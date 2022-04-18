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Hayat Kosovada tanısı konulamayan bebek Türkiyede sağlığına kavuştu
GENEL SAĞLIK

Kosova'da tanısı konulamayan bebek Türkiye'de sağlığına kavuştu

Kosova'da Dünyaya gelen Diar bebeğin ülkesinde anlaşılamayan hastalığı Türkiye'de çözüme ulaştı. Yemek yediği süre sonrası atak geçiren bebeğin sağlığı tehlikeye girdi. Yapılan tekitler sonucu yemek ve nefes borusu birleşik doğan minik Diar, Türk doktorlarının elinde şifa buldu.

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Haber Merkezi DHA
Kosovada tanısı konulamayan bebek Türkiyede sağlığına kavuştu
8,5 aylık Diar Ademaj Türkiye'de sağlığına kavuştu.

Kosova'da doğduğundan beri tanısı konulamayan hastalıkla cebelleşen 8,5 aylık Diar Ademaj, beslenme sonrası öksürük ataklarıyla nefes darlığı yaşıyordu.

2 ay yeni doğan yoğun bakımda kalan Diar, iyi olduğu söylenilerek eve gönderiliyor ancak sorunları sürekli tekrar ediyordu.

Bir türlü tanısı konulamayan bebeklerinin durumunun kötüye gittiğini fark eden Ademaj ailesi sonunda, tedavi için Kosova'dan Türkiye'ye gelme kararı aldı.

Türkiye minik bebeğe şifa oldu

Burada yemek ve nefes borusu arasındaki bağlantıyı tespit eden Çocuk Cerrahisi Prof. Dr. Melih Tugay, Diar'ın dünyada çok nadir görülen bir durumu olduğunu ve gerçekleştirilen zorlu ama başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Ameliyat edilen minik Diar, yaklaşık 10 gün içinde sağlığına kavuşarak beslenilebilir hale geldi.

''Doğuştan gelen bir bozukluk''

Prof. Dr. Tugay, "Özofagus atrezisi, doğuştan gelen anatomik yapısal bozukluğun çok daha nadir görülen bir şeklidir. Yemek borusu ile solunum borusu arasında bağlantı olur. Ama yemek borusu da tıkalı olduğu için bebek doğar doğmaz hiç beslenemez. Bu hastaların tanısını koymaksa kolaydır. Bu durum yaklaşık yüz bin doğumun 40-50'sinde görülür. Diar'da görülen özefagus atrezisi tipinde ise yemek ve solunum borusu arasındaki küçük bir yerde bağlantı vardı. Bu ise çok daha nadirdir. Ve ozefagus atrezileri icinde yüzde 4 görünür" açıklamasını yaptı.

Minik Diar'a endoskopi yaptıklarında akciğerlerinde problem fark ettiklerini belirten Prof. Dr. Melih Tugay, ameliyata hazır olması açısından pediatri tarafından tedavi gördüğünü söyledi.

"Yemek ve soluk borusunu aynı yerlere yerleştirdik"

Prof. Dr. Tugay, "Öncelikle bu bağlantının yolunun nerede olduğunu bulmamız gerekti. Çünkü bu ağızdan başlayıp mideye kadar gidiyor. Yani boyundan göğüs boşluğu, göğüs kafesi içine kadar herhangi bir yerde olabilir. Diar 8 aylık olduğu için solunum borusu çok küçük çapta. Yani bir baş parmak kadar bile değil. Bağlantıyı tespit edince ayırdık. Yemek ve soluk borusunu ayrı yerlere yerleştirdik. Ameliyat başarılı şekilde sonlandı" şeklinde konuştu.

"Boğulup ölebilirdi"

Ameliyat sonrası Diar'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden doktor ameliyatın 4'üncü gününden itibaren rahatlıkla beslenebildiğini söyledi. Kontrollere devam ettiklerini de belirten Prof. Dr. Melih Tugay, "Ameliyat olmasaydı belki de akciğerleri giderek daha kötü hale gelip büyük hasar görecekti. Beslenme esnasında, mamanın nefes borusuna kaçmasıyla o anda boğulup ölebilirdi" dedi.

"Türkiye'deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldık"

Minik Diar'ın 27 yaşındaki annesi Liridona Ademaj, bebeği doğduğundan beri sürekli mücadele verdiklerini belirtirken bebeğinin sürekli sorun yaşadığını ve bunların bir türlü geçmediğini söyledi.

Daha iyi tedavi edilmesi için Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Ademaj, "Bebeğim çok fazla zorlukla mücadele etti. Ama şimdi ise durumu iyi. Artık onu elimle besleyebiliyorum. Türkiye'deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldık. Evladımız sağlığına kavuştu, çok mutluyuz. Doktorumuza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Ambulans uçağın Trabzon-Ankara hattındaki
FOTOĞRAF 24
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Bugüne kadar yurt içinde ve dışında durumu acil binlerce hasta için havalanan ambulans uçaklar, bu kez Trabzon'da soluk borusundaki tümör sebebiyle nefes alamayan 62 yaşındaki akciğer kanseri hastası Mahmut Çakmak'ın imdadına yetişti.
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Dünyada sadece Türkiye'de bulunan dört sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansın hayatla ölüm arasındaki ince çizgide gerçekleştirdiği yolculuğu anbean görüntüledi.
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Hastanın, bu tip tümörleri dikiş gerektirmeyen \"endobronşiyal\" tedavi yöntemiyle alabilecek sayılı merkezlerden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkinin kararlaştırılması üzerine devreye giren uçak ambulansın sağlık ekipleri, hızla Trabzon'a hareket etti.
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Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden havaalanına getirilen hasta, uçak ambulansta sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Ankara'ya getirilerek hastaneye nakledildi.
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Dönüş uçuşu sırasında hastanın durumuna ilişkin bilgileri paylaşan uçak ambulans doktoru, Çakmak'ı durumunun kötüleşmesi üzerine Ankara'ya sevk ettiklerini vurguladı.
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Hastayı oksijen cihazına bağladıklarını anlatan doktor, \"Hastamızın şu an genel durumu iyi. Şu an herhangi bir sıkıntısı olmadan Ankara'ya naklini sağlıyoruz.\" dedi.
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Hasta Mahmut Çakmak, getirildiği Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cerrahi operasyona alındı.
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Ekibiyle gerçekleştireceği operasyon öncesi açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Trabzon'daki doktorların bugüne kadar kemoterapi, immünoterapi ve palyatif radyoterapi alan hastanın nefes darlığında artış olması üzerine kendilerine ulaştığını anlattı.
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Tümörün hastanın ana nefes borusunun yüzde 90'ını tıkadığını aktaran Yılmaz, \"Rijid Bronkoskopi dediğimiz, çelik bir tüple hastamızın boğazından girip burada tümörü yakıp ardından boğazından çıkaracağız. İnşallah böylelikle hastamızın rahat bir nefes almasını sağlayabileceğiz.\" diye konuştu.
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Yılmaz, Türkiye'de bu işlemi yapabilen 3-4 merkezden biri olduklarını, yılda birkaç kez hava ambulansıyla aldıkları hastaların bulunduğunu belirtti.
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Yaklaşık 30 dakika süren cerrahi operasyonun ardından kendine gelen Mahmut Çakmak, konuşamasa bile aldığı derin nefesle yaşadığı mutluluğu gösterdi.
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Başhekim Yılmaz, \"Ana nefes borusundaki tümörün tamamını çıkardık, oldukça başarılı geçti.
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Hastamız öncesinde nefes alamıyordu, boğuluyordu. İşlemin ardından gayet güzel nefes alabildiğini gördük.
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Hastamız bu aşamadan sonra kitlesi nedeniyle radyoterapi alacak.
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Devamında da bir immünoterapi ajanının tekrar denenip denenemeyeceğine ilişkin onkolojinin görüşünü alacağız.\" dedi.
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Mahmut Çakmak'ın kızı Ayşegül Yavuz ise rahatça nefes alabilen babasını gördükten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
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Babasının hastalığı öncesinde Mersin'de bekçilik yaptığını dile getiren Yavuz, \"Kardeşlerim ve ben, iki senedir babamla birlikte kanserle savaşıyoruz.
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Babam kalem ucu kadar bir aralıktan nefes almaya çalışıyordu.
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Devletimizden, Sağlık Bakanlığımızdan, doktorlarımızdan Allah razı olsun.
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Ambulans uçakla bir günde getirilerek Ankara'da operasyona alındı.
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Babamın artık yaşam kalitesi artacak, rahatça nefes alabilecek.
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Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum, çok mutluyum.\" diye konuştu.
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Ambulans uçağın Trabzon-Ankara hattındaki "nefes" veren operasyonunu
Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, soluk borusu tümör nedeniyle tıkanan Trabzon'daki kanser hastasını özel cerrahi müdahale için Ankara'ya yetiştirdi. Operasyonla tümörü alınan hasta, yeniden rahat nefes almaya başladı.

Ameliyat olması risk taşıyan minik Mina'nın safra yolu tıkanıklığı mıknatısla açıldı
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Ameliyat olması risk taşıyan minik Mina'nın safra yolu tıkanıklığı mıknatısla açıldı

Saçlarını kanser hastalarına bağışlamayı düşünürken kanser olduğunu öğrendi
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Antalya'da ilaç mümessili olarak çalışan Sibel Sönmez'in hayatı, akut lösemi tanısı konulunca değişti. Rahatsızlığının kendini çok yorgun hissetmesiyle ortaya çıktığını anlatan Sönmez, işi gereği her gün hastanelerde olduğu için bu durumu atlamak istemediğini söyledi. Yaptırdığı tahlil ve tetkikler sonucu akut lösemi olduğunu öğrenince şoke olduğunu belirten Sibel Sönmez, ilk şoku atlattıktan sonra hayata sımsıkı tutunarak tedavi sürecinin başladığını ifade etti.<br>
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Uykusundan yorgun olarak kalkmaya başladığında aklına lösemi olabileceğinin gelmediğini belirten Sönmez, “Her gün iş için gittiğim hastanelerde çizginin tedavi kısmındayken bir anda hasta kısmına geçmiştim\" dedi. Yüksek doz kemoterapi tedavisinden sonra kök hücre nakli olduğunu kaydeden Sönmez, artık sağlığına kavuştuğunu ve yaşadığı tüm zorluklardan sonra hayatın çok kıymetli olduğunu bir kez daha anladığını söyledi.<br>
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STERİL ODADA ZOR GEÇEN 2 AY<br>Akut lösemi tanısı aldıktan sonra yaklaşık 6 aylık ağır kemoterapi sürecinin başladığını belirten Sönmez, zorlu sürecin ardından kök hücre nakli sürecinin başladığını kaydetti. Kız kardeşi Sinem Var'dan (31) yüzde yüz uyumlu kök hücre nakliyle yaşama tutunan Sönmez, nakil sonrası steril odada geçen 2 aylık dönemi anlatırken, \"Dört duvar arasında kalınca hayatımı yeniden gözden geçirdim\" dedi.
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<br>O dönemde “Eğer başarılı bir tedavi olursa, bu engeli aşıp tekrar yaşama tutunabilirsem ertelediğim her şeyi yapacağım\" diye düşündüğünü belirten Sönmez, \"O odada olmak çok sıkıcıydı ama her gün bir umutla bekledim. Hep 'Bugün daha iyi olacağım', 'Yarın daha iyi olacağım' diye düşündüm. Moralimi yüksek tutmam önemliydi. Çok şükür artık geride kaldı. Sağlığıma kavuştum\" diye konuştu.
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SAÇLARINI UZATMAYA BAŞLADI<br>Saçlarının hep kısa olduğunu anlatan Sibel Sönmez, uzatıp kanser hastalarına peruk yapılması için bağışlamaya karar verdiği dönemde konulan tanı ile hiç beklemediği bir şok yaşadığını söyledi. Sönmez, “Saçımı sadece 3 ay uzatabilmiştim çünkü lösemi tanısı aldım, saçlarımı kaybettim\" ifadelerini kullandı.
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DOĞAÇLAMA TİYATRO GÜNLERİ<br>Yaşadığı tüm zorlukların artık geride kaldığını ve sağlığına kavuşarak normal hayatına devam ettiğini kaydeden Sibel Sönmez, bugüne kadar ertelediği her şeyi de gerçekleştirmeye başladığını söyledi. Doğaçlama tiyatroyu çok sevdiğini belirten Sönmez, \"Hep doğaçlama tiyatro yapmak istiyordum. Sağlığıma kavuştuktan sonra hemen buna başladım. Doğaçlama Gazinosu isimli bir doğaçlama tiyatro yapan bir grubumuz var. Hepimiz farklı meslek grubundan, tiyatro tutkusunu ertelemiş 7 kişiyiz. Birlikte keyifle sahne alıyoruz ve sahne gelirlerimizi de sokak hayvanlarına bağışlıyoruz\" diye konuştu.
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YÜKSEK LİSANS YAPIYOR<br>Erteledikleri arasında yüksek lisans olduğunu da sözlerine ekleyen Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu Sibel Sönmez, halen on-line olarak İngiltere'deki St. Clements Üniversitesi psikoloji bölümünde eğitim aldığını kaydetti. Aynı zamanda sınavla kabul edildiği İstinye Üniversitesi'nde de sağlık psikolojisi yüksek lisansı yapan Sönmez, “Şu anda psiko- onkoloji dersleri alıyorum. Sağlık psikolojisi alanında uzmanlığı tamamlıyorum. Hedefim onkoloji ve hematoloji kliniklerindeki hastaların psikolojik destek almalarında yardımcı olmak. Çünkü kendi içimizdeki gücü fark ettiğimizde kanserle savaşmak daha kolay oluyor\" dedi.<br>YAŞAMA TUTUNMA ÖYKÜSÜ OLDU<br>Sibel Sönmez'in tedavisini gerçekleştiren özel hastanenin Hematoloji Uzmanı Dr. Burak Deveci ise, \"Hastamız mesleği itibariyle profesyonel bir hastasıydı. Hayata çok iyi tutundu. Yaşadıkları gerçekten çok zordu. Çok ciddi ilaç tedavisi ve ateş dönemleri oldu. Bazen kendini bile kaybedebilecek kadar kötü süreçler yaşadı. Yoğun bakım ihtiyacı olup olmadığını düşündüğümüz dönemler oldu. Çok zorlu ve yüksek dozda kemoterapi aldı. Pek çok hastamıza örnek gösterebileceğimiz yaşama tutunma öyküsü oldu\" diye konuştu.
Saçlarını kanser hastalarına bağışlamayı düşünürken kanser olduğunu öğrendi
Antalya'da yıllarca kısa kullandığı saçlarını uzatarak kanser hastalarına peruk için bağışlamaya karar veren Sibel Sönmez (40), 3 ay sonra akut lösemi olduğunu öğrendi. Önce kemoterapi tedavisi alan sonra da kök hücre nakli olan Sönmez, uzun ve zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştu.


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