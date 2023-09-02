Konya'da 3 çocuk annesi 50 yaşındaki kadın üçüncü üniversitesine kayıt yaptırdı

Üçüncü üniversiteyi oğlu ile kazanarak azmin ve başarının örneği olan 3 çocuk annesi Neriman Tongur, “Oğlumla birlikte kazandık bu sene. Oğlum Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği kazandı, ben de İlahiyat Fakültesini kazandım. Bu benim üçüncü üniversitem. Okulla aramda çok güzel bir bağ var. Okumayı çok seviyorum. Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Ayrıca Açık Öğretim Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdim. İlahiyat okumak istediğim bir bölümdü. Oğlumla sınav muhabbeti yapmak için girmiştim. Kazanırsam da kayıt yaptırırım diye düşünüyordum, nasip oldu kazandım. Oğlumla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde başlayacağız bu sene. Heyecanlı bir durum belli bir aradan sonra tekrar üniversitede olmak beni çok heyecanlandırıyor. Okul sıralarını çok seviyorum. Eğitimin yaşı yok, okumak isteyen herkesi üniversite sınavına davet ediyorum. Eğer öyle bir arzu, istek varsa özellikle hanımlar kendi çocuklarını büyüttükten sonra mutlaka böyle bir girişimde bulunsunlar. Öğrenmek, öğretmek çok güzel aynı zamanda da eğitmenim. Bakalım bu eğitim hayatı bana neler kazandıracak. Tarih Bölümü okuduğum üniversitede İlahiyat Fakültesi yoktu yazamamıştım. Arapça öğrenmeyi çok istiyorum ve disiplinli bir eğitim almak istiyorum. Çünkü hep kurslara gidiyoruz ama devamını getiremiyoruz. Disiplinli bir eğitimle Arapça'yı öğrenmek daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Bir sınav heyecanı var, sınav kaygısı var aynı zamanda tabii hocaların da çok etkisi olacak. Arkadaş ortamının çok etkisi olacak. Kaynaklarımız daha iyi olacak diye düşünüyorum. O yüzden bir eğitimi disiplin altında almak her zaman için daha iyi olur. İnşallah bu süreci başlatacağız, istediğim gibi de olursa çok daha benim için iyi olur diye düşünüyorum” dedi.