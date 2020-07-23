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Kurban bayramı namazı nasıl kılınır? (VİDEOLU ANLATIM)

Kurban Bayramı namazı kaç rekattır, ne zaman ve nasıl kılınır?

Kurban Bayramı namazı kaç rekattır, ne zaman ve nasıl kılınır? soruları merak konusu oluyor. İslam aleminde tüm Müslümanlar birlikte coşkuyla bayramlarını kutlayacak ve paylaşmanın önemini kesilen kurbanlarla derinden yaşayacaklar. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere sende iki kez kılınan bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? İşte cevabı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kala, Kurban Bayramı namazı kaç rekattır, ne zaman ve nasıl kılınır? sorularının cevapları merak edilmeye başladı. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere sende iki kez kılınan bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır?

Kurban bayramı namazı kaç rekattır, ne zaman ve nasıl kılınır?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

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Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

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Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

  • İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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