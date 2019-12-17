Hayat Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin sahipleri belli oldu
KÜLTÜR SANAT

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülleri'ne, Antakya Medeniyetler Korosu Derneği ile Odunpazarı Modern Müzenin layık görüldüğü bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ödüller Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979'dan beri veriliyor.

Bakanlığın en prestijli ve en yüksek değere sahip ödülü olarak Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatları, halk bilim, tiyatro, opera ve bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema, kütüphanecilik ve müzecilik sahalarında takdim edilen ödüllere bu yıl "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" ile "Odunpazarı Modern Müze-OMM" layık görüldü.

Türkiye'nin kültür ve sanatına hizmet eden topluluk veya kuruluşlar takdir ve teşvik ediliyor

Seçici kurulun ulusal ve uluslararası düzeydeki başarıları, eğitsel çalışmaları ile üretimleri değerlendirerek belirlediği ödüllerle, Türkiye'nin kültür ve sanatına gönül birliği içinde hizmet eden topluluk veya kuruluşlar takdir ve teşvik ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz başkanlığındaki seçici kurulda, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İskender Pala ile Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer yer aldı.

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