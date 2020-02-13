Kom el-Khaljan bölgesinde 83 antik mezar bulundu

Eski Eserler Yüksek Kuruluna bağlı Mısır arkeoloji görevi, kazı çalışmaları sırasında 83 yeni antik mezar ortaya çıkardı.

Eski Eserler Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Waziri, yeni bulunan bu 83 mezardan 80'inin tarihinin Bhutto medeniyeti ya da Aşağı Mısır olarak bilinen M.Ö dördüncü bin yılın ilk yarısına kadar eskiye dayandığını belirtti.

HAYAT Aizanoi kazılarında "anıt mezar" bulundu

Mezarların yanında bulunan birkaç eşya.

3 mezarlığın tarihinin Naqada III dönemine dayandığı açıklandı

Ayrıca, Waziri mezarların oval şeklinde kil tabut içerdiğini ve yanında birkaç da eşya bulunduğunu söyledi.

Mezarların yanında bulunan birkaç eşya.

Öte yandan Eski Eserler Yüksek Kurulu Mısır Eski Eserler Sektörü Başkanı Ayman Ashmawi ise bulunan eşyalar arasında bir ya da birden fazla deniz istiridyesi ile el yapımı kil kapların da bulunduğunu belirtti. Ashmawi, diğer 3 mezarlığın tarihinin Naqada III dönemine dayandığını açıkladı.

Mezarların yanında bulunan birkaç eşya.