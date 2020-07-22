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Hayat Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
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Kredi kartıyla kurban kesilir mi?

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar Kredi kartıyla kurban kesilir mi? sorusuna yanıt arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? sorusuna cevap verdi. Peki kKredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? İşte cevabı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 'kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?' sorularına yanıt verdi.

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Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kredi kartıyla kurban kesilir mi?


Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" sorusuna cevabı şöyle:

  • "Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."

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