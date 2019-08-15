Hayat Kızılay 51 ülkede kurban kesti
AKTÜEL

Kızılay 51 ülkede kurban kesti

Kızılay bu sene de kurban bereketini Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 51 ülkede 4 milyon 500 bin kişiye ulaştıklarını söyleyen Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, “Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, Orta ve Güney Asya, Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da 100 noktada kurban kestik ve dağıttık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılay’ın kurban dağıtımı çalışmaları
Kızılay’ın kurban dağıtımı çalışmaları

Kızılay bu senede Kurban bereketini Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kızılay’ın kurban dağıtımı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, Orta ve Güney Asya, Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da 100 noktada kurban kesimi ve dağıtımı yaptıklarını söyledi. Yorulmaz, şöyle devam etti: “Dünyanın dört bir tarafında dil, din ve ırk ayırmadan ihtiyaç sahibi insanların yanında onlara kol kanat germeye çalışıyoruz. 51 ülkede 4 milyon 500 bin kişiye ulaştık. Türk Kızılaya güvenen değerli bağışçılarının emanetlerini hisselerini dağıttık.”

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