Hayat Kız kardeşler 3 yıldır kayıp babalarının bulunmasını istiyor
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Kız kardeşler 3 yıldır kayıp babalarının bulunmasını istiyor

Kız kardeşler 3 yıldır kayıp babalarının bulunmasını istiyor

Hakkari'de yaşayan kardeşler Siti ile Gurbet Duman, 3 yıl önce tarlaya gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan babaları Halil Duman'ı (75) arıyor. Kardeşler, tüm çabalara rağmen babalarına ait herhangi bir ize ulaşamadıklarını belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi.

Haber Merkezi DHA
Siti ile Gurbet Duman
Siti ile Gurbet Duman

Hakkari'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kaval köyünde yaşayan 9 çocuk babası Halil Duman, 10 Haziran 2018'de tarlaya gitmek için evden ayrıldı. Halil Duman akşam eve dönmeyince meraklanan yakınları aramaya çıktı. Yapılan aramalarda Duman'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Bunun üzerine çocukları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de Halil Duman'ı bulmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Duman, bulunamadı. Duman'ın kayboluşunun ardından kızları Siti Duman ile kardeşi Gurbet Duman, babalarını bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen herhangi bir ize rastlanmadı.

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YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORLAR

Siti ve Gurbet Duman kardeşler, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söyledi. Kardeşlerden Siti Duman, "Değerli büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Babam tarla sulamaya gitti bir daha da geri dönmedi. Babam kaybolduğu gün AFAD ekipleri tarafından arama yapıldı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Aynı gün saat 13.30 sıralarında köyden bir araç çıkış yaptığını ve Feraşin yönüne gittiğini söyleyenler oldu. Ama biz o günden beri babamızdan haber alamıyoruz. Devlet yetkililerinden tek ricamız bize yardım etmeleri. Eğer babam yaşıyorsa yaşadığını, ölmüş ise ölüsünü bize bulun ne olur bize yardımcı olun" dedi.

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