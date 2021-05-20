​Koyu Muhabbet Dergisi’nin ilk sayısı okurla buluştu.

Koyu Muhabbet Dergisi’nin ilk sayısı çıktı. Esenler Belediyesi ve Uluslararası Genç Derneği (UGED) iş birliğinde çıkarılan dergi, geçtiğimiz yıl kalp krizinden vefat eden Asım Gültekin anısına gerçekleştirilen Asım Gültekin Dergicilik Okulu öğrencileri tarafından çıkarıldı. Koyu Muhabbet’in ilk sayısında, Türkiye'den ve dünyadan güncel haberlerin yanı sıra; teknoloji, edebiyat, tarih, kültür-sanat, gençlik ve sosyal medyaya dair içerikler de yer alıyor.

BİZDEN AL HABERİ

Dergi, "Bizden Al Haberi" sayfasıyla karşılıyor okurunu. Asım Gültekin anısına kendi kalemiyle çıkarılan "Uçtun Yine Deli Gönül" kitabı hakkında bilgilere rastladığımız bu bölümde; Malezya, Myanmar ve Doğu Türkistan gibi Müslüman ve mazlum coğrafyalara dair güncel haberler de yer alıyor. Bu bölümde, "Rus Muhalif Kendini Kur'an-ı Kerim'e Verdi" başlıklı haber incelenmeye değer. "Bizden Al Haberi" bölümünden sonra gelen "Takvim Hazırlamaya Var mısın?" bölümünde ise zamanın verimli kullanılmasına dair ipuçları bulunuyor.

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Koyu Muhabbet Dergisi'nin "Dergiler Öksüz Kaldı" başlıklı dosya bölümünde ise merhum Asım Gültekin'in biyografisi, dergicilik uğraşı, arkadaşlarının gözünden birlikte çıkardıkları dergilerin hikayesi yer alıyor. Ayrıca bu dosya bölümünde Yıldız Ramazanoğlu, Mehmet Nuri Yardım ve Mehmet Güncüm gibi isimlerden görüş alınarak merhum Asım Gültekin’in hatırası yad ediliyor. Yıldız Ramazanoğlu, Asım Gültekin'in hayallerinden bahsederken Mehmet Güncüm, merhumun gençlere yoldaş olduğunu, onlarla her vakitte birlikte olduğunu ve kendilerine özgüven aşıladığını belirtiyor. Mehmet Nuri Yardım ise, "İslami camiada bir boşluk gördüğünde eleştirmekten ziyade kolları sıvar ve ekibiyle iş yapardı" diyerek merhumun hayat felsefesini açıklıyor.

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"EDEBİYAT AYAĞA KALKMAYA YOL AÇAR"

Yazar-Şair Ahmet Murat Özel, Şeydanur Aydın ile yaptığı söyleşide "Yazmak Cesaret İşidir" diyor. Kendi hayat tecrübesinden yola çıkarak yazma serüvenine başlamak isteyenlere önerilerde bulunan Özel, yazmanın bazen kavga bazen itiraz bazen de çemberi yarma içerdiğini belirtiyor. Özel; ilahiyat, edebiyat, felsefe, tasavvuf, tarih, sosyoloji ve sanat kuramları gibi dalların ufkunu geliştirdiğini ve ilgi alanına girdiğini sözlerine ekliyor.

"SESSİZ ÇIĞLIKLAR"

Derginin ilerleyen bölümlerinde Rap Nefer'in üyelerinden Ömer Faruk Bozdemir nam-ı diğer Teber'le yapılan "Rap Dünyasında Bir Nefer" başlıklı röportaj yer alıyor. Teber, Rap Nefer'in kuruluş sürecinden son çıkan eserleri “Sessiz Çığlıklar” isimli parçaya, Rap'i inandıkları dava ve mücadelenin bir aracı olarak gördüklerinden Rap türüne ilgi duyan gençlere tavsiyelere kadar birçok konuya değiniyor.

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"HAYALLERİMİN PEŞİNDEN KOŞTUM"

Rümeysa Serdar'ın Santur sanatçısı Sedat Anar'la yaptığı söyleşi ise, "Sokak Benim İçin Müthiş Bir Okul Oldu" başlığıyla okura sunuluyor. Sedat Anar, bugüne gelinen süreçte yaşadığı çevreyi, ilham aldığı kişi ve olguları açıklarken diğer yandan santur türünün Türkiye'de neden az bilindiğini, müziğe başlama sürecini ve salgın döneminde yaptığı üretimlere değinerek sözlerini noktalıyor.

Derginin ilerleyen bölümlerinde kelimler ve kavramların dünyasına dair “Mini Dosya” bölümü yer alıyor. Bu bölümde, günlük hayatta kullanılan kelimelerin neye tekabül ettiği ve neden kullanıldığına dair ipuçları veriliyor. Konuşmak ve sevmek eyleminin farklı boyutlarda ve farklı kelimelerle gerçekleştirildiği belirtilen bu bölümde, kelimelerin arka planına dair de ilginçlik ve hikayeler sunuluyor. Son olarak “ Dilimize Takılanlar” ve “İstanbul Sözlüğü” bölümlerinde kelimler üzerinden farklı dünyalara yolcuklar yapılıyor.

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Dergide söyleşilerin yanı sıra dergicilik okulunda bulunan genç isimler tarafından kaleme alınan yazılar bulunuyor. Sudenur Kozak, “Karar Senin Oblomov” derken, Burak Hüseyin Çağlayan, Türkiye’nin gelecek projeksiyonunu oluşturan uzay çalışmalarını “Türkiye’nin Geleceği Uzay” başlığıyla ele alıyor. Humeyra Şen, “Maskenin Ardındakiler” yazısıyla okuru karşılarken, Salih Meriç, okuru Esenler’in mazisine götürerek “Samet Amca Esenler’i Anlatıyor” diyor. İbrahim Cirit ise, “Yazarlardan İlginç Hatıralar” yazısıyla bu dergide kendine yer buluyor. Kübranur Seçen, Muhammed Ali’nin hayatını “Devlere Kafa Tutan Kelebek” başlığıyla masal tadında sunuyor. Mislina Nur Badem, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde yapılan mücadeleyi hatırlatarak bu günü “Şeb-i Yelda (En Uzun Gece)” başlığıyla aktarıyor. Hasret Ceyhan, okurun bir eseri okurken yazarı hakkında da bilgi sahibi olunması gerektiğini hatırlatarak “Edebiyatçılarımızın Bilinmeyen Yönleri” başlıklı yazısıyla dergide yer alıyor. Şura Nur Akpınar ise, kilometrelerce uzakta bir o kadar da yakınımızda olan Pakistan’ın milli şairi ve aksiyon adamı Muhammet İkbal’i “Pakistan’ın Mehmet Akif’i: Muhammet İkbal” başlıklı yazısıyla ele alıyor. Büşra Karayıl’ın “Su Gibi Geçti Vakit, Tutamadık” başlıklı yazısında, Yusuf Temizcan, Ahmet Murat Özel, Selim Tiryakiol, Abdullah Uçar, Tülay Gökçimen, Erol Erdoğan, Mehmet Lütfi Arslan ve İsmail Kılıçarslan gibi isimlerin, dergicilik okulu kapsamında verdikleri derslerden kesitleri sayfasına taşıyor.

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DERGİYE KATKI SUNAN İSİMLER

Abdullatif Tırlı, Alican Demir, Ayşenur Güneş, Beyzanur Özkan, Burak Hüseyin Çağlayan, Büşra Karayıl, Dilara Yüksel, Ebrar İnan, Esra Şahin, Fatımatüz Zehra Kocamemik, Gülsema Gültekin, Halil İbrahim Peşmen, Hasret Ceyhan, Hilal Bozkurt, Hümeyra Şen, İbrahim Cirit, İbrahim Ethem Altınsoy, İrem Kiras, İrem Özdemir, Kadriye Beyza Kirenci, Kerem Güneş, Kübranur Seçen, Lütfiye Öztürk, Mahmut Berat Çakır, Mislina Nur Badem, Mustafa Özkan, Mustafa Yeşilgül, Nazlı Bayram, Nurcan Tanyeli, Nurefşan Çelik, Nurgül Erdil, Rabia Türk, Reyhan Kılıç, Rümeysa Berire Önlem, Salih Meriç, Sena Topaloğlu, Sueda Demir, Sümeyya Arslan, Şeydanur Aydın, Şura Nur Akpınar, Tuba Şekerci, Tuğçe İsabetli, Turan Ok, Yunus Atalay, Zeynep Sildir, Zeynep Yıldız.