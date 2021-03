Kovid hastaları yaşadıklarını anlatıyor: İlk defa yürümeyi öğrenen çocuk gibi yeniden yürümeye çalışıyorum

Trabzon'da hastanede gördüğü 2 aylık tedaviyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 38 yaşındaki Fatih Aksuoğlu, tam anlamıyla sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Ortahisar ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Aksuoğlu, yaklaşık 3 ay önce nefes darlığı, sırt ağrısı, ateş ve üşüme şikayetleri üzerine Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Aksuoğlu, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsünde tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan ve entübe edilen Aksuoğlu'nun tedavisine, hastanenin yoğun bakım servisinde devam edildi.

Aksuoğlu'nun hastanedeki tedavisi sırasında annesi ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 9 yakınının da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

'HAYATIM DEĞİŞTİ'

Bu süreçte kilo kaybeden, vücudunda çeşitli yaralar oluşan Aksuoğlu, yaklaşık bir aydır Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesine giderek fizik tedavi görüyor. Yaşadığı süreci anlatan Fatih Aksuoğlu, konuşurken zaman zaman kelimeleri unutması nedeniyle amcasının oğlu Murat Aksuoğlu'ndan destek aldı.

Aksuoğlu, Kovid-19'u ailesine ve akrabalarına da bulaştırdığını hastaneden çıkıp eve geldikten sonra öğrendiğini söyledi. Kovid-19'u yakınlarına bulaştırdığı için üzüldüğünü belirten Aksuoğlu, "Bu hastalıkla hayatım değişti. Zor bir süreç geçirdim. İyileşmemi mucize olarak görüyorum ama hala nefes darlığı çekiyorum. Bunları da atlatacağımı düşünüyorum, Allah'a şükürler olsun ayaktayım." dedi.

Aksuoğlu, hastalığın kendisinde psikolojik ve fiziksel çok büyük tahribatlar oluşturduğuna işaret ederek, "Çok fazla kilo verdim. Kendimi tanıyamadım. Uyandığımda kendimi bile hatırlayamadım. Rüyalar görüyordum. Uyanınca 'Şükürler olsun Allah'ım, hayattayım' dedim." diye konuştu.

HAFIZASINI KAYBETTİ

Entübe sürecini hatırlamadığını dile getiren Aksuoğlu, hastanede uyandıktan sonra hafızasının yerinde olmadığını kaydetti. Aksuoğlu, hastalık sonrasında panikatak ve kaybetme korkusu yaşadığını anlatarak şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlara şunu derim, Allah kimsenin başına bu hastalığı getirmesin. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini istiyorum çünkü çok büyük bir şey atlattım, ölümden döndüm. Benim gibi olmamak için dikkat edin. Bu hastalığı kendime konduramadım. 'Ayakta atlatırım' diye düşündüm ama hiç de öyle olmadı."

Aksuoğlu, Kovid-19'un şakaya alınacak bir hastalık olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Televizyonda son zamanlarda Karadeniz Bölgesi'nde bu hastalığın arttığını izliyorum. Sağlıklıyken bende de dikkatsizlik çok vardı ama benim gibi yapmayın. Çok riskli bölge olmamıza rağmen canı sıkılan sahile gidiyor, gezmeye çıkıyor, kendini dışarı atıyor. Bunlara son verelim, eve misafir çağırmayalım, gereksiz yere dışarı çıkmayalım. Devletin uyguladığı kurallara uyalım. İlk defa yürümeyi öğrenen çocuk gibi yeniden yürümeye çalışıyorum. Yürümeyi çok istiyordum, 'Acaba yürüyebilecek miyim?' diye düşünüyordum. Şimdilerde fizik tedaviyle yürüyorum."

"Ömrümden 20 yıl gitti diyebilirim"

Tedavi süresi boyunca fazla yatmaktan ve hareketsiz kalmaktan dolayı kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştuğunu aktaran Aksuoğlu, "En çok evimi, ailemi, yürümeyi, arkadaşlarımı kısacası her şeyi çok özledim. Hedefim bir an önce iyileşip evlenip yuva kurmak. Ömrümden 20 yıl gitti diyebilirim. Ama şükür ayaktayım, daha da iyi olmak için çalışıyorum." ifadesini kullandı. Aksuoğlu, doktorlara maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Her ihtiyacım en kısa sürede karşılandı." dedi.

Murat Aksuoğlu ise doktorların kuzenine anında müdahale ettiğini ve sağlığına kavuşması için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Fatih, ailesiyle birlikte bize de hastalığı bulaştırdı ama şükür şu anda hepimiz iyiyiz. Fatih'e kas erimesinden dolayı evde çalışmalar yaptırıyoruz." diye konuştu.

"35-45 yaş arası genç yaşta çok hastamız oldu"

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gonca Armutçu da Kovid-19 ile mücadelede oldukça yol katettiklerine dikkati çekerek, "Ama mücadelenin en önemli ayağı maske, mesafe ve temizlik. Maalesef bu hastalık ağır geçirildiği zaman tedavisi yok. Genç yaşlı dinlemiyor. Fatih Bey de ek bir hastalığı olmamasına rağmen çok ağır geçirdi." diye konuştu. Yoğun bakımda tedavi gören Aksuoğlu'nu 50. günde servise çıkarabildiklerini belirten Armutçu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile ilgili hem hastanemiz hem de meslektaşlarım tecrübeye sahip. Fatih'i de tecrübe ve devletin bizlere sağladığı imkanlar sayesinde taburcu edebildik. 35-45 yaş arası genç yaşta çok hastamız oldu. O nedenle biz hep diyoruz el bulaşı, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Çok zor ve yıkıcı bir süreç. Son zamanlarda aile içi bulaşmalar artmaya başladı. O nedenle en iyisi bu hastalığa yakalanmamak."