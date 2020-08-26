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​Kovid'in gözdeki belirtilerine dikkat: Göz sağlığı için 7 etkili önlem

Koronavirüsün gözdeki belirtilerine dikkat

Yaz aylarında artış gösteren göz enfeksiyonları genellikle kuru, sıcak, tozlu ve polenli havalardan veya havuzlardan bulaşıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, Kovid-19 pandemisi sürecinde göz enfeksiyonlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek “Yeni koronavirüs solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabiliyor ve hatta ilk bulgular gözde olabiliyor. Bu nedenle gözde kızarıklık, yaşarma ve çapaklanma gibi şikayetlerde koronavirüs ihtimalini de akla getirmekte fayda var” dedi ve göz sağlığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yazın özellikle alerjik göz hastalıkları başta olmak üzere; konjonktivit ve göz nezlesi daha sık görülüyor. Göz kızarıklıklarını da hafife almayın. Halk arasında ‘gözde büyüyen et oluşumu’ olarak bilinen “pterjium” da güneşle beraber büyürken, güneş ışığı katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığının oluşumuna da neden olabiliyor.

Göz tümörünün belirtilerine karşı da dikkatle olmak gerekiyor.

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Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, yaz aylarında görülen göz enfeksiyonlarının genelde kuru, sıcak, tozlu ve polenli havalardan veya havuzlardan bulaşabildiğini belirterek “Göz enfeksiyonları gözlerde kızarıklık, çapaklanma ve kaşıntı, yanma, batma, sulanma, ışığa karşı hassasiyet, görme bozukluğu ile kendini gösterebilir. Burada sorun çoğunlukla bakteriyel sebeptir ve bakteriyel enfeksiyonlar temasla bulaşabilmektedir. İlk olarak hastanın diğer gözüne bulaşır. Sonrasında hastaya yakın temasta bulunan diğer kişilere de geçebilmektedir” dedi.

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Otel ve toplu kullanım alanları büyük risk taşıyor!

Bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra viral enfeksiyonların da önemli bir risk olduğunu vurgulayan Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, viral enfeksiyonların çok daha kolay bir şekilde bulaştığı için daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Otel ve toplu kullanım alanlarının özellikle de Kovid-19 pandemisinin göz hastalıkları açısından daha fazla risk taşıdığına dikkat çeken Mumcu “Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaşmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır.

Uzmanlar, otel ve toplu kullanım alanlarına dikkat çekti.
Hastalarımızı özellikle ellerini gözlerine değdirmemeleri, evde hijyene dikkat etmeleri, havlu gibi kişisel hijyen malzemelerini ayırmaları, kalabalık ortamlara girmemeleri, havuz gibi toplu kullanım alanları kullanmamaları gerektiği konularında uyarıyoruz.

Gözlerinde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki lenf bezlerinde şişme görülenlerin mutlaka muayene olmaları gerekir. Aksi halde muayene olmadan gelişigüzel ilaç veya damla alıp kullanmak görme kaybına bile neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Gözdeki görünmez tehlike
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Gözdeki görünmez tehlike

Uzmanlar lens kullananların daha dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Gözünüzde bu belirtiler varsa!

Yeni tip koronavirüsün solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabildiğini, hatta ilk bulguların gözde olabildiğini vurgulayan Mumcu, virüsün göze damlacık, yetersiz hijyen ve ellerimiz aracılığıyla bulaşabildiğini söylüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu şöyle konuşuyor:

“Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni koronavirüs belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu şikayetlerle başvuran hastada ayırıcı tanıda akla koronavirüsü getirmekte fayda var. Göz doktoruna konjonktivit ile başvuran hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa koronavirüs akla getirilmeli. Tüm hastalar için poliklinik hizmeti sırasında sosyal mesafeyi koruyacak ve temizlik kurallarına dikkat edilecek şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.”

Uzmanlardan göz nezlesi uyarısı
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Uzmanlardan göz nezlesi uyarısı
  • Yazın göz sağlığı için 7 etkili önlem!
  • - Havuza girerken mutlaka yüzücü gözlüğü takın.
  • - Kontakt lens kullanımında hijyene azami özen gösterin.
  • - Havuza ya da denize kesinlikle kontakt lens ile girmeyin.
  • - Yoğun klima kullanımı göz kuruluğunu artırdığından, oda ısısına dikkat edin.
  • - Güneş gözlüğünü kesinlikle yüzde 100 UV koruma sertifikalı alın.
  • - Ellerinizi gözünüze sürmeyin, havlu gibi kişisel hijyen malzemelerinizi paylaşmayın.
  • - Kalabalık ortamlardan kaçının.

Göz kızarıklıklarını hafife almayın
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Göz kızarıklıklarını hafife almayın
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