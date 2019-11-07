Hayat Kızının adını kuvözlerde duyuruyor Prematüre bebekler Müge Bebek ile hayata tutunacak
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Kızının adını kuvözlerde duyuruyor: Prematüre bebekler ‘Müge Bebek’ ile hayata tutunacak

El Bebek Gül Bebek Derneği, “Prematüre Farkındalık Ayı” olarak kutlanan kasım ayında dikkat çekici bir çalışmaya hazırlanıyor. Erken doğum nedeniyle kuvözde hayata tutunma mücadelesi veren bebeklere, kol ve bacakları anne karnındaki kordonu andıran amigurumi bebeklere dağıtılmak üzere örülecek. Bebekler kuvözde anne karnındaymışçasına ‘Müge Bebek’lere tutunacak. Türkiye çapında 2 bin adet Müge Bebek örme projesi iplik desteği sağlandığı takdirde 17 Kasım’da başlayacak.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Erken doğan bir prematüre bebek ve kuvözde ona destek olacak Müge Bebek
Erken doğan bir prematüre bebek ve kuvözde ona destek olacak Müge Bebek

Günümüzde 10 bebekten biri prematüre olarak dünyaya geliyor. Prematüre doğumlardan sonra gerekli sağlık koşulları sağlanmadığı sürece bebeklerin hayata tutunmaları zorlaşıyor. Ülkemizde bebek ölümlerinin yüzde 75’inin nedeni ise yine erken doğumlar. Bu bebeklerin yaşam mücadelesi verdiği kuvözlerde ise annelerine ihtiyaçları var ama tamamen steril ortamlar olan kuvözlerde ilk aşamada bebeklerle hemşireler ilgileniyor. Anneler ikinci planda kalıyor.

Müge Bebek

ANNE KARNINDAYMIŞ GİBİ HİSSEDECEKLER

Erken doğan bebeklerin sağlıklı bir geleceğe kavuşmaları için gerekli çalışmaları yürütmek amacıyla, deneyim sahibi ve uzman kişiler tarafından kurulan El Bebek Gül Bebek Derneği, “Prematüre Farkındalık Ayı” olarak kutlanan kasım ayında dikkat çekici bir çalışmaya hazırlanıyor. Dernek yönetimi, bebeklerin anne karnında hayata tutunmalarını sağlayan kordonu kuvözde de canlandırmayı planlıyor. Amigurumi bebeklerin kol ve bacaklarına kordon formu verilerek, kuvözlere konulacak. Bebekler kordono tutunuyomuşçasına ‘Müge Bebek’lerden destek alacak. Böylece annelerini yanlarında hissedecekler.

Erken doğan bir prematüre bebek

İPLİK DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

17 Kasım’da başlayacak olan ve gönüllü kadınlar tarafından örülecek olan 2 bin adet Müge Bebek, kuvöz olan Türkiye’deki tüm hastanelere ücretsiz olarak gönderilecek. Projenin başlaması için ise iplik desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen projenin mimarı Ferda Ersin ile çalışmanın nasıl ortaya çıktığını konuştuk. 4-5 yıldır amigurumi bebekler ören Ersin, çeşitli tasarım atölyeleri ve yardım faaliyetlerine el emeği çalışmalarıyla destek oluyor. 'Bir İlmek Bin Yürek' projesinde ise El Bebek Gül Bebek Derneği ile tanışmış. Kuvözdeki bebekler için kordon formunda bir çalışma yapmak isteyen fakat ne yapacaklarını bir türlü kestiremeyen derneğe el ve bacaklarının kordon şeklinde olduğu bir örnek bebek ören Ersin’in çalışması çok beğenilince projenin temel atılmış.

KIZININ ADINI YAŞATIYOR

Amigurumi sanatçısı Ferda Ersin

Kızının adını yaşatmak için bu çalışmaya öncülük ettiğini söyleyen Ersin, “Ben 3 ay önce 29 yaşındaki kızımı serviks kanserinden kaybettim. Bu projelerle ayakta kalabiliyorum. Kızım tasarımcıydı ve çok farklı projelerde yer aldı. Farklı insanların hayatına dokundu. O yüzden ben de herkese dokunmam gerektiğini düşünüyorum. Her bir bebeğin hayatta bağlanması benim kızımın adını taşıyan ‘Müge Bebek’ler ile olacak. Bebeğimizin kolları ve bacakları kordon şeklinde. O kordonlara tutundukları takdirde bebeklerin hayatta kalma süreleri uzayacak.

Projemizin adı da ‘Bir yumakla 4 Müge bebek’. İplik desteğini topladığımız takdirde Türkiye çapında 2 bin adet Müge Bebek örme projemize başlayacağız.

Bebeklerimizi örmeleri için gönüllü kadınlara dersler vereceğim. Bizimle birlikte olmak isteyen kişilere ihtiyacımız var. Hep beraber hem serviks kanserine hem de prematüre bebeklere dair farkındalığı arttırmalıyız” dedi.

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