Koronavirüse yakalanan Şentop'un testi negatife döndü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah yapılan Kovid testimiz negatife döndü, çok şükür. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük fedakarlıklarla hizmet yürüten sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar, bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu sabah yapılan Covid testimiz negatife döndü, çok şükür.



Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.



Büyük fedakarlıklarla hizmet yürüten sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar, bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 12, 2022