Köy okulunun maskotu olan 'Fındık' kurtarılamadı

Mültecilerin Abla Nur'u: Bir şeyi insan için değil Allah için yapacaksın

Ankara'da altı yıldır başta mülteciler olmak üzere ihtiyaç sahibi herkesin yardımına koşan ev hanımı Nuray Huyut, canını dişine takarak sürdürdüğü iyilik yolculuğunu yenisafak.com'a anlattı. Ne yapılırsa yapılsın insan için değil Allah için yapılması gerektiğini söyleyen Huyut, “Her niyetin Allah için olacak. Allah için yaptığın işlerde başarılı oluyorsun. Sen de nasıl olduğunu bilmiyorsun. Bir bakıyorsun ki kocaman bir aile haline gelmişsin” dedi.



