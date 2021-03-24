Hayat Koronavirüsün çok riskli olduğu iller arasında yer alan Trabzonda park ve bahçeler boş kalmıyor
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Koronavirüsün çok riskli olduğu iller arasında yer alan Trabzon’da park ve bahçeler boş kalmıyor

Koronavirüsün çok riskli olduğu iller arasında yer alan Trabzon’da park ve bahçeler boş kalmıyor

Koronavirüs haritasında çok riskli iller arasında yer alan Trabzon’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen kuralların uyulmadığı Trabzon'da parklar bahçeler bir an olsun boş kalmıyor.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüsün çok riskli olduğu iller arasında yer alan Trabzon’da park ve bahçeler boş kalmıyor
Trabzon

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’deki ilk anlarından itibaren riskli iller arasında yer alan Trabzon kırmızıdan kurtulamıyor. İnişli ve çıkışlı haritasıyla dikkatleri üzerine çeken kentte uyarılara rağmen park ve bahçeler boş kalmıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında 13-19 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre artışın yaşandığı Trabzon’da, tüm denetim ve tedbirlere rağmen Covid-19 vakalarının önüne geçilemiyor. Mutant virüslerin de etkisiyle vaka sayıları tekrar artış eğilimine girdiği kentte 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanıyor.

Çok yüksek riskli iller arasından kurtulamayan Trabzon’da koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilirken, normalleşme adımlarından yararlanmak isteyen Trabzonlular, mavi kategori özlemi çekiyor. 107 bin 760 kişiye birinci doz, 76 bin 863 kişiye ikinci doz olmak üzere 184 bin 623 kişiye aşının yapıldığı Trabzon’da, Vali İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. #Hedefmavikategori hashtagi ile “kurallara hep birlikte uyarak başaracağız” diyen Vali Ustaoğlu, “Evde, işyerinde, okulda, markette, sokakta her alanda kurallara uymak salgın riskini azaltacaktır. Kuralların uygulandığı hiç bir alan riskli değildir. Kurallara hep birlikte uyarak başaracağız” şeklindeki paylaşımları ile vatandaşları kurallara uymaya davet ediyor.

Trabzon'da bir meydandaki kalabalık.
Trabzon'da bir meydandaki kalabalık.

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Keşke Türkiye’de olsak: Avrupa’da aşı kuyruğu


'DİKKAT ETSEK MAVİYE DÖNERİZ'

Trabzon’da yaşayan Yeşim Öztürk, dikkat edilmesi halinde maviye dönüşülebileceğini belirterek, “Yüksek olmasının nedeni büyük ihtimal dikkatli olmadığımız için. Dikkat edersek maviye dönüşebiliriz, neden dönüşmeyelim. Bir arada fazla olunmamalı, maske takmaya çok dikkat etmeli. Hastanelerde çok kalabalık eskiden daha azdı. İlk zamanlar çok dikkat ediliyordu şimdi maalesef pek dikkat edilmiyor. İnsan önce kendini düşünmeli sonra çevresini düşünmeli” dedi.

'SADECE TELEFONLA GÖRÜŞÜYORUZ'


Mustafa Yener isimli vatandaş ise, yasaklara rağmen sosyal mesafenin korunmadığını kaydederek, “Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Tehlikeli virüsle karşı karşıya olmamıza rağmen pek dikkate alınmıyor diye düşünüyorum. Mahallemizde birbirimize gitmiyoruz sadece telefonla görüşüyoruz. Bir araya gelip pek toplanmıyoruz. Maviye dönüşebiliriz ancak insanların biraz gayret etmesi lazım” şeklinde konuştu.
'ÖNLEMLER YETERSİZ'
Önlemlerin yetersiz olduğunu dile getiren Trabzonlu Nedim Adanur da, “Önlemler yeterli olmadığından dolayı riskli çizgideyiz. Bu durum sadece Trabzon için değil diğer iller için de aynı durumu söyleyebiliriz. Bana göre önlemler yetersiz. Bana göre daha kontrollü olması lazım. Bir hafta, 10-15 gün kapanmamız lazım. Vatandaş cenazelere, taziye ziyaretlerine hasta ziyaretlerine dikkat etmesi lazım. Çünkü buralarda daha çok bulaşıyor. Aşılama hızlanırsa 1-2 ay içinde maviye dönüşeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar, önlemlerin yetersiz olduğunu söylüyor.
Vatandaşlar, önlemlerin yetersiz olduğunu söylüyor.

İstanbul kırmızı riskte
KORONAVİRÜS
İstanbul kırmızı riskte

'KIRMIZI ÇİZGİ ARTIYOR'

Kurallara uyulması gerektiğini söyleyen Selahattin Köroğlu ise “Sarı ve mavi renkler giderek azalıyor. İlk zamanlar daha iyi durumdaydık. İki haftadır kırmızı çizgi artıyor hiç azalmıyor. Sağlık Bakanının dediği gibi şartlara uymamız gerekir. Bilim adamlarının söylediklerine uymamız lazım. Ben maskesiz dışarı çıkmıyorum, kurallara uyuyorum. Kalabalık ziyaretler her yerde var hatta kumar bile oynayanlar var. Düğünler yapılıyor, bunu uzaktan uzağa 20 kişiyle yapmak lazım. Tahminim Nisan-Mayıs’a kadar bu durum sürecek gibi. Bunun azalması vatandaşın tutumuna bağlı” ifadelerini kullandı.
'KOMŞULARIMLA MESAFELİ GÖRÜŞÜYORUM'

Komşuları ile uzaktan görüştüğünü belirten Asiye Bahçekapılı, “Cenazelere toplu gitmemek lazım. Evlerde kalabalık olmamak lazım. Halkımız sağ duyulu olması lazım. Komşularımızla görüşüyoruz ancak evlere gitmiyoruz uzaktan 3-4 metre mesafeden görüşüyoruz. El teması yapmıyoruz. Kendimizi koruyoruz. Allah’tan dileğim bir an önce bundan kurtuluruz” dedi.

Fikret Bahçekapılı ise, “Kurallara uymak lazım. Kalabalık yerlere girmemek uzak durmak lazım. Bilhassa hastalıklı olanlar söylemesi lazım ki; kimse onlara yaklaşmasın. Bir vatandaş olarak onlardan rica ediyorum. Kurallara uyarsak maviye dönüşürüz neden olmasın” şeklinde konuştu.

En fazla vakanın görüldüğü kırmızı Samsun'daki bu köy vakasız yaşıyor: İşte virüssüz köyün sırrı
FOTOĞRAF 17
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu.
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En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun’un bazı mahallelerinde ise virüs görülmüyor.
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O mahallelerden biri de Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi oldu. 70 hanede 334 kişinin yaşadığı mahallede 6 aydır vaka görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu mahallede, ev ziyaretleri rafa kaldırıldı. Tedbirlere dikkat çekmek için her gün cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor, çocukların bile top oynarken maske taktığı mahallede sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriliyor.
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Tüm kurallara uyduklarını ifade eden Asar Mahallesi Muhtarı Selami Önder, “Koronavirüs ilk çıktığında mahallemizde 11 kişide vaka çıktı. Daha sonra önlemleri artırdık, maske, sosyal mesafe kurallarına önem veriyoruz. Aile ziyaretlerini, misafirlikleri, toplu yapılan mevlitleri, düğünleri rafa kaldırdık. Sıkı önlemler aldık, bu önlemleri aldığımızdan beri mahallemizde 6 aydır bir vaka görülmedi. Her ezandan sonra hocamız, maske, mesafe ve temizlik konusunda hoparlörden uyarı yapıyor. Mahallelimiz de kurallara uyuyor. Dışarıdan gelen vatandaşlara karşı daha dikkatli oluyoruz, kendilerinden uzak duruyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz de değişti, birbirimize gitmediğimiz için telefonla konuşuyoruz, yakın mesafeli ziyaretlerden uzak duruyoruz” dedi.
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Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Muhammet Şimşek (50), “Şu anda kardeş kardeşe bile gitmiyor. Herkes kendi evinde telefonla hal hatır soruyor, mahalleli mesafeli bir şekilde haberleşiyor, sohbet ediyor. Samsun, gerçekten bizi üzüyor. Vatandaşımızın duyarlı olması gerekiyor. Herkesin kurallara uyması lazım, devletin de yapacağı bir şey yok, herkesin dikkatli davranması gerekiyor” diye konuştu.
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Mahalle sakinlerinden Yusuf Eser (86), “Çok şükür mahallemizde vaka yok. Komşu komşuya gitmiyor, 1 senedir Bafra merkeze gitmedim. Sonumuz hayırlı olsun, mesafemizi koruyoruz” diye konuştu.
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Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduklarını belirten Elif Nazlı Önder (11), “Köy okulu olduğumuz için okulumuza gittik ama ailemize virüs bulaştırmayalım diye 3-4 kat maske taktık. Bizim mahallemizde virüs yok, zaten mahalle dışında da bir yere gitmiyoruz. Ailemizden bir kişi gidip, alışverişimizi yapıyor. Şu an tarım ve hayvancılık dönemi, bu mevsimlerde köyümüz cıvıl cıvıl olurdu ama yollar, sokaklar bomboş” ifadelerini kullandı.
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Herkesin kurallara uyduğunu ifade eden Pınar Şahin (15), “Arkadaşlarımızla otururken, maskemizi takıyoruz ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tüm kurallara dikkat ederek oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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En fazla vakanın görüldüğü kırmızı Samsun'daki bu köy vakasız yaşıyor: İşte virüssüz köyün sırrı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 13- 19 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il Samsun'da, koronavirüs salgını, Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi'nde uzun süredir görülmüyor. 70 haneli mahallede birçok şey yasaklandı. İşte kıpkırmızı Samsun'un mavi mahallesinin 'koronavirüs' sırrı...


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