Hayat Koronavirüse yakalanan Şentopun testi negatife döndü
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Koronavirüse yakalanan Şentop'un testi negatife döndü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kovid-19 testi negatife döndü. Şentop, sosyal medya hesabından "Bu sabah yapılan Kovid testimiz negatife döndü, çok şükür." paylaşımında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Koronavirüse yakalanan Şentopun testi negatife döndü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah yapılan Kovid testimiz negatife döndü, çok şükür. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük fedakarlıklarla hizmet yürüten sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar, bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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TBMM Başkanı Şentop koronavirüse yakalandı
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