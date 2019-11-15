Hayat Kökleri ağaçlar gibi sağlam olsun Prematüre bebeklere farkındalık için bir ilk
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Kökleri ağaçlar gibi sağlam olsun: Prematüre bebeklere farkındalık için bir ilk

Türk Neonatoloji Derneği 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’ne dikkat çekmek için bu yıl ilk kez ‘Prematüre Ormanı’ projesini hayata geçirdi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, nasıl her fidanın ayrı toprağa, havaya, güneşe ve suya ihtiyacı varsa; her prematüre bebeğin ihtiyacının da fidanlar gibi kendi şartlarının özel olduğuna değindi. Tüm dünyada prematüre doğum oranı yüzde 8 ile 15 arasında değişirken, Türkiye’de bu oranın yüzde 10- 12 civarında olduğunu belirten Koç, "Bu nedenle, prematüre ölümlerini azaltmayı ve yaşam kalitesini arttırmayı, ülkemizin en önemli kamu önceliklerinden biri olarak görüyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Prematüre bebek
Fotoğraf: Arşiv / Prematüre bebek

Türk Neonatoloji Derneği (TND), bu yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nü Nutricia Türkiye’nin koşulsuz katkılarıyla hayata geçirdiği ‘Prematüre Ormanı’ projesiyle kutluyor.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında Dernek, Türkiye’deki her Yenidoğan Hekimi adına bir fidan dikerek konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Prematüre bebek bakımında dikkat edilmesi gerekenler
HAYAT
Prematüre bebek bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Her prematüre bebek yeni açmış bir fidan gibi

Dünya Prematüre Günü dolayısıyla proje hakkında bilgi veren Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, prematüre bebekler hakkındaki farkındalığı arttırmak için her yıl farklı projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu yıl TND olarak ilk kez Prematüre Ormanı’nı hayata geçirdik. Her prematüre bebek hayata yapraklarını yeni açmış bir fidan gibidir. Nasıl her fidanın ayrı toprağa, havaya, güneşe ve suya ihtiyacı varsa; her prematüre bebeğin ihtiyacı da fidanlar gibi kendi şartlarına özeldir. Prematüre bebek dış çevreye karşı hassastır, bilgi ve tecrübeyle donanmış özel bir bakıma, özel bir beslenmeye ihtiyacı vardır ki kökleri sağlam olsun; hayata karşı dik dursun” şeklinde konuştu.

Prematüre bebeği olanlar dikkat!
HAYAT
Prematüre bebeği olanlar dikkat!

Anne sütü prematüre bebekler daha çok önemli

Koç, beslenmeden bakıma kadar gerekli tüm önlemler alındığında, prematüre doğan bebeklerin sağlıklı bir biçimde gelişimlerini sürdürdüğüne dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Prematüre bebekler hastanede serumla veya tüple beslenirken, zamanla ağızdan beslenmeye başlarlar. Anne sütü her bebek için önemlidir ancak prematüreler için çok daha önemlidir. Bebekler yoğun bakım ünitesinde yatarken, anne sütünü desteklemek için çeşitli yöntemler uygulamaktayız.

Annelere, anne sütünü steril saklama kaplarında buzdolabında dondurarak saklamasını ve ihtiyacı olduğunda kullanmasını öneriyoruz. Ancak bazen, prematüre bebeklerin zamanında doğan bebeklerle arasında olan farkı kapatabilmesi için anne sütü yeterli olmayabilir. Bu nedenle, anne sütüne bazı eklemeler yapmak veya anne sütü yokluğunda ya da yetersizliğinde sıvı ya da toz şeklinde özel prematüre mamalarını kullanmak gerekebilir.”

Prematüre bebek şant ameliyatıyla hayata tutundu
HAYAT
Prematüre bebek şant ameliyatıyla hayata tutundu

Özel bakıma ve beslenmeye ihtiyacı var

Prematüre bebeğin hastaneden taburcu olduktan sonra da özenle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Koç, şu tavsiyelerde bulundu:

  • “Ev ortamının hazırlanması ve bebeğin beslenmesi, evde yapılan bakımda önemli yer tutar. Taburcu edilirken uygun tartıda ise ve anne sütü ile besleniyorsa, anne sütü ile beslenmeye devam edilmesi gerekir. Eğer prematüre maması ile besleniyorsa düzeltilmiş 40. haftadan sonra standart mama ile beslenmesi uygundur. Taburcu edilirken tartısı düşük ise ve anne sütü ile besleniyorlarsa anne sütü destekleyicileri ile desteklenmesi, mama ile besleniyorsa 40-52. haftaya kadar prematüre maması veya özel taburculuk sonrası maması ile beslenmesi önerilmektedir.”

Prematüre bebeklerde sevgi en iyi ilaç
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Prematüre bebeklerde sevgi en iyi ilaç

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