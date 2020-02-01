Koronavirüsü fırsata çevirdi: Maskeleri iki katına satıyor

Mithat Amca: Ben bir gün açsam sen nasıl tok yatabilirsin!

82 yaşındaki annesinin yıllardır bakımını üstlenen ve ailesine kendini adadığı için hiç evlenmeyen kağıt toplayıcısı Mithat Ayaztaş yoksullukla geçen hayat hikayesini Anadolu İrfanı'na anlattı. Mithat Amca; ' Rabbimin kulu olan, ben bir gün açsam sen nasıl tok yatabilirsin? Bunu anlamadım. Kurân'da ne yazıyor? Camiye gidip geliyor ama hani Allah kabul etsin ama sen bunu hiç okuyor musun? Komşun aç mı? Komşun tok mu? Yalın ayak mı? Sen bunu biliyorsun yüzüne bakmıyorsun' sözleriyle yanıbaşımızda duran ancak bizim görmezden geldiğimiz sorumluluklarımızı yeniden hatırlatıyor.

