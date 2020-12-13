Konya mutfağının en sevilen batırık tarifi: Batırık nasıl yapılır? Lokum kıvamında bir lezzet: Batırık Köfte şeklinde yapılan batırık oldukça doyurucu bir tat. Yörelerine göre farklılık gösteren batırık tarifinin en lezzetli halini aşağıya bıraktık. Tarifimizi adım adım takip edip bu güzel lezzete kavuşabilirsiniz. Peki batırık tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Haber Merkezi 13 Aralık 2020, 14:31 Son Güncelleme: 13 Aralık 2020, 15:04 Yeni Şafak