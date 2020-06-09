Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kovid-19dan korunurken egzamaya yakalanmamak için bilinçli temizlik uyarısı
GENEL SAĞLIK

Kovid-19'dan korunurken egzamaya yakalanmamak için 'bilinçli temizlik' uyarısı

Doç. Dr. Hilal Kaya Erdoğan, yeni tip koronavirüsten korunurken egzama gibi cilt hastalıklarına yakalanmamak için bilinçli temizlik yapılması uyarısında bulundu. Doktor Erdoğan, "Ellerin iyice durulandığından ve sabun artığı kalmadığından emin olunmalı, sonrasında eller tercihen yumuşak bir kağıt havluyla kurulanmalıdır." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Kaya Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, derinin dış dünya ile bireyler arasında bariyer sağladığını bildirdi.

Çok sık el yıkamanın bu bariyeri bozabileceğini belirten Erdoğan, bunun, çeşitli mikroorganizmaların deriden geçişini kolaylaştırabileceğini kaydetti.

El yıkamada dikkat edilmesi gereken konulara değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Eller en az 20 saniye boyunca, bilekler, parmak araları ve tırnak altları ihmal edilmeden yıkanmalıdır. Yüzük, bileklik ve saat altlarında sabun ve temizleyici artıkları kalıp egzamaya neden olabileceği için mümkünse pandemi sürecince takı ve saat kullanılmamalıdır. Ellerin iyice durulandığından ve sabun artığı kalmadığından emin olunmalı, sonrasında eller tercihen yumuşak bir kağıt havluyla kurulanmalıdır."

"Elinizi yıkadıktan sonra tekrar dezenfektan kullanmayın"

Doç. Dr. Erdoğan, bilinçsizce yapılan temizliğin cilde büyük zararlar verebileceğine dikkati çekti.

El yıkamada sabun tercihinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Derinin pH değerine uygun, renksiz ve kokusuz sabunlar tercih edilmeli. Sıvı ve antibakteriyel sabunlar yerine mümkünse eczanelerde satılan, derinin pH değerine uygun temizleyiciler, bebek şampuanları veya katı beyaz sabunlar kullanılabilir. Suyun sıcaklığı da önemli olan diğer bir konu. Çok sıcak veya soğuk su kullanımı cildimizin kurumasına ve çatlamasına yol açacağı için ılık su kullanılmalı. El yıkama imkanı olmayan durumlarda yüzde 70 alkol içeren el dezenfektanları veya kolonya tercih edilebilir. El dezenfektanı veya kolonya da el yıkamada olduğu gibi 20 saniye boyunca veya kuruyana kadar parmak araları, bilekler dahil olmak üzere tüm ele sürülmeli. Elinizi yıkadıktan sonra tekrar dezenfektan kullanmayın, bu yanlış bir uygulama."

Uzun süre maske kullanımına bağlı sivilce oluşumu görülebildiğini belirten Erdoğan, maskelerin önerilen sürelerde kullanılması ve nemlendiğinde mutlaka değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
HDPnin açıklamaları panikletti

HDP'nin açıklamaları panikletti

İlk grup toplantısına "Demirtaş neden içeride" sorusuyla başladı.
Yunandan itiraf

Yunan'dan itiraf

​"Erdoğan söylediklerini yapma imkanına sahip..."
Fenerbahçenin hocası açıklandı

Fenerbahçe'nin
hocası açıklandı

​Sarı lacivertli kulüpten sürpriz imza.
Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi

"Neredeyse vaka sayısına yetişemez duruma geldik."
Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

​ABD'li eski bakan yardımcısından Ankara'ya övgü üstüne övgü.
Halk TV<br>komedisinde bugün

Halk TV
komedisinde bugün

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbolda teke tek kapışırım...

3 ay uzayacak

3 ay uzayacak

​İşten çıkarma yasağında önemli gelişme.
BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

​SİHA'larla avladığımız Pantsir'lerin eğitimini böyle veriyorlar.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Hakemler açıklandı

Hakemler açıklandı

​Süper Lig heyecanı aylar sonra yeniden başlıyor.
ABD polisi<br>mercek altında

ABD polisi
mercek altında

Dünya basını bunu konuşuyor: Protestolar daha da alevlenecek.
Bakan Koca'dan<br>flaş telefon

Bakan Koca'dan
flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.
100 yıl sonra<br>aynı protesto

100 yıl sonra
aynı protesto

​ABD tarihinin tedavi edilemeyen hastalığı ırkçılığın garip döngüsü.
İlk aşı sonbaharda hazır olacak

İlk aşı sonbaharda hazır olacak

​Çin'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması.
Çay bahçeleri yabancılara teslim

Çay bahçeleri yabancılara teslim

Rize çayını bu sene ​Senegalliler, Afganlar ve Özbekler kırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.