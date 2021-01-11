Hayat Koronavirüse yakalanan Okan Karacan ambulansta dua etti Allahım beni çocuklarıma bağışla
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​Koronavirüse yakalanan Okan Karacan ambulansta dua etti: Allah'ım beni çocuklarıma bağışla

Koronavirüse yakalanan Okan Karacan ambulansta dua etti: Allah'ım beni çocuklarıma bağışla

Koronavirüse yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ambulansla hastaneye giderken paylaşım yapan oyuncu, sevenlerinden dua istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Karacan
Okan Karacan

Oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavi gören ünlü isim, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

44 yaşındaki oyuncu, ambulans eşliğinde hastaneye giderken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ağzında solunum cihazı olan Karacan, paylaşımında "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" ifadelerini kullandı.

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Okan Karacan (@okankaracan)'in paylaştığı bir gönderi

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