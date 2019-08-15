Kızılay 51 ülkede kurban kesti

Kızılay bu senede Kurban bereketini Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kızılay’ın kurban dağıtımı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, Orta ve Güney Asya, Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da 100 noktada kurban kesimi ve dağıtımı yaptıklarını söyledi. Yorulmaz, şöyle devam etti: “Dünyanın dört bir tarafında dil, din ve ırk ayırmadan ihtiyaç sahibi insanların yanında onlara kol kanat germeye çalışıyoruz. 51 ülkede 4 milyon 500 bin kişiye ulaştık. Türk Kızılaya güvenen değerli bağışçılarının emanetlerini hisselerini dağıttık.”

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