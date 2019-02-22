Kültür sanatın sesi TRT 2 yayına başlıyor

TRT 2, her an dünyadan ve Türkiye'den kütür-sanat olaylarını aktaracak.

TRT 2; sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyici ile buluşturacak.

Kanal, ilk olarak 6 Ekim 1986 gecesi yayın hayatına başlamıştı. AKM’de Emel Sayın, canlı yayın konseri, mini dizileri, Sezen Cumhur Önal’ın Müzik Yelpazesi, Attila İlhan sohbetleri, Alin Taşçıyan’la Atilla Dorsay’ın film seçimleri ve konserleriyle bir efsaneydi TRT 2...

Birbirinden kaliteli kültür-sanat programlarıyla yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan TRT 2, dünya sineması ve Western kuşağını da yayın akışına ekledi.

Haftada dört gün dört farklı kuşakta sinema, her akşam müzik ve belgeseller ekranda olacak.

OYNAT 02:13 TRT 2 yayın hayatına bugün başlıyor Kültürden sanata, tarihten edebiyata, müzikten felsefeye, kısacası insana ve hayata dair bütün renkler bugün açılacak olan TRT2'de.





İşte TRT 2'nin programlarından bazıları:

Anjelika Akbar ile Sesler, Film Gibi Hayatlar, Hayat Sanat, Tarih Söyleşileri, Felsefe Söyleşileri, Edebiyat Söyleşileri, Sanat Söyleşileri, Pazar Konseri, Opera Dünyası, Film Önü / Arkası, Karalama Defteri, İhmal Edilebilir Nasihatler, Aramızda Müzik Var, Bir Resim Bir Hikâye, Bir Zamanlar, Çocuklara Yadigâr, Destansı Kareler, Eskici, Geleneğin Kalp Atışları, Koleksiyoner, Sarayın Lezzetleri, Sinema Dünyası, Tarihin Ruhu, Türkiye Ekspresi, Murat Boncuk'la Atölye ve Yeryüzleri

Teoman Duralı Kamera Arkası ile TRT 2'de!

Bu gönderiyi Instagram'da gör TRT 2 (@trt2)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Şub, 2019, 7:09öö PST ) REKLAM

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit ile sinema yolculuğu.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit ile sinemaya yolculuk başlıyor. 🎬



Benim hayatım film diyenler, film tavsiyelerinizi alalım. 🎥🎥 pic.twitter.com/TdAsZasTtW — TRT 2 (@trt2tv) 21 Şubat 2019

Osman Hamdi Bey'den, Şeker Ahmet Paşa'ya, Gülveli Kaya resme dair tüm sorularınızı cevaplamak için çok yakında TRT 2'de.





Osman Hamdi Bey'den, Şeker Ahmet Paşa'ya, Gülveli Kaya resme dair tüm sorularınızı cevaplamak için çok yakında TRT 2'de. pic.twitter.com/X14ODZk7a6 — TRT 2 (@trt2tv) 21 Şubat 2019

Daktilolarda neden 1 rakamı yoktur?

Birbirinden ilginç bilgiler de TRT 2'de.





Daktilolarda neden 1 rakamı yoktur? 🤔🤔



Bunun gibi ilginç bilgiler iki vakte kadar #TRT2'de. 🙋🙋‍♂️ pic.twitter.com/2CkZxy8cw8 — TRT 2 (@trt2tv) 17 Şubat 2019

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