yer alıyor.


Soğan kebabının yapımı hakkında bilgi veren restoran işletmecisi Mehmet Emin Şenel, soğan kebabının daha çok kış aylarında tercih edildiğini söyleyerek, "4 kişilik soğan kebabı için 1 kilo 200 gram kadar soğan 750 gram da zırhtan çekilmiş kıyma gerekiyor. İster tepsi de ister şişte yapılabilir soğan kebabı. Şişe saplarken önce soğan sonra kıyma ve tekrar soğan şeklinde şişe diziliyor. Şişler hazırlandıktan sonra mangalda kısık ateşin üzerinde ara sıra çevirerek pişirilmesi sağlanıyor. Pişen soğan kebabı tavaya çekilerek, üzerine hazırlanan özel sos dökülüp, bir müddet ocakta terlenmesi sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

4 kişilik soğan kebabı için 1 kilo 200 gram kadar soğan 750 gram da zırhtan çekilmiş kıyma gerekiyor.

Şenel, "Soğan kebabı kış aylarında tercih edilen bir kebaptır. Soğan antibiyotik içerdiği için, gribe ve nezleye karşı faydalı oluyor. Bu sebeple kentte, soğan kebabına kış aylarında yoğun ilgi oluyor" dedi.

Reçetede yazsa bu kadar yenmez: Soğan kebabı ilaç oldu
FOTOĞRAF 16
Title
Birbirinden lezzetli yöresel yemekleri ve mangaldaki çeşitliliğiyle 'Kebap diyarı' olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, antibiyotik etkisi nedeniyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan soğan kebabı sezonu açıldı.
Title
Kış aylarında en çok tercih edilen yemeklerinden olan soğan kebabı için lokantalarda, hummalı çalışmalar yapılıyor.
Title
Gastronomi alanında Şanlıurfa mutfağında önemli bir yeri olan soğan kebabı, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu ve etkisi nedeniyle çokça tüketiliyor.
Title
Acı soğan ve etin birleşmesiyle oluşan, nar ekşisi, pul biber ve limonla terbiye edilen soğan kebabının lezzeti kadar, görüntüsü de güzel.
Title
Şanlıurfa'da 30 yıldır kebapçılık yapan Şükrü Akkuş, soğan kebabının soğuk havalarla beraber tezgahtaki yerini aldığını belirterek, Soğan kebabı kışın habercisidir. Soğanla etin önce ateşte pişip, daha sonra nar suyu ile terletilmesi ile yapılan Şanlıurfa'nın en meşhur ve kıymetli kebaplarından birisidir. Çoğu insanların ilaç diye değerlendirdikleri güzel bir yemektir. Etin o ağırlığı ve soğanın kokusunu nar pekmezinin suyu ile demlendirme dediğimiz yöntem ile ateşin üzerinde bir 15-20 dakika kadar bekletmemizle çok daha lezzetli bir hale gelir dedi.
Title
Soğan kebabının gribe karşı etkili olduğunu belirten Akkuş, Gribe çok faydalı olduğunu biliyoruz. Doktorlar zaten sürekli soğanın faydalarından bahsediyor. İnsanlar fazla soğan tüketemezler, normalde 1 ya da 2 tane soğan yiyebilecekken, bu yemekle onlarca soğanı yiyebiliyorlar. Çünkü o nar suyu ile terlettiğimiz için soğanın o acılığı ve kokusu gidiyor, ayrı ve güzel bir lezzet geliyor şeklinde konuştu.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Reçetede yazsa bu kadar yenmez: Soğan kebabı ilaç oldu
Şanlıurfa'da havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, gribe yakalanmamak için antibiyotik özelliği bulunan soğan kebabı yemeyi tercih ediyor.


Tel Abyadda bombalı araçla terör saldırısı

Tel Abyad'da bombalı
araçla terör saldırısı

Saldırında 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
PKKya bir darbe daha

PKK'ya bir darbe daha

Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İlk kriz değil

İlk kriz değil

​Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti.
Ortalığı savaş<br>alanına çevirdi

Ortalığı savaş
alanına çevirdi

Yoldan geçen 15 araç peş peşe zarar gördü.
Galatasaray <br>onu arıyor

Galatasaray
onu arıyor

Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların boşluğunu dolduramadığı futbolcuyu açıkladı.
ABD'ye F-35 resti

ABD'ye F-35 resti

​Bakan Akar: Alınmazsa başka arayışlara gireriz.

Mahkumlar<br>ortaya çıkardı

Mahkumlar
ortaya çıkardı

​2. Mahmut döneminde yapılan kayıp cami.
18 ile yağış uyarısı

18 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Ölmeden<br>önceki son görüntü

Ölmeden
önceki son görüntü

İngiliz ajan eşi ve çocukları ile alışverişe çıkmış.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
10 metreden düştü

10 metreden düştü

Sürücü baba ile araçtaki anne ve 3 çocuk yaralandı
Adresinizi değiştirin

Adresinizi değiştirin

​Alman istihbaratı panik içinde FETÖ'cüleri uyarıyor.
Noktayı koydu

Noktayı koydu

​Erdoğan: Bay Kemal senin hayatın yalan. İspat edemiyorsan git.
Kaset aklı<br>yine devrede

Kaset aklı
yine devrede

​Baykal'ı koltuğundan eden akıl, genel kurul öncesi devreye girdi.
İnsani yardımda<br>Türk standardı

İnsani yardımda
Türk standardı

İnsana saygı konusunda dünyaya ders verdik.
Antalya'da<br>tiyatro susturuldu

Antalya'da
tiyatro susturuldu

Önce İBB'den şimdi de Antalya'dan sanata darbe.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.