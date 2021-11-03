Hayat Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ilk kez İstanbulda yapılacak
KÜLTÜR SANAT

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ilk kez İstanbul'da yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivale 13 ülkeden 42 filmin katılacağını belirterek "Türk Cumhuriyetlerinden 200’ü aşkın yapımcı, yönetmen ve oyuncunun bir araya geleceği zirve ile sinemanın kalbi İstanbul’da atacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ilk kez İstanbulda yapılacak
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ilk kez İstanbul'da yapılacak.

Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini ve 1000'den fazla sanatçıyı bir araya getiren "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali",uluslararası bir sinema etkinliğini de bünyesinde barındıracak.

Bu yıl ilk kez İstanbul'da yapılacak festival, 13 ülkeden 42 film ile 100'ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanını ağırlayacak.

BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN TANITIM FİLMİNİ PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivalin tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ilk kez İstanbul'da yapılacak
OYNAT 02:17
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ilk kez İstanbul'da yapılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' kapsamında gerçekleştirilecek 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali' sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivale 13 ülkeden 42 filmin katılacağını belirterek 'Türk Cumhuriyetlerinden 200'ü aşkın yapımcı, yönetmen ve oyuncunun bir araya geleceği zirve ile sinemanın kalbi İstanbul'da atacak.' ifadelerini kullandı.

  • Bakan Yardımcısı Demircan, paylaşımında "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ilk kez İstanbul'da yapılacak.13 ülkeden 42 filmin katılacağı ve Türk Cumhuriyetlerinden 200’ ü aşkın yapımcı, yönetmen ve oyuncunun bir araya geleceği zirve ile sinemanın kalbi İstanbul’da atacak." ifadelerini kullandı.

FESTİVAL HAKKINDA

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Uluslararası Sinema Derneği, Türk Konseyi, TÜRKSOY, TRT, İstanbul Üniversitesinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Festival katılımcı ülkeleri arasında Türkiye ev sahipliğinde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagavuz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer alıyor.

"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" ile Türk dünyası sinemasının kültürel ve düşünsel alt yapısının sinema profesyonellerinin yanı sıra genç kuşakların ilgisine sunulması, Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan sinema eserlerinin izleyici ile buluşmasına öncülük edilmesi, kültürel ve sanatsal iş birliği olanaklarının artırılması ve yumuşak güç olan sinema sanatı vasıtasıyla müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerin güçlenmesine ve zenginleşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Festivalde kurmaca ve belgesel film yarışmalarının yanı sıra "Tarihi Panorama", "Güncel İnsan Manzaraları", "Turkuaz Belgesel Kuşağı", "Cengiz Aytmatov Sinema Uyarlamaları" ve "Animasyon Filmler" başlıkları altında gösterim bölümleri bulunuyor.

Festivalin film gösterileri 8- 12 Kasım tarihleri arasında Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi sinema salonlarında halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde, "Türk Dünyası I. Sinema Zirvesi" yapılacak. Zirvede Türk dili konuşan ülkeler arasında ortak sinema fonu oluşturulması konusu masaya yatırılacak.

Ayrıca İstanbul Sinema Müzesinde Kırgızistan Cumhuriyeti ev sahipliğinde Kırgız sinemasının 80. yılı etkinliği ve Özbekistan Cumhuriyeti ev sahipliğinde Özbek Sinema Günü festival içerisinde öne çıkan diğer etkinlikler olacak.

İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Sinemada Cengiz Aytmatov ve Uyarlamaları Paneli'nde de akademisyenler ile sinema sektörü profesyonelleri bir araya gelecek.

Festival kapsamında, 12 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezinde de ödül töreni gerçekleştirilecek.

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