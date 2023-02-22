Kritik deprem açıklaması: Domino etkisi başladı maalesef süre kısaldı

Prof. Dr. Süleyman Pampal, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay Defne'deki 6.4'lük depremin beklenen deprem olduğunu söyledi. Prof. Dr. Pampal, 6.4 ile İskenderun Körfezi’nin doğu tarafından Kıbrıs açıklarına doğru güneye devam eden Antakya fayının kırıldığını belirterek, "Orada çok sayıda fay var; kırılıyor ve birbirlerini tetikliyor. Orta büyüklükte yıkıcı, yıkıcı olmayan bağımsız depremler oluşabilir; nitekim oluşuyor. 7.7'lik deprem Pazarcık’tan başlayıp güneye Hatay’a kadar inen, Hatay’ın hemen yakın kuzeyine kadar gelen, kuzeyde de Adıyaman’a Çetinkaya’ya kadar giden fay bölgeyi öyle bir örseledi ki; çevrede de birbirine paralel, ana faya oranla daha küçük ölçekli çok sayıda fay var. Bunlar kırılıyor. Ayrıca o depremden sonra güneyde ve kuzeyde yeni yıkıcı depremler bekleneceğini dile getiriyoruz" dedi.

'İki büyük deprem kuzeye stres yükledi'

Prof. Dr. Pampal, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkisinin kuzeye stres yüklediğini ifade ederek, "Malatya, Ovacık fayları, Bingöl’ün güneyi, kuzeyi ve Yedisu fayı, Erzincan, Karlıova arasında, güneyde de Hatay civarının stres yüklendiğini ve yıkıcı deprem yaşanabileceğini belirtiyorduk. Nitekim bu 6.4'lük deprem ile oldu. Bu bir şans, daha büyük depremler de olabilirdi. Çünkü Ölüdeniz fayının Hatay’dan itibaren güneye doğru Suriye, Ölüdeniz, Lübnan ve İsrail üzerinden Akabe Körfezi’ne kadar gittiğini biliyoruz. Buralar daha önce kırılmış 8 ve üzeri çok yıkıcı depremler yaşamış bu ülkeler. Bu faydan kaynaklanan depremlerden Mısır dahil büyük hasarlar almış. O nedenle Hatay bundan sonra da gelecekte; bu yakın veya uzak da olabilir yine güneyinde olacak depremlerden etkilenecek" diye konuştu.

'Maalesef süre kısaldı'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Hatay Defne'deki 6.4'lük depremi tetiklediğini söyleyen Prof. Dr. Pampal, şunları kaydetti: "Her iki depremin aktivitesi özellikle güneydeki depremin aktivitesi Hatay depremini tetikledi. Çünkü birbirinin devamı niteliğinde yırtılma, kırılma devam ediyor. Maalesef bu kırılmalar devam edecek. Kuzeyde de kırılacak yeni yerler var. Stres zaten yüklenmiş, kırılacak duruma gelmiş. Şimdi yeni stres transferleri, yeni hırpalanmalar, örselenmeler; maalesef bölgenin depremselliği bir süre daha devam edecek. Aynı fay hattının kuzey ve güney devamı Hatay civarı, hem Doğu Anadolu fayının İskenderun Körfezi’ne doğru giden bir parçası var, bu Antakya fayı da denizin içerisine doğru devam ediyor. Burası hala bir miktar daha kırılabilir. Ama Ölüdeniz fayı da Hatay’dan güneye doğru devam ediyor; kırılmayan kısımları var. Orada da tetiklenme ve yeni depremler mümkün. Malatya, Ovacık fayı ve Bingöl’ün güneyi ile kuzeyinde kırılmamış fay parçalarıyla, Kuzey Anadolu fayının doğu ucundaki Yedisu fayının kırılma ihtimali yükseldi. Maalesef süre de kısaldı."





'Domino etkisi başladı'