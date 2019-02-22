Hayat Kültür sanatın sesi TRT 2 yayına başlıyor
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Kültür sanatın sesi TRT 2 yayına başlıyor

Kültür sanatın sesi TRT 2 yayına başlıyor

Türkiye’nin en kapsamlı kültür-sanat kanalı TRT 2 bugün itibariyle yayın hayatına başlıyor. Mini dizileri, canlı konserleri ve sohbetleriyle hafızalara kazınan TRT 2, yeni yayın döneminde de birbirinden zengin içerikleri ve kültür-sanat dünyasının duayenlerini izleyiciler ile buluşturacak. TRT 2, bu akşam 20.00'de açılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT 2, her an dünyadan ve Türkiye'den kütür-sanat olaylarını aktaracak.
TRT 2, her an dünyadan ve Türkiye'den kütür-sanat olaylarını aktaracak.

TRT 2; sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyici ile buluşturacak.

Kanal, ilk olarak 6 Ekim 1986 gecesi yayın hayatına başlamıştı. AKM’de Emel Sayın, canlı yayın konseri, mini dizileri, Sezen Cumhur Önal’ın Müzik Yelpazesi, Attila İlhan sohbetleri, Alin Taşçıyan’la Atilla Dorsay’ın film seçimleri ve konserleriyle bir efsaneydi TRT 2...

Birbirinden kaliteli kültür-sanat programlarıyla yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan TRT 2, dünya sineması ve Western kuşağını da yayın akışına ekledi.

Haftada dört gün dört farklı kuşakta sinema, her akşam müzik ve belgeseller ekranda olacak.

TRT 2 yayın hayatına bugün başlıyor
OYNAT 02:13
TRT 2 yayın hayatına bugün başlıyor
Kültürden sanata, tarihten edebiyata, müzikten felsefeye, kısacası insana ve hayata dair bütün renkler bugün açılacak olan TRT2'de.

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İşte TRT 2'nin programlarından bazıları:

Anjelika Akbar ile Sesler, Film Gibi Hayatlar, Hayat Sanat, Tarih Söyleşileri, Felsefe Söyleşileri, Edebiyat Söyleşileri, Sanat Söyleşileri, Pazar Konseri, Opera Dünyası, Film Önü / Arkası, Karalama Defteri, İhmal Edilebilir Nasihatler, Aramızda Müzik Var, Bir Resim Bir Hikâye, Bir Zamanlar, Çocuklara Yadigâr, Destansı Kareler, Eskici, Geleneğin Kalp Atışları, Koleksiyoner, Sarayın Lezzetleri, Sinema Dünyası, Tarihin Ruhu, Türkiye Ekspresi, Murat Boncuk'la Atölye ve Yeryüzleri

Teoman Duralı Kamera Arkası ile TRT 2'de!

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit ile sinema yolculuğu.

Osman Hamdi Bey'den, Şeker Ahmet Paşa'ya, Gülveli Kaya resme dair tüm sorularınızı cevaplamak için çok yakında TRT 2'de.


Daktilolarda neden 1 rakamı yoktur?

Birbirinden ilginç bilgiler de TRT 2'de.


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