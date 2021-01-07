Hayat Kosovadaki patlamada yaralanan iki kişi Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla İstanbula getirildi
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Kosova'daki patlamada yaralanan iki kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi

Kosova'daki patlamada yaralanan iki kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi

Kosova'nın Ferizovik şehrinde restoranda meydana gelen patlamada yaralanan 4 Kosovalıdan 2'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi. Diğer 2 yaralanın da gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
4 yaralının 2'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildi.
4 yaralının 2'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildi.

Kosova'nın güneydoğusunda yer alan Ferizovik şehrindeki restoranda patlama meydana gelmiş, patlamada 41 kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı 4 Kosova vatandaşının tedavileri için Türkiye'ye getirilme talimatını vermişti. Yaralı 4 kişiden 2'si Genc Sopa (46) ile Edon Bekteshi (35) Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulansa konularak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı diğer 2 Kosova vatandaşının gün içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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3 üniversite mezunu imam namaz sonrası çocuklara matematik dersi veriyor

ODTÜ VE İTÜ mezunu çift şehir hayatını terk etti: Fethiye'de köye yerleştiler
FOTOĞRAF 8
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ODTÜ Şehir Planlamacılığı Bölümü’nden mezun olan Burak Alsan ile İstanbul Teknik Üniversitesi İmalat Mühendisliği mezunu olan eşi Gözde Alsan, 2 çocuğuyla birlikte 4 yıl önce Ankara'daki işlerini bırakarak İzmit'in Fethiye köyüne yerleşti.
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Alsan çifti burada 60 dönüm arazide organik tarım yapmaya başlarken 3 dönüm araziye de 8 sera kurdu.
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Kaz, tavuk ve koyun beslemeye başlayan çift, yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kurutup, paketleyerek yurdun dört bir yanına satıyor. Alsan çifti, Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden çiftliklerine konuk olan gönüllülerin yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönüllüler de çiftliğin günlük yapılması gereken işlerine yardımcı oluyor.
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Doğa ile baş başa sağlıklı bir yaşam için köye yerleştiklerini söyleyen Burak Alsan, Her zaman aklımızda olan bir şeydi ve baktık şehirde aradığımız yaşamı bulamadık, çocuklarımızı burada yetiştirip doğal beslenmek istedik. İnsanın yaptığı işin sevdiği iş olması gerekiyor. Birçok insanın hayali emekliliğinden sonra bu işleri yapmaktır. Ancak emeklilik yaşına geldiklerinde insanlar bu işi yapamayacak seviyeye gelmiş oluyorlar. Çiftlik içerisinde bitkisel, hayvansal üretimler ile paketli üretimler yapıyoruz. 80 çeşit organik ürün yetiştirebiliyoruz. Dünyanın her yerinden gönüllü kabul ediyoruz. Bu insanlar hem Türk kültürünü öğrenmiş oluyorlar hem de günlük işlerin bir parçası oluyorlar. Burada temel işleri yapıyorlar ve birkaç ay kalıyorlar. Önce ot yolma ve çapa yapıyorlar, sonra diğer işleri yapıyorlar. Günde 5 saat çalışıyorlar. Yemek ve barınma ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz” dedi.
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Yakın çevrelerinin de kendilerininki gibi bir hayat kurmayı planladıklarını ve arsalar aradıklarını söyleyen Gözde Alsan ise, “Biz hep doğada yaşam hayali kuruyorduk. O da çocukların doğumuyla oldu. Bir organik pazara gitmiştik ve sera alıp dedemin arazisinde yaşamak için yola çıktık. Bana hiç zor gelmiyor. Bazı şehir konforlarını kaybediyorsunuz. Pandemi sürecinde herkes kapısının önüne çıkamıyorken bizim hayatımız burada devam ediyor. Biz 40 yaşlarında düşünüyorduk böyle yaşamayı ama 30’lu yaşlarda başardık. Çocuklarımız bitkileri, ağaçları benden daha iyi tanıyor. Hayvanlarla ilgileniyorlar. Bu bize çok iyi geliyor. Yakınlarımız bizim yaşıtlarımız gibi bir yerlere girip çalışmamızı bekledi. Fakat görünce onlar da alıştılar. Yakın arkadaşlarımızda arsalar arıyor ve böyle bir hayat kurmayı planlıyorlar” diye konuştu.
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ODTÜ VE İTÜ mezunu çift şehir hayatını terk etti: Fethiye'de köye yerleştiler
Ankara'da yaşarken, önce doğada sağlıklı bir hayat sürmeye karar veren mühendis Gözde (33) ve şehir planlamacısı Burak Alsan (34) çifti, 4 yıl önce yerleştikleri İzmit'in Fethiye köyünde organik tarım ve hayvancılık yapıyor. Gözde Alsan köyde yaşamın zor olmadığını belirterek, “Çocuklarımız bitkileri, ağaçları benden daha iyi tanıyor. Hayvanlarla ilgileniyorlar. Bu bize çok iyi geliyor. Yakınlarımız bizim yaşıtlarımız gibi bir yerlere girip çalışmamızı bekledi. Fakat görünce onlar da alıştılar” dedi.


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