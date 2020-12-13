Lokum kıvamında bir lezzet: Batırık

Misafirlerinize yapacağınız sunumlarla tam not alacağınız bir tarif: Batırık. Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak türden. Kolay gelsin...
Batırık tarifi için malzemeler
2 Su Bardağı Kısırlık Bulgur
1 Adet Rendelenmiş Kuru Soğan
4 Çorba Kaşığı Doğranmış Kuru Domates
1 Su Bardağı Tahin
1 Çorba Kaşığı Domates Salçası
Yeteri Kadar Tuz
Yeteri Kadar Toz Karabiber
1 Tatlı Kaşığı Pul Biber
Yarım Adet Limon Suyu
Servis Malzemeleri
Yeteri Kadar Kıyılmış Maydanoz
6 Dal Kıyılmış Taze Soğan
1 Adet Kıyılmış Sivri Biber
1 Su Bardağı İnce Kıyılmış Ceviz
1 Kase Marul
Batırık yapılışı
Bulgurun üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin ve karıştırıp şişmesini bekleyin. Domates kurusunu, soğanı ve kalan malzemeleri ilave edip köfteyi yoğurun. Elinizle sıktığınızda bir arada duruyorsa olmuş demektir. Tuzunu ve limon suyunu kontrol edin. Servis malzemelerini de hazırlayıp içine karıştırın ve elinizle sıkıp köfte şekli verip marulla kaplanmış tabağa dizin. Hemen servis edin.
Batırık kaç dakikada hazırlanır?
Batırık 30 dakikada pişer.
Batırığın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan batırığın kalorisi 299,1.
Batırık yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Batırık için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 26,5 lira.