Kız Kulesi tartışmasına nokta koyuldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine Kız Kulesinde yürütülen onarım çalışması tartışmaya açılmıştı. Çalışmayla ilgili artan bilgi kirliliği üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KVMGM), Kız Kulesi restorasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

KVMGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda onarıma ilişkin tüm bilgilere kulenin web sitesinden ulaşılacağını belirterek, “Yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrolünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.