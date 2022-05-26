Kültürel Miras’ın fotoğrafları yarışacak

UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. Geleneksel Sanatlar Derneği’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen yarışmaya, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan Türk kültürünü yansıtan unsurların fotoğrafları gönderilebilecek.
18 yaş üstü her yaştan katılımcı, en fazla üç adet fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Fotoğrafların 15 Haziran’a kadar Geleneksel Sanatlar Derneği’ne gönderilmesi gerekiyor. Yarışmanın ayrıntılarına Geleneksel Sanatlar Derneği’nin web adresinden ulaşılabilir.