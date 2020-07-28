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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Sayılı günler kaldı: Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayınladı. Peki Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor? İşte 2020 Kurban Bayramı tatili başlangıç ve bitiş tarihleri..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dini günler 2020 takviminde yer alan bilgilere göre bayram 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak.
Dini günler 2020 takviminde yer alan bilgilere göre bayram 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak.

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili süresi de merak konusu oldu.

Hem kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler hem de bayram tatili için plan yapanlar Kurban Bayramı’nın ne zaman başlayacağını ve bayram tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
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Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Peki, bu yıl Kurban Bayramı hangi tarihlere denk gelecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler 2020 takviminde yer alan bilgilere göre bayram 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Bayram 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi günleri devam edecek. 30 Temmuz 2020 Perşembe günü ise Kurban Bayramı arifesi olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

Beklenen haber geldi: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz olacak
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Beklenen haber geldi: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz olacak

BAYRAM TATİLİNDE ÜCRETSİZ OLACAK

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala köprü ve otoyollara ilişkin beklenen haber de geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile otoyollardan Kurban Bayramı tatili boyunca ücret alınmayacak. Aynı şekilde toplu taşıma hizmetleri, Başkentray ve Marmaray seferleri de bayram tatili süresince ücretsiz olacak.

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Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

KURBAN SAYISINDA SIKINTI YOK

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda geçen yıl yaklaşık 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini belirterek, "Bu yıl küçükbaş hayvan kesiminin geçen yıla oranla yüzde 10 civarında artarak 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun, kurbanlık sayısında sıkıntı yok." dedi.

İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
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İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız "Teknik üç hareketli düğümden oluşuyor. Bu çok etkili bir yöntem. Rueff tekniğiyle yüzde 95 oranında kaza oluşmaz. Çok rahat sağlıklı bir şekilde ve yaralanmadan hayvanı bu teknik ile yatırabilirler. Bu fakültelerde öğrencilere öğretilen bir yöntem" ifadesini kullandı.
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Kurban Bayramı öncesi beklenen haber geldi.
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