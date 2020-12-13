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Konya mutfağının en sevilen batırık tarifi: Batırık nasıl yapılır?

Lokum kıvamında bir lezzet: Batırık

Köfte şeklinde yapılan batırık oldukça doyurucu bir tat. Yörelerine göre farklılık gösteren batırık tarifinin en lezzetli halini aşağıya bıraktık. Tarifimizi adım adım takip edip bu güzel lezzete kavuşabilirsiniz. Peki batırık tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batırık.
Batırık.

Misafirlerinize yapacağınız sunumlarla tam not alacağınız bir tarif: Batırık. Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak türden. Kolay gelsin...

Batırık.

Batırık tarifi için malzemeler

2 Su Bardağı Kısırlık Bulgur

1 Adet Rendelenmiş Kuru Soğan

4 Çorba Kaşığı Doğranmış Kuru Domates

1 Su Bardağı Tahin

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

Yarım Adet Limon Suyu

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar Kıyılmış Maydanoz

6 Dal Kıyılmış Taze Soğan

1 Adet Kıyılmış Sivri Biber

1 Su Bardağı İnce Kıyılmış Ceviz

1 Kase Marul

Batırık yapılışı

Bulgurun üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin ve karıştırıp şişmesini bekleyin. Domates kurusunu, soğanı ve kalan malzemeleri ilave edip köfteyi yoğurun. Elinizle sıktığınızda bir arada duruyorsa olmuş demektir. Tuzunu ve limon suyunu kontrol edin. Servis malzemelerini de hazırlayıp içine karıştırın ve elinizle sıkıp köfte şekli verip marulla kaplanmış tabağa dizin. Hemen servis edin.

Batırık.

Batırık kaç dakikada hazırlanır?

Batırık 30 dakikada pişer.

Batırığın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan batırığın kalorisi 299,1.

Batırık yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Batırık için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 26,5 lira.

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