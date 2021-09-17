Hayat Kovid- 19a yakalanan Aysel öğretmenin bebeği alındı kendisi kurtarılamadı
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Kovid- 19'a yakalanan Aysel öğretmenin bebeği alındı kendisi kurtarılamadı

Bursa'da bir çocuk annesi, 8 aylık hamile öğretmen Aysel Şentürk'e (34) koronavirüs teşhisi konulunca bebeği sezaryenle alındı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Şentürk, doğumdan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Kovid- 19a yakalanan Aysel öğretmenin bebeği alındı kendisi kurtarılamadı
Aysel Şentürk ve eşi

Bursa'da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak çalışan 8 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada Kovid-19 testi negatif çıkan Şentürk, ilaç yazılarak evine gönderildi. Yine rahatsızlanan Şentürk, aynı hastaneye başvurdu ve burada 3 gün tedavi gördü. Taburcu edilen Şentürk, en son geçen hafta yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'e yapılan koronavirüs testi bu kez pozitif çıktı.

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DOĞUMDAN 10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Durumunun ağırlaşması üzerine Şentürk'ün bebeği sezaryenle alındı. Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna 'Nisa' adı verildi. Şentürk, geçen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada Şentürk'ün koronavirüs aşısı olmadığı öğrenildi. Şentürk'ün cenazesi, dün gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Hamileyken Kovid-19’a yakalanan Yeşim Sencer: Aşı olmadığıma çok pişmanım

Bartın'da kahreden haber: Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi
FOTOĞRAF 7
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Ulugeçitkadı köyünde yaşayan, 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, 1 hafta önce rahatsızlandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne başvuran Demiroğlu'na, burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
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Sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu'nun bebeği, sezaryenle alınarak kuvöze koyuldu.
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. Demiroğlu ise dün gece tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Meral Demiroğlu'nun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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Cenaze namazı sırasında eşi Birol Demiroğlu (40), ayakta durmakta zorlanırken, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları, 1 çocuk sahibi Meral Demiroğlu'nun hamile olduğu için aşı yaptırmadığını belirtti.
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Öte yandan tedavi altındaki kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Covid-19 test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.
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Bebeği sezaryenle alınan Meral, koronavirüsten öldü
Bartın'da kahreden haber: Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi
Bartın'da koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu'nun (37) bebeği sezaryenle alındı. Hamile olduğu için aşı yaptırmadığı öğrenilen Demircioğlu, tedavi sırasında hayatını kaybetti. Kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.


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