Kökleri ağaçlar gibi sağlam olsun: Prematüre bebeklere farkındalık için bir ilk

Türk Neonatoloji Derneği (TND), bu yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nü Nutricia Türkiye’nin koşulsuz katkılarıyla hayata geçirdiği ‘Prematüre Ormanı’ projesiyle kutluyor.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında Dernek, Türkiye’deki her Yenidoğan Hekimi adına bir fidan dikerek konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

HAYAT Prematüre bebek bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Her prematüre bebek yeni açmış bir fidan gibi

Dünya Prematüre Günü dolayısıyla proje hakkında bilgi veren Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, prematüre bebekler hakkındaki farkındalığı arttırmak için her yıl farklı projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu yıl TND olarak ilk kez Prematüre Ormanı’nı hayata geçirdik. Her prematüre bebek hayata yapraklarını yeni açmış bir fidan gibidir. Nasıl her fidanın ayrı toprağa, havaya, güneşe ve suya ihtiyacı varsa; her prematüre bebeğin ihtiyacı da fidanlar gibi kendi şartlarına özeldir. Prematüre bebek dış çevreye karşı hassastır, bilgi ve tecrübeyle donanmış özel bir bakıma, özel bir beslenmeye ihtiyacı vardır ki kökleri sağlam olsun; hayata karşı dik dursun” şeklinde konuştu.

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Anne sütü prematüre bebekler daha çok önemli

Koç, beslenmeden bakıma kadar gerekli tüm önlemler alındığında, prematüre doğan bebeklerin sağlıklı bir biçimde gelişimlerini sürdürdüğüne dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Prematüre bebekler hastanede serumla veya tüple beslenirken, zamanla ağızdan beslenmeye başlarlar. Anne sütü her bebek için önemlidir ancak prematüreler için çok daha önemlidir. Bebekler yoğun bakım ünitesinde yatarken, anne sütünü desteklemek için çeşitli yöntemler uygulamaktayız.

Annelere, anne sütünü steril saklama kaplarında buzdolabında dondurarak saklamasını ve ihtiyacı olduğunda kullanmasını öneriyoruz. Ancak bazen, prematüre bebeklerin zamanında doğan bebeklerle arasında olan farkı kapatabilmesi için anne sütü yeterli olmayabilir. Bu nedenle, anne sütüne bazı eklemeler yapmak veya anne sütü yokluğunda ya da yetersizliğinde sıvı ya da toz şeklinde özel prematüre mamalarını kullanmak gerekebilir.”

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Özel bakıma ve beslenmeye ihtiyacı var

Prematüre bebeğin hastaneden taburcu olduktan sonra da özenle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Koç, şu tavsiyelerde bulundu:

“Ev ortamının hazırlanması ve bebeğin beslenmesi, evde yapılan bakımda önemli yer tutar. Taburcu edilirken uygun tartıda ise ve anne sütü ile besleniyorsa, anne sütü ile beslenmeye devam edilmesi gerekir. Eğer prematüre maması ile besleniyorsa düzeltilmiş 40. haftadan sonra standart mama ile beslenmesi uygundur. Taburcu edilirken tartısı düşük ise ve anne sütü ile besleniyorlarsa anne sütü destekleyicileri ile desteklenmesi, mama ile besleniyorsa 40-52. haftaya kadar prematüre maması veya özel taburculuk sonrası maması ile beslenmesi önerilmektedir.”

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