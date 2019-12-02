Hayat Kızamık vakaları her geçen gün artıyor Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı
GENEL SAĞLIK

Kızamık vakaları her geçen gün artıyor: Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Dünyanın bir bölümünde yoksulluk, diğer bölümünde ise kişisel tercihlere bağlı olarak çocuklara kızamık aşısı yapılmıyor. Her iki sebebin ortaya çıkardığı acı bir gerçek var. O da kızamık hastalığının her geçen gün yaygın hale gelmesi. Yoksulluğun pençesindeki Kongo'da 4 bin çocukta kızamık virüsüne rastlandı, ülke adeta alarm seviyesine geçti. Refah seviyesi yüksek ülkelerde de kızamık vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Bunun bir sebebi de ailelerin tercihe bağlı olarak aşı yaptırmaması. Türkiye de bu akımdan etkilenen ülkelerin başında geliyor. Peki bu durum hangi riskleri beraberinde getiriyor? Aşı karşıtlığının her geçen gün yayıldığı Türkiye'de neler yapılması gerekir? Uzmanlar yenisafak.com'a değerlendirdi.

Hasan Hız Yeni Şafak
Dünya genelinde kızamık vakaları artıyor.
Dünya genelinde kızamık vakaları artıyor.

Küresel refaha rağmen her yıl milyonlarca kişi kızamık virüsü nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dünyanın kimi bölgelerinde aşı ve tedavi yetersizliği temel sorunken, kimi bölgelerde ise tercihe bağlı olarak aşı yaptırılmaması hastalığın her geçen gün yayılmasına neden oluyor.
  • Aşı karşıtlığının yaygın hale gelmesi nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü bu tür örgütlenmeleri, '10 küresel sağlık tehdidinden biri' olarak nitelendirdi.

KIZAMIK VİRÜSÜ EBOLA VE VEREMDEN DAHA BULAŞICI

Kızamık virüsünün, ebola, verem ya da gripten daha bulaşıcı olduğu biliniyor. Kızamık virüsü, enfeksiyonlu kişiyi bir odayı terk ettikten sonra, iki saat içinde o odaya girecek bir başka kişiye geçebiliyor. Kızamık virüsü hava yoluyla bulaşıyor ve solunum yollarından enfeksiyona yol açıyor.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selda Erensoy, aşı karşıtlığına karşı toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Günümüzde enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde etkili olan aşıların varlığına rağmen bu hastalıklardan muzdarip olmak üzüntü verici. Kızamık gibi hastalıklar aşı ile önlenebilen hastalıklardır. Bu hastalığa bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en etkili olanı ise 'toplum sağlığı müdahalesi' olarak bilinen aşılardır. Bu kazanı kaybetmek son derece acı. Türkiye'de ve dünyada aşı karşıtlığı ve aşı reddinin üzerine gidilmesi ve bu sorun konusunda insanların bilgilendirilmesi çok önemli. Bu eğitimle, yanlış bilginin önlenmesiyle yapılmalı. Kızamığın toplumlar için bir sorun olması oldukça riskli ve tehlikeli" dedi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE AŞI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Gelişmiş ülkelerde kızamık aşısının zorunlu hale getirildiğini vurgulayan Erensoy, "İtalya, İngiltere ve ABD'de kızamık aşısının zorunlu hale getirilmesi konusunda adımlar atıldı çünkü kızamık aşı olmayınca enfeksiyon aşısız bireylere bulaşıyor. Bu enfeksiyon henüz aşılanmayan çocuklara bulaşabilir ve böylece toplum içerisinde yayılmaya neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de aşı zorunluluğu konusunda hangi adımlar atılabilir sorusuna yanıt veren Erensoy, şu ifadelere yer verdi:

  • "Zorunluluk konusunu toplumlar değerlendirmeli ve buna göre kararlar almalı. Zorunluluk konusunun ne kadar etkili olduğunu daha stratejik çalışmalarla belirlenmesi gerekir. Bunun için de her şeyden önce 'neler yapılması gerekiyor?' sorusunun masaya yatırılması ve geniş platformlarca ele alınması lazım. Bu kritik bir karar ve birçok yönü olan kararlar bunlar. Bunun için mutlaka bir şey yapmak lazım ama her şeyden önce eğitim aracılığıyla doğru bilginin yaymaya çalışılması gerekir."

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