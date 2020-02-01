Hayat Koronavirüsü fırsata çevirdi Maskeleri iki katına satıyor
AKTÜEL

Koronavirüsü fırsata çevirdi: Maskeleri iki katına satıyor

Her gün yüzlerce Çinli turistin ziyaret ettiği travertenleriyle dünyaca ünlü Denizli Pamukkale’de, bir girişimci koronavirüsünden korunmak için kapı girişlerinde maske satmaya başladı. Çinli turistler ise ülkelerinde zor bulunan maskelere yoğun ilgi gösteriyor.

Haber Merkezi İHA
Osman Meşhur, travertenlerin güney kapısı girişinin karşısındaki evinin önünde tezgah kurdu.
Osman Meşhur, travertenlerin güney kapısı girişinin karşısındaki evinin önünde tezgah kurdu.


Pamukkale travertenleri güney kapısı girişi karşısında ikamet eden Osman Meşhur, travertenlere gelen Çinli turistler başta olmak üzere Asya ülkelerinden gelen turistlere maske satarak koronavirüsünü fırsata çevirdi. Meşhur, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişinin kolilerce maske aldığını görünce bu işe girmeye karar verdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok
HAYAT
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok

"Çinli turistler tedirgin"

Salgının gün geçtikçe yaygınlaşması Çin uyruklu turistlerde tedirginlik oluşturduğunu belirten Meşhur, "Turistler birinde maske görünce hemen kendilerine alıyor. Bir paketini 15 liraya alıp, 30 liraya satıyorum" dedi.

Teknoloji devinden koronavirüs önlemi: Tüm mağazalarını kapatıyor
DÜNYA
Teknoloji devinden koronavirüs önlemi: Tüm mağazalarını kapatıyor

Son 24 saatte 43 kişi daha öldü: Koronavirüs salgınında can kaybı 213'e yükseldi
DÜNYA
Son 24 saatte 43 kişi daha öldü: Koronavirüs salgınında can kaybı 213'e yükseldi

DHA

"Biri görünce diğeri de alıyor"

  • Talebin yoğun olması sebebiyle hem talebi karşılamak hem de kazanç elde etmek amacıyla maske satmaya başladığını vurgulayan Meşhur, “Biz turizmin içerisindeyiz turizm ile uğraşıyoruz. 2 gün önce eczanenin önünde bir araç durdu.
    Kutu kutu maske alıyorlarBayağı bir yüklü maske aldılar ve benim de dikkatimi çekti. Çin’de bulunmadığını söylediler. Şehirde bizde satalım dedik. Çinlilerden birisi hasta olduğu zaman diğerlerinin hepsi de tedirgin oluyor" ifadelerini kullandı.
Siyasi bir yaklaşım

Siyasi bir yaklaşım

​Bakan Soylu'dan 'afet bölgesi ilan edilsin' çıkışına yanıt.
KBRN uzmanları arındıracak

KBRN uzmanları arındıracak

​Çin'den gelen uçak ve malzemelere arındırma işlemi uygulanacak.
İstanbulda 8 okul yeniden yapılacak

İstanbul'da 8 okul yeniden yapılacak

5,8 büyüklüğündeki depremde zarar görmüşlerdi.
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Türkiye'de korona tanısı alan hasta yok

Türkiye'de korona tanısı alan hasta yok

​Sağlık Bakanı, Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı sonrası konuştu.
Dronelar devriye geziyor

Dronelar devriye geziyor

​Çin'de dronelar maske takmayıp dışarıda gezenleri uyarıyor.
'Krediniz hazır' tuzağı

'Krediniz hazır' tuzağı

KOSGEB Başkanı'nı da dolandırmaya çalıştılar.
THY'nin en genç kaptan pilotu oldu

THY'nin en genç kaptan pilotu oldu

​Bayrak taşıyıcımızda gurur veren gelişme.
Karadeniz<br>Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz
Sahil Yolu'nda heyelan

​İki kişinin yaralandığı olayda yol ulaşıma kapandı.
Vergi tartışmalarına videolu yanıt

Vergi tartışmalarına videolu yanıt

İletişim Başkanlığı yapılan harcamalarla ilgili son noktayı koydu.
Azize yeni evine kavuştu

Azize yeni evine kavuştu

17 saat sonra kurtarılmıştı sevincini ilk onunla paylaştı.
Karantina hastanesi belli oldu

Karantina hastanesi belli oldu

​Çin'den getirilen 24 kişi 14 gün boyunca Ankara'da tutulacak.
TSK'da yeni bir dönem başladı

TSK'da yeni bir dönem başladı

Yurt dışındaki örnekler dikkate alınarak kullanılmaya başladı.
48 saat sonra kurtarıldı

48 saat sonra kurtarıldı

​Sarıyer'de ormandaki kuyuya düştüğü belirlendi.
Kartal'da çöken binanın yerine yapıldı

Kartal'da çöken binanın yerine yapıldı

1 yılda tamamlanan 105 daire ev sahiplerine teslim edildi.
6.8'lik <br>depremi de atlattı

6.8'lik
depremi de atlattı

​7 derece eğikliği ile 9 asırdır depremlere meydan okuyor.
İstanbul ve bazı illere uyarı

İstanbul ve bazı illere uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.