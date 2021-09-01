Hayat Koray Avcı konsere geç kaldı İmdadına motosikletli zabıta yetişti
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Koray Avcı konsere geç kaldı: İmdadına motosikletli zabıta yetişti

Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı programında sahne alan ünlü şarkıcı Koray Avcı’yı, geç kaldığı konsere zabıta memuru motosikleti ile yetiştirdi.

Haber Merkezi İHA
Koray Avcı konsere geç kaldı: İmdadına motosikletli zabıta yetişti
Koray Avcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki gün düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde sahne alan şarkıcı Koray Avcı, şarkıları ile konser alanını dolduran vatandaşları coşturdu. Vatandaşların büyük ilgi gördüğü konsere geç kalan Koray Avcı’nın imdadına ise zabıta memurunun yetiştiği ortaya çıktı.

Konsere geç kalmamak için zabıta memurunun motosikletine binen Avcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, Koray Avcı’nın zabıta memurunun motosikletine aldığı Koray Avcı’yı konsere yetiştirmeye çalıştığı görülüyor.

"HADİ KONSERE"

Motosiklet üzerinde zabıta memuru ile konuşan Koray Avcı, “Bu benim spor inadım yüzünden konsere geç kaldık. Böyle güzel oluyor. Havluyu da serdim üşümeyeyim diye. Çok iyi. Ağabey teşekkür ederim” dediği görülüyor.

Koray Avcı, "Dün de konsere böyle gittik artık motorla gitmeye karar verdim. Arabayla 40 dakika gösteriyor. Şimdi ben 40 dakika nerede oturayım? Ben zaten kafayı yiyorum sahneye çıkayım diye!" dedi.

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