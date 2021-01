Kısırlaştırılmaya götürülen köpeğin dili koptu

Mamak ilçesinde gönüllü hayvansever Behice Yakar'ın evinin bulunduğu Hakimler köyü mevkiinde yaşayan sokak köpeği 1,5 yaşındaki 'Kıllı', Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından geçen 11 Kasım'da kısırlaştırılması için Sincan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Behice Yakar, 20 gün geçmesine rağmen köpek geri getirilmeyince rehabilitasyon merkezini aradı. Yakar, köpeğin başka bir köpekle kavga etmesi sonucu dilinin zarar gördüğünü, bu yüzden tesliminin geciktiğini öğrendi. Köpek, yaklaşık 40 gün süren tedavisi tamamlandıktan sonra 19 Aralık'ta Behice Yakar'a teslim edildi. Yakar, dili kökünden koptuğu için beslenme sorunu yaşayan ve sokakta yaşaması zorlaşan köpeği evinde beslemeye başladı.

DÜNYA Köpek saldırısı tanınmayacak hale getirdi: 20 köpek kemiklerini kemirdi

'GÖZLERİME İNANAMADIM'

Behice Yakar, Kıllı'yı kısırlaştırılması için belediye ekiplerine teslim ettiğini anlatarak, "Köpek bana geri teslim edildiğinde ağzını açtığımda gözlerime inanamadım, dil yok, tamamen kökten kopmuş. Bir köpekte dil olmaması ne demek biliyor musunuz? Ölüm artık ensesinde, her saniye; su içerken, yemek yerken, ya da bir kemiği kemirirken bir parçası kaçtığında can çekişerek öldüğünün resmidir. Nihayetinde böyle olmaması için biz Kıllı’yı evimize almak zorunda kaldık. Beslerken yarım saat başında bekliyoruz. Normal bir tabakta su ya da süt içemiyor. Çünkü ağzını komple açıp kapatmak zorunda kalıyor. Doğru düzgün beslenemiyor. Yediği hiçbir şeyden tat almıyor. Sokakta yaşaması imkansız. Doğru düzgün havlayamıyor. Bir de işin en kötü tarafı, dili olmadığı için ağzından salyalar akıyor. İnsanlar kuduz zannederek ihbar bırakıyorlar. Her an alınıp uyutulabilir. O yüzden sokağa bırakamıyorum" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Midyat'ta boğazı ve karnı kesilen köpek kurtarılamadı

PERSONELDE HİZMET KUSURU TESPİT EDİLMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada köpeğin, sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması kapsamında Behice Yakar'ın sokak hayvanlarını beslediği bölgeden alındığı belirtildi. Kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilen köpeğin, tedavisinin devam etmesi için yerleştirilen padokta, diğer bölmede bulunan köpekle kavga ettiği ve bu sırada dilinin koptuğu belirtilerek, "Sorumlu personeller hakkında gerekli incelemeler yapılmış ve personele ait hizmet kusuru bulunmadığı tutanak ile tespit edilmiştir. Ekiplerimiz yaşanan süreçle ilgili Behice Yakar’a gerekli bilgiler vermiş olup, hayvanın bakımını üstlenmek istemesi üzerine kendisine teslim edilmiştir. Köpeğin özel besleme gıdaları ve tedavileri belediyemizce karşılanacağı bilgisi kendisine verilmiştir. Behice Yakar’dan aynı gün 3 yeni köpek teslim alınmış, kısırlaştırma ve tedavileri yapılarak kendisine geri teslim edilmiştir" denildi.

REKLAM