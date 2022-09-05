Hayat Kız Kulesi tartışmasına nokta koyuldu
KÜLTÜR SANAT

Kız Kulesi tartışmasına nokta koyuldu

Kız Kulesinde yürütülen onarım çalışması tartışmaya açılmıştı. Çalışmayla ilgili artan bilgi kirliliği üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KVMGM), Kız Kulesi restorasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kız Kulesi tartışmasına nokta koyuldu
Kız Kulesi

Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine Kız Kulesinde yürütülen onarım çalışması tartışmaya açılmıştı. Çalışmayla ilgili artan bilgi kirliliği üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KVMGM), Kız Kulesi restorasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

KVMGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda onarıma ilişkin tüm bilgilere kulenin web sitesinden ulaşılacağını belirterek, “Yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrolünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Sona gelindi: Kız Kulesi restorasyon ile gözlerini yeniden açıyor, tarih belli oldu
FOTOĞRAF 9
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İstanbul’un simge yapılarından olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Eylül ayında başlamıştı.
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Restorasyon çalışmalarının son sürat devam ettiği Kız Kulesi’nin yeni görünümüne 2022 yılı Nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.
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Restorasyon çalışmaları kapsamında; Kız Kulesi’nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılma aşamasında ve özgün dendanlar ve seğirdim (beden ve burçlar üzerindeki kısım) yollarının ortaya çıktığı görülüyor.
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Öte yandan avlu ve dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulduğu kubbenin karbon liflerle güçlendirilmesi gibi teknik detayların çalışma aşamasında olduğu görüldü.
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Öte yandan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarının son hali havadan drone ile görüntülendi.
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Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı
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Sona gelindi: Kız Kulesi restorasyon ile gözlerini yeniden açıyor, tarih belli oldu
İstanbul Boğazı'nın incisi olan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedeflediklerini belirttiği Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarının son hali havadan görüntülendi.


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