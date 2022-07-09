Kızılay Türkiye dahil 22 ülkede kurban kesimlerine başladı

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürütülen kampanyada hayırseverlerin kurban vekâletlerini emanet alan Kızılay, bayram namazının ardından kesim işlemlerine de başladı.

Yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında gerçekleştirilirken kurban kesimleri, yurt dışında ise Balkanlar, Afrika, Asya ve Ortadoğu'daki 21 ülkede yapılıyor.

Veteriner hekimler tarafından seçilen kurbanlıkların kesim işlemi, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak Kurban Bayramı’nın ilk üç günü gerçekleştirilecek.

İslami şartlara uygun şekilde yapılan kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor.

VEKALET SAHİPLERİNE ANLIK BİLGİ VERİLİYOR

Kurban ibadetini Kızılay ile yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili anlık olarak bilgi verilirken kesim aşamaları ise video ile kayıt altına alınıyor.

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Kızılay, kurban gibi önemli bir ibadetin kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve halkımızın kendisine duyduğu güvene layık olmak adına üzerine düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da yerine getiriyor.

ÜÇ KITADA KURBAN BEREKETİ

Kızılay, yurt içi kesimlerini ülkemizin farklı noktalarında bulunan Et ve Süt Kurumu kombinalarında yapıyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de kurban bereketini yaşatan Kızılay, 2022 Vekaletle Kurban Kampanyası kapsamında Balkanlarda Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Ortadoğu’da Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Asya’da Kırgızistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Moğolistan, Endonezya ve Afrika’da Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Çad, Nijer, Uganda ile Tanzanya’da kurban kesimlerini yapıyor. Örnek uygulama “Kurbanda Kızılay Modeli” ile hayırseverler kurban ibadetlerini yerine getirirken ihtiyaç sahiplerinin de sofraları bereketleniyor.

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FOTOĞRAF 38 Kurban bayramının ilk günü sabah saatlerinden itibaren tekbir sesleriyle Mina'ya doğru harekete geçen hacı adayları, şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine ulaştı. Hacılar, burada \"büyük şeytan\" olarak ifade edilen \"Akabe cemresi\"ne 7 taş attı. Kutsal topraklarda hac coşkusu Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor.

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FOTOĞRAF 5 Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 03 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1041'inci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. <br><br>Aileler, nöbetlerindeki 6’ncı bayramlarına da evlatları olmadan girmenin üzüntüsünü yaşıyor. 2019’da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Celil Bektaş, 3 yıldır evladından ayrı bayram geçirmenin üzüntüsü yaşadığını belirterek, “Diyecek kelime bulamıyorum. İçimiz buruk, evlatlarımız yok. Evlatlarımız olmayınca bayram da yok bize. İçimiz el vermiyor. Artık yeter, bu annelerin babaların hasreti bitsin. Bütün çocuklara sesleniyorum; bakın anneleriniz, babalarınız perişan. Siz orada perişansınız, biz burada perişanız. Gelin, bu annelerin, babaların hasretleri bitsin” dedi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için evlat nöbeti tutan Vahide Çiftçi de \"Kızım ne olur, geri dön. Bugün bayram ama çok zor geçiyor. 5 yıldır bayramlarım sensiz geçiyor. Ne olur gel, bu bayram beraber olalım\" diye konuştu. Evlat nöbetindeki aileler bu bayrama da buruk girdi: Artık gelin hasret bitsin Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 2019'da başladıkları evlat nöbetindeki 6'ncı bayrama da buruk girdi.

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FOTOĞRAF 11 Bayrama görev yaptıkları üs bölgesinde giren askerler, birlikte bayram namazı kılıp, birbirleri ve komutanlarıyla bayramlaştı. Sınır ötesi harekatlar ile huzur ve güven ortamı tesis eden Türk askeri, Kurban Bayramı'na da Suriye'deki üs bölgelerinde girdi. Bölge halkının huzuru ve terör örgütlerinin olası saldırılarına karşı teyakkuz halinde askerler, bayramı ailelerinden uzakta görevleri başında geçirdi. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan aynı zamanda olası yeni harekat ile gündeme gelen Tel Rıfat'a en yakın noktada bulunan, Suriye'nin Tall Malid beldesindeki üs bölgesinde 24 saat eli tetikte bekleyen askerler, kurban keserek dua etti. Askerler, daha sonra aileleri ve sevdiklerinin telefonla bayramlarını kutladı. Tall Malid üs bölgesinde askerler ile bayramlaşan Tabur Komutanı Yarbay Mustafa Karahasanoğlu şöyle konuştu: \"Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla yurdumuzdan ve sevdiklerimizden ayrı olarak geçireceğimiz Kurban Bayramı'nızı en iyi dileklerimle kutlar, sağlık mutluluk ve başarılar dilerim.\" Üs bölgesinde görevli askerler de ailelerinden uzak olmalarının burukluğunu yaşadıklarını ancak Suriye'de terör tehdidinin önlenmesine yönelik görev yaptıkları için gurur duyduklarını kaydetti. Tel Rıfat ve kırsalını dürbün ve termal kameralar ile takip eden askerler, her türlü olumsuzluğu anında üstlerine bildiriyor. Taciz ve saldırı durumlarında ise verilen alarm ile harekete geçen askerler, teknolojik imkanlar ile tespit edilen teröristlerin bulunduğu yerleri, tank ve havan atışları ile ateş altına alıyor. Kahraman Mehmetçik Kurban Bayramı'na da elleri tetikte girdi Sınır ötesi harekatlar ile terör ve teröriste geçit vermeyen Mehmetçik, bayramı ailelerinden uzakta Suriye'de karşıladı. Olası yeni harekat ile gözlerin çevrili olduğu Tel Rıfat temas hattındaki üs bölgesinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na da elleri tetikte girdi. Üs bölgesinde görevli askerler de ailelerinden uzak olmalarının burukluğunu yaşadıklarını ancak Suriye'de terör tehdidinin önlenmesine yönelik görev yaptıkları için gurur duyduklarını kaydetti. Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu'nda vatan nöbeti tutan askerler de, Kurban Bayramı'nı elleri tetikte, gözleri İran sınırındaki sorumluluk bölgesinde geçiriyor.

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