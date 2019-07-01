Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Küçük Ali İhsan yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor
GENEL SAĞLIK

Küçük Ali İhsan yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor

Ordu'da 3 yıldır kanser tedavisi gören 5 yaşındaki Ali İhsan Yücesoy, sağlığına kavuşarak koşup oynayacağı, okula gideceği günleri iple çekiyor.

Haber Merkezi AA
5 yaşındaki Ali İhsan Yücesoy
5 yaşındaki Ali İhsan Yücesoy

Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan Aykut ve Havva çiftinin iki oğlundan biri olan Ali İhsan Yücesoy'a, yaklaşık 3 yıl önce böbrek kanseri teşhisi konuldu.

Bu süre boyunca tedavisi süren Ali İhsan'ın ailesi, İstanbul'daki bir hastanede yapılacak tedavi ve ameliyat için gerekli 150 bin liranın toplanabilmesi için Ordu Valiliğine başvurdu. Valilikten gerekli izinleri alan Yücesoy ailesi, hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor.

Hayırseverlerden yardım bekliyor

Anne Havva Yücesoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların, Samsun'da gördüğü tedaviden sonuç alınamaması üzerine oğlunun İstanbul Onkoloji Hastanesine sevkini uygun bulduğunu söyledi.

Oğlunun yaşıtları gibi yürümek, koşmak ve okula gitmek istediğini kaydeden Yücesoy, "İnşallah ameliyatı iyi geçerse bu sene okula gidecek. Bunun için herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

Çocukları için eve salıncak ve kaydıraktan oluşan mini park kurduklarını anlatan Yücesoy, böylelikle oğlunun park özlemini giderdiklerini ve moralini hep yüksek tuttuklarını dile getirdi. Ali İhsan Yücesoy da iyileştiğinde parka, okula gitmek istediğini belirterek, "Şu anda bacaklarım çok ağrıyor ve yürümekte zorlanıyorum" dedi.

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