Koronavirüsü fırsata çevirdi: Maskeleri iki katına satıyor

Pamukkale travertenleri güney kapısı girişi karşısında ikamet eden Osman Meşhur, travertenlere gelen Çinli turistler başta olmak üzere Asya ülkelerinden gelen turistlere maske satarak koronavirüsünü fırsata çevirdi. Meşhur, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişinin kolilerce maske aldığını görünce bu işe girmeye karar verdiğini söyledi.
"Çinli turistler tedirgin"
Salgının gün geçtikçe yaygınlaşması Çin uyruklu turistlerde tedirginlik oluşturduğunu belirten Meşhur, "Turistler birinde maske görünce hemen kendilerine alıyor. Bir paketini 15 liraya alıp, 30 liraya satıyorum" dedi.
"Biri görünce diğeri de alıyor"
- Talebin yoğun olması sebebiyle hem talebi karşılamak hem de kazanç elde etmek amacıyla maske satmaya başladığını vurgulayan Meşhur, “Biz turizmin içerisindeyiz turizm ile uğraşıyoruz. 2 gün önce eczanenin önünde bir araç durdu.
Kutu kutu maske alıyorlarBayağı bir yüklü maske aldılar ve benim de dikkatimi çekti. Çin’de bulunmadığını söylediler. Şehirde bizde satalım dedik. Çinlilerden birisi hasta olduğu zaman diğerlerinin hepsi de tedirgin oluyor" ifadelerini kullandı.