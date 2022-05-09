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Kübalı hemşirenin Ertuğrul Gazi sevgisi: Miami'den Bilecik'e geldi

Amerika'nın Miami şehrinde hemşirelik yapan Kübalı Yajcara Texido Moratalla, tarih öğretmeninden dinlediği Osmanlı İmparatorluğu ve Ertuğrul Gazi'yi yakından tanımak için Bilecik'e geldi. Moratalla, 'Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini izledim. Müthiş bir hikayeleri var' dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Kübalı hemşirenin Ertuğrul Gazi sevgisi: Miamiden Bilecike geldi
Kübalı Yajcara Texido Moratalla.

Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığından geçen yıl emekli olan Murat Işık ile iki yıl önce sosyal medyadan tanışan Moratalla, Işık'ın davetlisi olarak 2 hafta önce Bilecik'e geldi.

  • Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini gezerken duygulanan Kübalı hemşire, rüyasının gerçekleştiğini söyledi.

Türk halkının samimiyetine hayran kaldığını belirten Moratalla, "Tarih öğretmenimden dinlemiştim, çok da etkilenmiştim. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini izledim. Müthiş bir hikayeleri var. Sonunda rüyam gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

  • Yajcara Texido Moratalla'yı evinde ağırlayan Murat Işık ise şöyle konuştu:
  • "İki yıl önce sosyal medya hesabından buluştuk, Diriliş Ertuğrul dizisini seyrettiğini ve çok etkilendiğini söyledi. Mutlaka Bilecik'e gelip 1 hafta ya da 10 gün kalmak istediğini anlattı. Ben de 'buyurun gelin biz sizi misafir ederiz' dedim. 13 gündür biz de gerek ilçeler gerekse de çevre illerimizin hepsini ona gezdirdik. Bizde bulunduğu süre içinde bir ramazan iftarına denk geldi. Sahura, bayrama denk geldi. Akraba ziyaretlerimizi gördü. Evde hanım yemek yaptıysa o da bulaşıkları yıkadı."
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