Kızamık vakaları her geçen gün artıyor: Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı Dünyanın bir bölümünde yoksulluk, diğer bölümünde ise kişisel tercihlere bağlı olarak çocuklara kızamık aşısı yapılmıyor. Her iki sebebin ortaya çıkardığı acı bir gerçek var. O da kızamık hastalığının her geçen gün yaygın hale gelmesi. Yoksulluğun pençesindeki Kongo'da 4 bin çocukta kızamık virüsüne rastlandı, ülke adeta alarm seviyesine geçti. Refah seviyesi yüksek ülkelerde de kızamık vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Bunun bir sebebi de ailelerin tercihe bağlı olarak aşı yaptırmaması. Türkiye de bu akımdan etkilenen ülkelerin başında geliyor. Peki bu durum hangi riskleri beraberinde getiriyor? Aşı karşıtlığının her geçen gün yayıldığı Türkiye'de neler yapılması gerekir? Uzmanlar yenisafak.com'a değerlendirdi.

Hasan Hız 02 Aralık 2019, 12:22 Son Güncelleme: 02 Aralık 2019, 12:24 Yeni Şafak