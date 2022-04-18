Kosova'da tanısı konulamayan bebek Türkiye'de sağlığına kavuştu

Kosova'da doğduğundan beri tanısı konulamayan hastalıkla cebelleşen 8,5 aylık Diar Ademaj, beslenme sonrası öksürük ataklarıyla nefes darlığı yaşıyordu.

2 ay yeni doğan yoğun bakımda kalan Diar, iyi olduğu söylenilerek eve gönderiliyor ancak sorunları sürekli tekrar ediyordu.

Bir türlü tanısı konulamayan bebeklerinin durumunun kötüye gittiğini fark eden Ademaj ailesi sonunda, tedavi için Kosova'dan Türkiye'ye gelme kararı aldı.

Türkiye minik bebeğe şifa oldu

Burada yemek ve nefes borusu arasındaki bağlantıyı tespit eden Çocuk Cerrahisi Prof. Dr. Melih Tugay, Diar'ın dünyada çok nadir görülen bir durumu olduğunu ve gerçekleştirilen zorlu ama başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

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Ameliyat edilen minik Diar, yaklaşık 10 gün içinde sağlığına kavuşarak beslenilebilir hale geldi.

''Doğuştan gelen bir bozukluk''

Prof. Dr. Tugay, "Özofagus atrezisi, doğuştan gelen anatomik yapısal bozukluğun çok daha nadir görülen bir şeklidir. Yemek borusu ile solunum borusu arasında bağlantı olur. Ama yemek borusu da tıkalı olduğu için bebek doğar doğmaz hiç beslenemez. Bu hastaların tanısını koymaksa kolaydır. Bu durum yaklaşık yüz bin doğumun 40-50'sinde görülür. Diar'da görülen özefagus atrezisi tipinde ise yemek ve solunum borusu arasındaki küçük bir yerde bağlantı vardı. Bu ise çok daha nadirdir. Ve ozefagus atrezileri icinde yüzde 4 görünür" açıklamasını yaptı.

Minik Diar'a endoskopi yaptıklarında akciğerlerinde problem fark ettiklerini belirten Prof. Dr. Melih Tugay, ameliyata hazır olması açısından pediatri tarafından tedavi gördüğünü söyledi.

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"Yemek ve soluk borusunu aynı yerlere yerleştirdik"

Prof. Dr. Tugay, "Öncelikle bu bağlantının yolunun nerede olduğunu bulmamız gerekti. Çünkü bu ağızdan başlayıp mideye kadar gidiyor. Yani boyundan göğüs boşluğu, göğüs kafesi içine kadar herhangi bir yerde olabilir. Diar 8 aylık olduğu için solunum borusu çok küçük çapta. Yani bir baş parmak kadar bile değil. Bağlantıyı tespit edince ayırdık. Yemek ve soluk borusunu ayrı yerlere yerleştirdik. Ameliyat başarılı şekilde sonlandı" şeklinde konuştu.

"Boğulup ölebilirdi"

Ameliyat sonrası Diar'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden doktor ameliyatın 4'üncü gününden itibaren rahatlıkla beslenebildiğini söyledi. Kontrollere devam ettiklerini de belirten Prof. Dr. Melih Tugay, "Ameliyat olmasaydı belki de akciğerleri giderek daha kötü hale gelip büyük hasar görecekti. Beslenme esnasında, mamanın nefes borusuna kaçmasıyla o anda boğulup ölebilirdi" dedi.

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"Türkiye'deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldık"

Minik Diar'ın 27 yaşındaki annesi Liridona Ademaj, bebeği doğduğundan beri sürekli mücadele verdiklerini belirtirken bebeğinin sürekli sorun yaşadığını ve bunların bir türlü geçmediğini söyledi.

Daha iyi tedavi edilmesi için Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Ademaj, "Bebeğim çok fazla zorlukla mücadele etti. Ama şimdi ise durumu iyi. Artık onu elimle besleyebiliyorum. Türkiye'deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldık. Evladımız sağlığına kavuştu, çok mutluyuz. Doktorumuza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 24 Bugüne kadar yurt içinde ve dışında durumu acil binlerce hasta için havalanan ambulans uçaklar, bu kez Trabzon'da soluk borusundaki tümör sebebiyle nefes alamayan 62 yaşındaki akciğer kanseri hastası Mahmut Çakmak'ın imdadına yetişti. Dünyada sadece Türkiye'de bulunan dört sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansın hayatla ölüm arasındaki ince çizgide gerçekleştirdiği yolculuğu anbean görüntüledi. Hastanın, bu tip tümörleri dikiş gerektirmeyen \"endobronşiyal\" tedavi yöntemiyle alabilecek sayılı merkezlerden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkinin kararlaştırılması üzerine devreye giren uçak ambulansın sağlık ekipleri, hızla Trabzon'a hareket etti. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden havaalanına getirilen hasta, uçak ambulansta sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Ankara'ya getirilerek hastaneye nakledildi. Dönüş uçuşu sırasında hastanın durumuna ilişkin bilgileri paylaşan uçak ambulans doktoru, Çakmak'ı durumunun kötüleşmesi üzerine Ankara'ya sevk ettiklerini vurguladı. Hastayı oksijen cihazına bağladıklarını anlatan doktor, \"Hastamızın şu an genel durumu iyi. Şu an herhangi bir sıkıntısı olmadan Ankara'ya naklini sağlıyoruz.\" dedi. Hasta Mahmut Çakmak, getirildiği Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cerrahi operasyona alındı. Ekibiyle gerçekleştireceği operasyon öncesi açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Trabzon'daki doktorların bugüne kadar kemoterapi, immünoterapi ve palyatif radyoterapi alan hastanın nefes darlığında artış olması üzerine kendilerine ulaştığını anlattı. Tümörün hastanın ana nefes borusunun yüzde 90'ını tıkadığını aktaran Yılmaz, \"Rijid Bronkoskopi dediğimiz, çelik bir tüple hastamızın boğazından girip burada tümörü yakıp ardından boğazından çıkaracağız. İnşallah böylelikle hastamızın rahat bir nefes almasını sağlayabileceğiz.\" diye konuştu. Yılmaz, Türkiye'de bu işlemi yapabilen 3-4 merkezden biri olduklarını, yılda birkaç kez hava ambulansıyla aldıkları hastaların bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 30 dakika süren cerrahi operasyonun ardından kendine gelen Mahmut Çakmak, konuşamasa bile aldığı derin nefesle yaşadığı mutluluğu gösterdi. Başhekim Yılmaz, \"Ana nefes borusundaki tümörün tamamını çıkardık, oldukça başarılı geçti. Hastamız öncesinde nefes alamıyordu, boğuluyordu. İşlemin ardından gayet güzel nefes alabildiğini gördük. Hastamız bu aşamadan sonra kitlesi nedeniyle radyoterapi alacak. Devamında da bir immünoterapi ajanının tekrar denenip denenemeyeceğine ilişkin onkolojinin görüşünü alacağız.\" dedi. Mahmut Çakmak'ın kızı Ayşegül Yavuz ise rahatça nefes alabilen babasını gördükten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Babasının hastalığı öncesinde Mersin'de bekçilik yaptığını dile getiren Yavuz, \"Kardeşlerim ve ben, iki senedir babamla birlikte kanserle savaşıyoruz. Babam kalem ucu kadar bir aralıktan nefes almaya çalışıyordu. Devletimizden, Sağlık Bakanlığımızdan, doktorlarımızdan Allah razı olsun. Ambulans uçakla bir günde getirilerek Ankara'da operasyona alındı. Babamın artık yaşam kalitesi artacak, rahatça nefes alabilecek. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum, çok mutluyum.\" diye konuştu. Ambulans uçağın Trabzon-Ankara hattındaki "nefes" veren operasyonunu Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, soluk borusu tümör nedeniyle tıkanan Trabzon'daki kanser hastasını özel cerrahi müdahale için Ankara'ya yetiştirdi. Operasyonla tümörü alınan hasta, yeniden rahat nefes almaya başladı. BiP'te paylaş

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