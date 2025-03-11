Kolon kanseri erken teşhisle önlenebilir: Binlerce kişide görülüyor

Dr. Taşdoğan, kolon kanserinin çoğu zaman ileri evrede tespit edildiğini belirterek, "Erken teşhis edilen kolon kanseri vakalarında 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 90'dır. Ancak hastalık metastaz yaptığında bu oran yüzde 14'e kadar düşmektedir. Düzenli taramalar bu noktada oldukça önemlidir" dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Burçak Evren Taşdoğan.

Halsizlik ve yorgunluğa dikkat

Kolon kanserinin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini, ancak dikkat edilmesi gereken bazı sinyallerin olduğunu kaydeden Dr. Taşdoğan, "Halsizlik, yorgunluk, makatta kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik gibi belirtiler dikkate alınmalıdır. Bu tür şikâyetleri olan bireylerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekir. Kolon kanseri, genetik yatkınlık ve yaşam tarzı faktörleriyle doğrudan ilişkilidir. Ailesinde kolon kanseri öyküsü bulunan, 50 yaş üstü bireyler, kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketenler, sigara ve alkol kullananlar, obezite ve hareketsiz yaşam tarzına sahip kişiler kolon kanseri açısından daha yüksek risk altındadır" diye konuştu.

Erken teşhis tedavi şansını artırıyor

Kolon kanserinin, erken teşhisle tamamen tedavi edilebileceğini kaydeden Taşdoğan, kolonoskopinin yalnızca teşhis koymakla kalmadığını, aynı zamanda kanserleşmeden önce poliplerin tespit edilip çıkarılmasıyla hastalığın gelişimini engelleyebileceğini ifade etti. Her bireyin 45 yaşından itibaren düzenli olarak kolonoskopi yaptırması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Taşdoğan, "Ailesinde kolon kanseri öyküsü olan bireylerde bu yaş 40'a kadar düşebilir. Erken teşhis edilen kolon kanseri vakalarında 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 90'dır. Ancak hastalık metastaz yaptığında bu oran yüzde 14'e kadar düşmektedir. Düzenli taramalar bu noktada oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

Genetik yatkınlık riski artırıyor